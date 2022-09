tag des Friedhofes Sie wollen mehr Leben auf Friedhöfe bringen: Weil es weniger Platz braucht, denken Gemeinden über die Umgestaltung der letzten Ruhestätten nach Immer mehr Menschen lassen sich in einem Gemeinschaftsgrab oder in der freien Natur beerdigen. Braucht es die Friedhöfe in ihrer heutigen Form noch? Das beschäftigt auch Gemeinden in der Region. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Beat Kaufmann, katholischer Pfarrer, auf dem Friedhof in Subingen. José R. Martinez

Der Friedhof Subingen liegt ruhig im Licht der Nachmittagssonne. Ein kurzer Spaziergang über diesen zeigt: Es hat noch ein paar wenige Erdbestattungsgräber, ansonsten vor allem Urnen-, Familien- und ein paar Kindergräber.

Ganz im Südosten liegt das Gemeinschaftsgrab mit den Säulen, auf denen die Metallschilder mit den Namen befestigt sind. Gleich daneben befindet sich die neue Insel, auf der die Angehörigen Blumen, Fotos und andere Erinnerungsstücke platzieren dürfen. Pfarrer Beat Kaufmann erklärt:

«Die Verstorbenen wünschen vermehrt, dass die Asche ins Gemeinschaftsgrab beigesetzt wird, die Hinterbliebenen brauchen aber einen Ort, wo sie bewusst etwas hinstellen dürfen.»

Der Friedhof besteht zu weit mehr als der Hälfte aus unbenutzter Grünfläche – was zur Frage führt: «Ist ein Friedhof noch zeitgemäss?»

Nicht alle lassen sich auf einem Friedhof begraben

Der Mensch sehnt sich nach Individualität. Dies zeigt sich auch über das Leben hinaus. War früher eine Erdbestattung die Norm, so gibt es heute viel mehr Möglichkeiten. Am häufigsten gewählt wird der Weg der Kremation. Die Asche wird auf einem Berg, in einem Fluss oder vielleicht in einem Friedwald verstreut. Oft bleibt die Urne auch bei den Angehörigen. Trotzdem relativiert Beat Kaufmann:

«Ich schätze, dass immer noch 90 Prozent der Bestattungen auf dem Friedhof stattfinden. Aber da man nicht mehr den Sarg, sondern die Urne wählt, wird weniger Platz beansprucht.»

Am Rand des Dorfes – mit Sicht Richtung Jura – liegt der Friedhof Lüsslingen-Nennigkofen. Wer dort einen Blick über die Mauern wirft, dem fällt auf: Hier sind alle Grabsteine gleich. Die Friedhofskommission hat vor vielen Jahren einen Einheitsstein festgelegt. Widerspricht das nicht dem Wunsch nach Individualität?

Grabsteine sind vorgefertigt

Gemeindeschreiberin Madeleine Stuber erklärt: «Wir werden schon ab und zu damit konfrontiert. Aber genau so gibt es Familien, die dankbar sind, weil sich viele Fragen, die so oder so mit dem Tod eines Angehörigen auftauchen, wegfallen. Zudem ist es auch finanziell eine Erleichterung, da die Steine bereits vorgefertigt sind.» Grundsätzlich sei der Stein aber kein grosses Thema:

«Wir sind eine reformierte Gemeinde. In diesem Glauben war der Kirchen- oder der Grabschmuck schon immer eher schlicht. Klar finden es nicht alle schön – und trotzdem wurde noch nie an dieser Tradition gerüttelt.»

In Lüsslingen-Nennigkofen sehen alle Grabsteine gleich aus. Lucilia Mendes von Däniken

Mehr zu diskutieren gebe unter Angehörigen oft das Thema Grabpflege –und da kommt der Friedhofsgärtner zum Einsatz. Oder braucht es diesen auch immer weniger?

Oft kümmern sich Gärtner um die Grabpflege

Das in Aetingen beheimatete Gartenbauunternehmen «Marti Garten» kümmert sich um viele Gräber im Bucheggberg und der weiteren Region. Auch Annalis Marti glaubt nicht, dass Friedhöfe an Stellenwert verloren haben: «Klar gibt es neue Bestattungsformen – aber gerade in kleineren Gemeinden, wo man zum Teil tief verwurzelt ist, ist eine Bestattung auf dem Friedhof im Ort wichtig. Die Angehörigen hingegen wohnen immer öfters fernab ihrer Heimat – und so wird die Grabpflege uns übergeben.»

Das Auftragsvolumen habe bei Gärtnern aber stark abgenommen – unter anderem, weil immer mehr auf Gemeinschaftsgräbern bestattet werden möchten.

Flächen könnten anderweitig genutzt werden

Aus Gesprächen in Vorbereitung auf Bestattungen weiss der Bellacher Bestatter Roland Meyer, dass oft das Gemeinschaftsgrab gewünscht wird, damit sich die Familie nicht um die Grabpflege kümmern muss. Durch dieses Bedürfnis – und aufgrund der neuen Möglichkeiten – sei aber auf Friedhöfen viel ungenutzte Fläche vorhanden, welche man aufwerten könnte.

Tag des Friedhofes Der Tag des Friedhofs wurde 2001 in Deutschland ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Friedhöfe als kulturelle Güter, als Orte der letzten Ruhe und des Abschiednehmens, aber auch als Oasen zur Erholung bewusster zu machen. Gefeiert werden die Friedhöfe jeweils am dritten Wochenende im September. An diesem Wochenende wird zusätzlich noch der «Iss einen Apfel»-Tag, die «erste Liebe» oder auch der Cheeseburger gefeiert.

Meyer meint: «Durch das Wegfallen von Gräbern und durch die Anonymität des Gemeinschaftsgrabes geht auf dem Friedhof viel an Lebendigkeit verloren, denn Grabsteine können Geschichten erzählen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man einen grossen Friedhof mit einem Café ergänzen oder auf einer Wiese einen Pavillon errichten könnte, wo dezente Musik gespielt werden darf.»

Man trifft sich durchaus auf dem Friedhof

Für Annalis Marti aus Aetingen ist dies eine Diskussion, die lediglich grosse Parkanlagen wie zum Beispiel den Friedhof St.Katharinen in Solothurn betreffen.

«Bei kleineren Gemeinden, wie wir sie im Bucheggberg haben, reicht ein Bänklein, wo man sich hinsetzen kann.»

Pfarrer Beat Kaufmann erlebt Friedhöfe jetzt schon als Begegnungsort. «In den Sommermonaten ist abends viel Betrieb. Mein Vater nannte es das ‹Spritzkannenrennen›», erzählt er mit viel Schalk, wird dann aber wieder ernst: «Tatsächlich diskutieren wir im Kirchenrat Subingen über eine partielle Umgestaltung des Friedhofes.»

Denn der Friedhof sei eigentlich nicht der Ort der Toten, sondern ein Ort der Lebenden. Und weiter: «Darum freut es mich besonders, dass ich vor kurzem auf dem Friedhof eine Taufe feiern durfte. Die Kirche war damals wegen Malerarbeiten geschlossen und da fragte die Mutter, ob man die Taufe nicht auf der Wiese des Friedhofs feiern könnte. Symbolischer kann man den Kreis des Lebens doch fast nicht erleben.»

