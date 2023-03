Jubiläum: 50 Jahre Spitex Bellach

Heute ein KMU Die Spitex Bellach feiert: Sie steht seit 50 Jahren im Dienst pflegebedürftiger Dorfbewohner Der Betrieb hat sich in den 50 Jahren seit der Gründung stark verändert. Von einer Art «Nachbarschaftsunterstützung» durch eine einzelne Gemeindeschwester ist die Spitex Bellach heute zu einem KMU geworden. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 22.03.2023, 14.00 Uhr

Die Spitex Bellach ist 50 Jahre alt und präsentiert sich am Tag der offenen Türe. Auf dem Bild, von links: Beatrice Troxler (Pflegedienstleiterin), Claudia Della Corte (Leiterin Administration) und Vereinspräsident Gabriel Maspero. Bild: Bruno Kissling

Vieles hat sich verändert in den 50 Jahren seit dem Bestehen der Spitex-Dienste Bellach. Bei der Gründung bestand der Verein – damals Haus- und Krankenpflegeverein – aus 109 Mitgliedern. Eine einzige «Gemeindeschwester» machte Hausbesuche bei hilfsbedürftigen Personen. «Es war eher eine Art Nachbarschaftsunterstützung», sagt Pflegedienstleiterin Beatrice Troxler. «Hilfe bei der Körperpflege, Putzen oder Unterstützung beim Einkaufen», zählt sie auf.

In der Zwischenzeit ist der Verein auf 300 Mitglieder angewachsen. Insgesamt kümmern sich heute 21 Personen um die Pflege der Klienten und Klientinnen in ihren eigenen vier Wänden. Grundpflege, Hauswirtschaft, Verabreichen von Medikamenten, Wechseln von Verbänden oder Injektionen sind regelmässige Aufgaben, die die Pflegefachpersonen wahrnehmen. Der Mahlzeitendienst liefert täglich mehr als 20 warme Mahlzeiten aus.

Die Pflegedienstleitung stellt eine starke Professionalisierung der Pflege in den letzten Jahren fest. Aufgaben im Bereich Palliative Care oder Psychiatriepflege nehmen stetig zu. Hierfür sind Fachleute mit spezialisierter Ausbildung erforderlich.

Auch wenn nach den bescheidenen Anfängen die Aufgaben immer komplexer und aufwendiger werden, stuft Troxler die Arbeit als spannend und abwechslungsreich ein. Es sei eine ganz andere Situation als beim Pflegepersonal in Heimen oder Spitälern. Die Angestellten tragen eine grosse Verantwortung, weil sie beim Klienten zu Hause selbstständig arbeiten. Die Mitarbeitenden schätzen die Dankbarkeit sehr, die der Grossteil der Klienten und Klientinnen zeigt.

Auch spontane Einsätze müssen organisiert werden

Die Spitex Bellach ist ein eigenständiger Verein, mit einer Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde. Ihre Klientel sind die Dorfbewohner. Für die Zukunft sieht der Vereinspräsident Gabriel Maspero eine grosse Herausforderung in der Verschiebung der Pflegeaufgaben vom Spital zur Pflege zu Hause, da die Spitalpatienten immer früher entlassen werden. Dies wiederum erfordere einen erhöhten Bedarf an diplomiertem Personal.

Neben dem Pflegebereich nimmt die Administration viel Zeit in Anspruch, ebenso das Erstellen der Einsatzpläne. Krankheits- und unfallbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden und kurzfristige Patienteneinsätze bedingen eine kontinuierliche Umplanung. Manchmal müssen auch Einsätze in der Nacht organisiert werden.

Vereinspräsident Gabriel Maspero. Bild: Bruno Kissling

Der Fachkräftemangel ist im Moment kein Thema. «Wir hatten bisher immer Glück», freut sich die Pflegedienstleiterin. Das Team sei stabil und müsse wenig Abgänge verzeichnen. Dies liege wohl am guten Arbeitsklima, vermutet Maspero. Wenn Not an der Frau ist, sind drei pensionierte Pflegefachkräfte immer wieder bereit einzuspringen.

Unzureichend bezahltes Material und Arbeitszeit

Jährlich bildet die Spitex Bellach ein bis zwei Lernende Fachangestellte Gesundheit aus. Auch hier wurde man immer fündig, sagt Troxler. Viele junge Leute würden sich für eine Schnupperlehre bewerben, ergänzt Claudia Della Corte, Leiterin Administration.

An die Coronazeit erinnert sich Troxler ungern. Zum Schutz von Klienten und Angestellten fiel eine Menge an zusätzlichem Arbeits- und Materialaufwand an. Dreimal wöchentlich wurden die Angestellten getestet. Der Aufwand für Tests, Masken oder Handschuhe und der Personalausfall verursachten Kosten, die vom Kanton nur ansatzweise vergütet wurden.

50-Jahr-Jubiläum Tag der offenen Tür: 25. März, 10 bis 15 Uhr, Dorfstrasse 3 in Bellach; mit Ständen zu Altersthemen.

