Subingen Wiederantritt zur Wahl: «Ich will die Gemeinde gestalten, nicht einfach nur verwalten» Hans Ruedi Ingold will nochmals eine Legislatur als Gemeindepräsident von Subingen anhängen. Er möchte die letzten wichtigen Geschäfte noch abschliessen. Rahel Meier 31.05.2021, 05.00 Uhr

Hans Ruedi Ingold auf dem Areal der Mehrzweckhalle: «Hier spielt sich das Dorfleben ab», sagt er zu diesem Ort. Hanspeter Bärtschi

Was für einen Anlass haben Sie im Dorf zuletzt besucht?

Der letzte richtige Anlass war die Alte Fasnacht vor mehr als einem Jahr. Schon diese konnte damals nur noch reduziert als Böögverbrennen durchgeführt werden.

Welche Anlässe haben sie im letzten Jahr am meisten vermisst?

Viele! Turnfeste, das Grümpelturnier, die Theateraufführungen, die Konzerte der Musikgesellschaft, die Chilbi. Alle Anlässe, die das Dorfleben halt so ausmachen.

Sind Sie Mitglied in einem Dorfverein?

Ich habe als Junior bis hin zu den Senioren das ganze Programm im Fussballclub durchlaufen, ich war auch in der Jugendriege des Turnvereins und habe mich viele Jahre in der Oeschzunft engagiert. Heutzutage bin ich noch aktiv bei den «Old Drivers» und stolzes Ehrenmitglied der Musikgesellschaft und des FC.

Wann und wie kommen Sie mit der Bevölkerung ins Gespräch?

Ich bewege mich häufig im Dorf. Ich werde beim Einkaufen angesprochen oder auf dem Fussballplatz. Eigentlich überall. Die Menschen kommen auch zu mir in die Gemeindeverwaltung. Gemeindepräsident ist man 24 Stunden pro Tag und sieben Tage in der Woche.

Sie kennen also die Sorgen ihrer Einwohnerinnen und Einwohner?

Das hoffe ich. In den letzten Monaten war Corona natürlich das Hauptthema. Aber in aller Regel haben die Menschen ganz einfache Alltagssorgen. Streit mit den Nachbarn, Bäume die zu hoch wachsen und Schatten werfen oder ähnliches. Was zugenommen hat, sind wirtschaftliche Sorgen. Und vor allem ältere Menschen haben Probleme damit, dass die Sozialbehörde nicht mehr im Ort ist. Sie scheuen sich ins Sozialamt nach Derendingen zu gehen, kommen aber auch sonst mit dem Behördendschungel nicht mehr zurecht.

Subingen ist eine mittelgrosse Gemeinde. Wie soll sie sich künftig im Wasseramt positionieren?

Subingen soll bleiben, was es ist. Das Tor zum äusseren Wasseramt. Wir haben gute Kontakte mit den Nachbargemeinden. Vielfach tauschen sich auch die Verwaltungen untereinander aus. Unsere Verwaltung ist sehr professionell organisiert und kann den kleineren Gemeinden, deren Angestellte oft nur kleinere Pensen haben, helfend unter die Arme greifen.

Wie kann der Gemeinderat oder der Gemeindepräsident beeinflussen, dass das (Klein)-Gewerbe im Dorf bleibt? Dass die Post bleibt und Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind?

Gute Voraussetzungen für das Gewerbe kann man nur mit der Ortsplanung schaffen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Wir haben in den letzten Jahren diverse Firmen angesiedelt - das auch im stetigen Austausch mit den kantonalen Behörden. In Subingen gibt es Hunderte von Arbeitsplätzen. Wenn es um die Post geht: Da nützt nur nationaler politischer Druck. Wir als Gemeinderat können da nur bedingt etwas bewirken. Zudem braucht es immer auch Einwohner mit Eigeninitiative. Wir haben beispielsweise das grosse Glück, dass wir ein Ärztezentrum, ja ein eigentliches Gesundheitszentrum im Dorf haben. Die Gemeinde konnte bei der Realisierung zwar mithelfen, aber letztlich war dies eine private Initiative.

Was fehlt in Subingen?

Eigentlich fehlt nur die Sicherheit, dass wir auch künftig die alltäglichen Dinge für das Leben im Dorf einkaufen können. Wir arbeiten darauf hin, dass sich dies in der Zentrumsentwicklung ergibt.

Wo oder wie kann sich die Gemeinde Subingen räumlich noch entwickeln?

Das Dorf muss sich in Zukunft im Innern verändern. Dort wo ein Grundstück frei wird kann man neu bauen oder umbauen. Ansonsten ist Subingen weitgehend fertig gebaut.

Der Ruf nach einer Steuersenkung wird laut und lauter. Ist es Zeit dafür?

Das ist eine schwierige Frage. Gemeindepräsident und Gemeinderat bestimmen das nicht im Alleingang, die Bevölkerung muss auch Ja sagen dazu. Sind die Steuern einmal gesenkt, wird es zudem schwierig sie wieder zu erhöhen. Tatsächlich rechnen wir in der Verwaltung und im Gemeinderat jedes Jahr sehr sorgfältig, überlegen uns was möglich ist und arbeiten konsequent auf eine Steuersenkung hin. Zudem muss ich auch noch anführen, dass die Steuern bereits von 135 auf 128 Prozent gesenkt wurden. Gleichzeitig haben wir auch noch sechs Mio. Schulden abgebaut. Es ist nicht so, dass wir in den letzten Jahren nichts getan haben. Und sind wir ehrlich: Wer würde nicht «Ja» sagen, besonders vor Wahlen? Tatsächlich schliessen wir unsere Rechnung zum wiederholten Mal positiv ab. Eine weitere Steuersenkung ist darum ein Hauptthema der kommenden Budgetberatungen.

Denken, sie, dass die Gemeinde für die Zukunft gut aufgestellt ist?

Subingen hat eine gut funktionierende Verwaltung, die sehr kundenorientiert arbeitet. Subingen ist eine der wenigen Gemeinde dieser Grösse die praktisch alle Angebote eines modernen Gemeinwesens realisiert hat. Darum sind wir auch eine beliebte Wohngemeinde, das zeigt auch der tiefe Leerwohnungsbestand. Und um auf die letzte Frage zurückzukommen: Wenn jemand nach Subingen zieht, ist der Steuerfuss selten ein Thema. Wir haben viele andere Vorzüge.

Reicht ihr 50-Prozent-Pensum als Gemeindepräsident aus, um alle Aufgaben zu erledigen?

Mit dem heutigen System im Gemeinderat laufen alle Geschäfte über die Gemeindeverwaltung und über das Gemeindepräsidium. Wenn man alles nachrechnen würde, dann reichen die 50 Prozent wohl nicht. Aber ich möchte Subingen nicht nur verwalten, sondern vor allem gestalten. Darum zähle ich auch die Stunden nicht, die ich aufwende. Welcher Unternehmer macht das schon?

Sie sind 68-jährig und seit 24 Jahren im Amt. Wieso wollen sie noch eine Legislatur anhängen?

Ich bin mit Herzblut Subinger und lebe für diese Gemeinde. Tatsache ist, dass trotz meiner langen Amtszeit die wohl wichtigsten und lange vorbereiteten Geschäfte in den letzten fünf bis sechs Jahren bearbeitet wurden. Ich arbeite immer noch mit Elan und mit einem kompetenten Gemeinderat und möchte gemeinsam mit diesem diese Projekte noch abschliessen. Ich denke es ist wertvoll vorhandenes Wissen und Ressourcen zu nutzen. Ich spüre allerdings auch die Hypothek der langen Amtsdauer. Ich bin nicht unersetzlich und möchte in der nächsten Legislatur zusammen mit dem Gemeinderat meine Nachfolge regeln. Ich bin persönlich überzeugt, dass es heutzutage im Gemeinderat Frauen und Männer gibt, die meine Nachfolge antreten können. Ich möchte mich allerdings auch nicht dafür entschuldigen müssen, dass ich älter und erfahrener geworden und gut vernetzt bin. Und sind wir ehrlich: In der Privatwirtschaft tauscht eine Firma ihren CEO auch nicht ausgerechnet dann aus, wenn es um den Abschluss wichtiger Geschäfte geht.

Sie sind nicht nur ein Subinger Einwohner, sie sind auch Bürger. Was macht es aus, Subinger zu sein?

Man kann zwar tatsächlich durch Geburt Subinger werden. Aber eigentlich fühlt man sich dann als Subinger, wenn man sich im Dorf einbringt; in einem der über 30 Vereine mitmacht; die Anlässe im Dorf besucht oder in den Behörden mitarbeitet. Subinger sein heisst, die Dorfgemeinschaft zu spüren sie zu verstehen und dazuzugehören. Das ist eine Herzensangelegenheit und hat nichts mit dem Bürgerrecht zu tun.