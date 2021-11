Sanierung Luzernstrasse in Subingen geht voran

Subingen Jetzt kann die Luzernstrasse auch im Bereich der Kirche umgestaltet und saniert werden Gegen den Erschliessungsplan für die Luzernstrasse im Bereich der Kirche in Subingen gingen zwei Einsprachen ein. Mit einem Einsprecher wurde eine Einigung erzielt, die zweite Absprache grösstenteils abgewiesen. Der Einsprecher hat dies akzeptiert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Der Fussgängerstreifen bei der Kirche erhält neu eine Mittelinsel. Hanspeter Bärtschi

Um die Schulwegsicherheit entlang der Luzernstrasse in Subingen zu verbessern, hat der Kanton einen Erschliessungsplan ausgearbeitet und in Teilstücken aufgelegt. Das letzte Stück erstreckt sich vom Kreisel beim «Kreuz» bis zur Einmündung der Sportstrasse in die Luzernstrasse.