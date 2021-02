Subingen VCS sieht bei der Sicherheit Verbesserungspotential und reicht Einsprache ein Der VCS hat eine Einsprache gegen die geplanten baulichen Massnahmen auf der Luzernstrasse in Subingen eingereicht. 23.02.2021, 09.29 Uhr

Die Luzernstrasse wird umgestaltet. Hanspeter Bärtschi

In Subingen steht die Sanierung der Luzernstrasse bevor. Der VCS Solothurn begrüsst die geplanten baulichen Massnahmen. Er sieht aber weiteres Verbesserungspotential, insbesondere bei der Sicherheit für die Fussgänger und Velofahrerinnen. Deshalb hat der VCS eine Einsprache eingereicht, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Die vorgesehen Fussgängerstreifen mit Mittelinseln sind nur als absolutes Minimum in Bezug auf Sicherheit zu werten. Im Bereich der Öschbrücke wäre allenfalls als Querungshilfe für die Schülerinnen und Schüler sogar eine Lichtsignalanlage notwendig.»