Umwelttage im Oberstufenzentrum oz13

Subingen Oberstufenzentrum oz13: Spaten und Schubkarre statt Bleistift Unter dem Motto «aapacke statt büffle» fanden am Schulzentrum zwei «Umwelttage» statt. In Workshops, Exkursionen und Arbeitseinsätzen schärften rund 200 Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen ihr Gespür für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. mgt/Hugo Steimann

Schubkarre statt Bleistift. zvg

Spaten, Rechen und Heugabel anstatt Bücher und Computer, Besichtigung vor Ort anstatt Theorie im Klassenzimmer: Für zwei Tage durften die Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums oz13 in Subingen ihren gewohnten Unterricht aussetzen und selber Hand anlegen. «Wir wollen die Jugendlichen für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt sensibilisieren», erklärt Ines Bänziger, Mitinitiantin der neu ins Leben gerufenen Umwelttage. «Die Siebt- und Achtklässler sollen erleben und am eigenen Leib erfahren, dass es sich lohnt, zur Umwelt Sorge zu tragen», ergänzt Bänziger. Dieses Ziel könne im regulären Unterricht nur bedingt erreicht werden, sagt sie.

Einsatz im Gelände. zvg

Jede Schülerin und jeder Schüler absolvierte vier verschiedene Einsätze. Die eindrücklichsten Erfahrungen gewannen die Jugendlichen dabei in ihren Einsätzen draussen in der Natur. Für die Forstbetriebe Wasseramt wurden Wege freigeholzt, an der Oesch Abfall eingesammelt, für den Vogel- und Naturschutzverein Deitingen eine Trockenmauer und ein Asthaufen gebaut. Ebenso arbeiteten die Schülerinnen und Schüler tatkräftig an Projekten der Einwohnergemeinden Subingen und Deitingen mit.

Bau einer Trockenmauer. zvg

«Die unzähligen Stunden Vorbereitung haben sich gelohnt»

Um den rund 200 Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches und sinnvolles Programm zu bieten, hat das Organisationsteam des oz13 keinen Aufwand gescheut. «Die unzähligen Stunden Vorbereitung haben sich gelohnt», bilanziert Ines Bänziger bereits nach dem ersten von zwei Tagen. Sie selber unterrichtet unter anderem «Natur & Technik» und weiss um den unschätzbaren Wert solcher Projekttage. «Die allermeisten Jugendlichen gehen motiviert an die Sache heran und bekommen durch die Arbeitseinsätze ein besseres Gespür für unsere Umwelt», führt Bänziger aus. Dies wiederum wirke auch nach der obligatorischen Schulzeit nach, ist die erfahrene Lehrerin überzeugt.

Schülerinnen im Einsatz. zvg

Nebst den Arbeitseinsätzen durften sich die Schülerinnen und Schüler auf Exkursionen unter anderem das Flusskraftwerk in Hagneck oder die Kehrichtverbrennungsanlage in Zuchwil anschauen. Auch hierbei stand das Erleben im Zentrum. Ergänzt wurde das reichhaltige Programm mit Workshops vor Ort. So stellten die Jugendlichen selbst plastikfreie Verpackungen her, erfuhren von den Umweltorganisationen «Pusch» und «Ökozentrum Langenbruck» Interessantes zu Themen wie Food Waste, Energie im Alltag oder Ressourcennutzung. Ebenfalls erforschten sie hausinterne Einrichtungen wie die Photovoltaikanlage und die Holzschnitzelheizung.

Die Arbeit wird erklärt. zvg

