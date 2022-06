Teurere Version bevorzugt Soll das Zuchwiler Gemeindehaus aufgestockt werden oder nicht? Am Attikageschoss scheiden sich die Geister Der Kredit für die Sanierung des Westtraktes des Dienstleistungszentrums kommt vor die Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat entschied sich für eine teurere Variante, die verstärkt die Arbeitssituation der Mitarbeitenden berücksichtigt. Urs Byland Jetzt kommentieren 10.06.2022, 15.37 Uhr

Gemeindehaus Zuchwil: Saniert wird der Westtrakt (links), der um ein Attikageschoss erhöht werden soll. Urs Byland

In Zuchwil heisst das Gemeindehaus modern Dienstleistungszentrum. Das bedeutet aber nicht, dass das Haus modern ist. Der 1955 entstandene Westtrakt muss dringend saniert werden. Dazu stehen alle im Gemeinderat.

Der Westtrakt weise, laut Projektbericht, viele technische energetische, haustechnische, raumklimatische und strukturelle Mängel auf und die Arbeitsplätze vermögen den heutigen Anforderungen nicht mehr zu genügen. Aber was gemacht werden soll, und wie viel es kosten darf, darüber gehen die Meinungen im Gemeinderat auseinander.

Das Geschäft war bereits im Dezember im Gemeinderat, damals noch mit drei Varianten. Der Gemeinderat vertagte das Geschäft und verlangte genauere Angaben, die nun auch geliefert wurden. Zur Diskussion gestellt werden zwei Varianten, mit oder ohne Attikageschoss.

Mit Attikageschoss nicht viel teurer

Mit der Variante 1, ohne Attikageschoss auf dem Westtrakt, würde der bestehende Gemeinderatssaal im Haupttrakt, der nach der Reduktion des Gemeinderates von ursprünglich 30 auf nunmehr 11 Mitglieder zu gross ist, aufgeteilt in einen kleinen Sitzungssaal und einen Pausenraum mit Küche und Abstellraum. 4,165 Millionen Franken werden dafür berechnet.

Illustration zur Sanierung Westtrakt mit dem neuen Attikageschoss. Zvg

Das Attikageschoss auf dem Westtrakt in der Variante 2 wäre optimal für eine multifunktionale Nutzung (mit dem Schwerpunkt Pausenraum). «Der Raum- und Qualitätsgewinn stellt für das Dienstleistungszentrum und die Gemeinde eine wesentliche Verbesserung der jetzigen Situation dar», wird in den Unterlagen geschwärmt.

Mit dieser Variante wird der Gemeinderatssaal (noch) nicht angefasst, der in der Variante 1 mit über 400'000 Franken zu Buche schlägt. Die Variante 2 käme auf 4,535 Millionen Franken zu stehen.

«Luxusprojekt »oder «zukunftsweisend»

Der SVP sind beide Varianten zu teuer. Markus Mottet ärgerte sich über die Kostensteigerungen seit 2018, worauf Peter Baumann (Leiter Bau und Planung) auf die zusätzlichen Anforderungen hinwies. Auch die FdP findet beide Varianten zu teuer. Melanie Racine sprach von einem Luxusprojekt und bezweifelte angesichts den sich veränderenden Arbeitssituationen (Homeoffice), ob ein Attikageschoss, das grösstenteils als Pausenraum genutzt werde, nötig sei.

In diesem Zusammenhang wurde auf die grundsätzlich engen Raumverhältnisse hingewiesen, und dass die Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Philipp Weyeneth verlangte, weiteres Sparpotenzial auszuloten, dies mit einem Rückweisungsantrag, der aber abgelehnt wurde.

Der übrige Gemeinderat verständigte sich grösstenteils auf Variante 2, also mit Attikageschoss, was Daniel Grolimund (Die Mitte) wie folgt begründete: «Die öffentliche Hand wird weitere Aufgaben erhalten. Attraktive Arbeitsplätze sind nicht zu unterschätzen. Vielleicht machen wir jetzt etwas zu viel, was wir in naher Zukunft nicht brauchen, aber später werden wir glücklich sein damit.»

Ein von Regine Unold (SP) eingebrachter Antrag auf ein Kostendach von 4,4 Millionen Franken konnte sich durchsetzten. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung.

Formidable Rechnung

Der Gemeinderat hat die Rechnung 2021 und den Geschäftsbericht zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 5,732 Millionen Franken aus und die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen bei 3,396 Millionen Franken.

Bei den Spezialfinanzierungen weisen die Feuerwehr mit 8100 Franken, die Wasserversorgung mit 190’500, die Abwasserbeseitigung mit 38’200 und die Abfallbeseitigung mit 12’900 Franken allesamt einen Ertragsüberschuss aus. Die Erträge werden den jeweils entsprechenden Eigenkapitalen zugewiesen.

Die Schulden konnten gleichzeitig um eine Million Franken auf 32 Millionen gedrückt werden. Freude bereiten Finanzverwalter die um 1,3 Millionen Franken gestiegenen Steuererträge bei den natürlichen Personen. Diese bestreiten inzwischen im Schnitt gegen 80 Prozent der Steuererträge in Zuchwil, während die juristischen Personen noch 20 Prozent beitragen. Dieses Verhältnis lag früher bei 60 zu 40, was bei manchmal stark schwankenden Steuererträgen von juristischen Personen zu Klumpenrisiken führte.

