Biberist: Neubau Alters- und Pflegeheim Heimetblick

Tag der offenen Türe Heimetblick Biberist: Innen und aussen viel Platz im Neubau für demenzkranke Menschen Im Juni 2021 wurde der Grundstein für den Ersatzneubau der Demenzabteilung des Alters- und Pflegeheimes Heimetblick in Biberist gelegt. Nächsten Samstag öffnen sich nun die Türen für alle Interessierten. Am 10. Januar werden die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Der Neubau des Heimes ist von einem grossen Demenzgarten mit seniorengerechten Wegen umgeben. José R. Martinez

Ab Januar beziehen nach und nach 40 demenzkranke Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheimes Heimetblick in Biberist ihr neues Zuhause. Der dreistöckige Neubau wurde parallel zum alten Gebäude, das 1957 gebaut worden war, erstellt. Die Fassade ist mit einheimischem Holz verkleidet, auf dem Dach sind Solarpanels angebracht und geheizt wird mit einer Wärmepumpe mit Erdsonden.

Im Inneren des Neubaus wird mit Bildern und Namen aus Biberist gespielt. José R. Martinez

Das Untergeschoss ist leicht in den Hang hineingebaut: Hangseitig sind Lagerräume untergebracht, gegenüber Büroräumlichkeiten. Neu stehen zudem ein Gemeinschaftsraum und ein Personalraum zur Verfügung. Im ersten und im zweiten Stock befinden sich je 20 Einzelzimmer für die Bewohner. Die 40 Zimmer sind in vier Wohngruppen aufgeteilt. Jede dieser Gruppen hat eine eigene Küche und einen eigenen grossen Wohn- und Aufenthaltsbereich. Dazu kommt ein Stationszimmer für die Pflegenden.

Demenzkranke sind gerne in Gesellschaft

17 Millionen Franken hat die Stiftung Alters- und Pflegeheim Heimetblick in den Neubau investiert. Das Gebäude ist behindertengerecht ausgebaut. Die Räumlichkeiten sind sehr hell. Dank der leicht erhöhten Lage bietet sich eine wunderbare Aussicht auf die Alpen, den Jura oder in Richtung Biberist und Bucheggberg.

Tag der offenen Türe im Alters- und Pflegeheim Heimetblick in Biberist am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 16 Uhr Besichtigung des Neubaus

Speziell eingerichtetes Musterzimmer

Heiteres Beruferaten: Wer arbeitet wo?

Geschichte der Stiftung

Inforaum zum Thema «Wunden versorgen» und zum Thema «Demenz»

Spass für die Kleinen: Kinderschminken und Medikamentenspiel

Cafeteria geöffnet

Demenzkranke Menschen halten sich selten alleine in ihrem Zimmer auf. Sie bewegen sich gerne, suchen Gesellschaft und sitzen am liebsten gemeinsam im Aufenthaltsraum, erklärt Stiftungsrat Heinz Schürch bei einem Rundgang durch den Neubau. Die Zimmer sind deshalb mit 16 Quadratmetern optimal in der Grösse. Dafür verfügt jedes Zimmer neu über eine grosszügige Nasszelle. Fernseh- und Internetanschluss sind ebenfalls Standard.

Die vier Wohngruppen im Neubau sind nach Quartieren der Gemeinde Biberist benannt. José R. Martinez Wo immer möglich wird Licht in die Räumlichkeiten gebracht. José R. Martinez Die Bewohnenden können sich mittels Farben orientieren. José R. Martinez Jede Wohngruppe hat eine eigene Küche. José R. Martinez Die Aufenthaltsräume haben mit den Balkonen grosszügige Aussenbereiche. José R. Martinez Die Zimmer bieten Sicht auf den Jura, die Alpen oder auf Biberist. José R. Martinez In jedem Zimmer sind Schrank und Garderobe fix eingebaut. José R. Martinez Die Nasszellen bieten genug Platz, damit die Pflegenden wenn nötig Hilfe leisten können. José R. Martinez Die Fassade des Neubaus ist mit einheimischem Holz verkleidet. José R. Martinez Die Handwerker sind im Endspurt. José R. Martinez

Gleich viele Plätze, aber viel mehr Fläche

Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich frei im gesamten Gebäude bewegen. Zudem können sie sich im grossen Demenzgarten verweilen, der sich über die Länge des gesamten Neubaus erstreckt. Breite, ebene Wege laden zum Spaziergang, immer wieder gibt es Sitzgelegenheiten.

Mit dem Neubau verdoppelt sich die Fläche des Alters- und Pflegeheimes auf einen Schlag. Geschäftsführerin Karin Affolter sagt:

«Zu Beginn wird dies eine grosse Herausforderung für uns alle, unter anderem auch für den Bereich Hauswirtschaft.»

Auch logistisch eine Herausforderung

Das Alters- und Pflegeheim Heimetblick bietet neben den 40 Plätzen für Menschen mit Demenz 22 weitere Heimplätze in der sogenannten Wohngruppe an. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe leben in einem Gebäude, das im Jahr 2005 erstellt wurde. Sie sind nur leicht pflegebedürftig und grösstenteils noch mobil.

Am 10. Januar werden sie vorübergehend in den Neubau einziehen. Danach wird das Wohngruppengebäude saniert. Die zweite Bauetappe wird voraussichtlich im Mai beendet. Danach ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in das Wohngruppengebäude.

Am 16. Januar ziehen rund 20 demenzkranke Bewohnerinnen und Bewohner, die heute im Parterre des Altbaus leben, in ihr neues Zuhause. Voraussichtlich im Mai ziehen dann auch die restlichen Bewohner aus dem Altbau um.

Erst dann kann der Altbau rückgebaut werden. Zeitgleich werden dann auch der heutige Eingangsbereich mit der Cafeteria rückgebaut und Empfang und Restaurant in einem neuen Verbindungsblock zwischen dem Neubau und dem Wohngruppengebäude neu angeordnet. Damit verbunden ist auch die Neugestaltung des Aussenbereichs. Ende 2023 sollten dann alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass der Baukredit von 17 Millionen Franken eingehalten werden kann. Die Arbeiten wurden schon vor zwei Jahren vergeben, im Juni 2021 wurde mit dem Neubau begonnen. Stiftungsrat Heinz Schürch erklärt:

«Müssten wir den Neubau heute planen, würde er wohl rund 25 Prozent mehr kosten.»

