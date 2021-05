Subingen Er kämpft seit Langem für eine Steuersenkung Andreas Zimmermann fordert als politischer Neueinsteiger den bisherigen Gemeindepräsident heraus und stellt sich am 13. Juni als Gemeindepräsident für Subingen zur Wahl. Rahel Meier 31.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Zimmermann, der als Herausforderer für die Gemeindepräsidiumswahl in Subingen zur Verfügung steht. Hanspeter Bärtschi

Was für einen Anlass haben Sie im Dorf zuletzt besucht?

Das waren vorwiegend politische Anlässe. Die letzten Gemeindeversammlungen und auch die eine oder andere Gemeinderatssitzung. Viel gab es ja sonst nicht. Sicher war ich auch noch irgendwann an einem Fussballspiel meines Sohnes.

Welche Anlässe haben Sie im letzten Jahr am meisten vermisst?

Dass das 750-Jahr-Jubiläumsfest nicht stattfinden konnte, ist sehr schade. Für mich persönlich war es auch der 80. Geburtstag meiner Mutter, den wir nicht feiern konnten. Zudem hatte ich Tickets für das Fussballspiel Schweiz-Italien im kommenden Monat in Rom für die verschobene EM 2020.

Sind Sie Mitglied in einem Dorfverein?

Ich bin Freimitglied des SC Derendingen, weil ich in Derendingen aufgewachsen bin und viele Jahre Fussball gespielt habe und im Vorstand war. Heutzutage spiele ich Golf auf dem Wylihof und bin dort ebenfalls Mitglied. In Subingen gehöre ich keinem Verein an. Gäbe es hier einen Pilzverein, würde ich mir das aber überlegen.

Sie möchten Gemeindepräsident werden. Wissen Sie, was ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger für Sorgen haben?

Bis ins letzte Detail kenne ich die Sorgen sicher nicht. Aber wenn ich im Dorf bin komme ich ja immer wieder mit Leuten ins Gespräch und dann redet man natürlich auch über die momentane Situation. Viele haben wegen des Coronavirus Angst um ihre Stelle. Oder sie fühlen sich eingeengt im Homeoffice. Ich habe auch oft gehört, dass man sich eine politische Veränderung im Dorf wünscht. Und letztlich hat es natürlich immer Einwohnerinnen und Einwohner, die ganz individuelle Probleme haben. Aber das erzählen sie mir nicht einfach so.

Wann und wie kommen Sie heute mit der Bevölkerung ins Gespräch?

Eigentlich überall. Beim Einkaufen. Beim Spazieren, bei einem Anlass – wenn es mal einen solchen gibt. Zudem haben wir Bekannte und Freunde im Dorf – auch dort spricht man über das eine und andere und tauscht sich aus.

Subingen ist eine mittelgrosse Gemeinde. Wie soll sie sich Ihrer Meinung nach künftig im Wasseramt positionieren?

Die Grösse alleine ist nicht massgebend, vielmehr wie man sich engagiert. Auch als mittelgrosse Gemeinde konnten wir in Subingen eine Dreifachhalle realisieren. Ich denke, Subingen muss sein Potenzial weiter nützen, und vor allem die Zusammenarbeit mit den Gemeinden im äusseren Wasseramt weiterführen. Wir sind hier eine Art Schnittstelle. Für die kleineren Gemeinden sind wir ein grosser Partner, für die grossen Gemeinden eher weniger wichtig.

Was würden Sie als Gemeindepräsidenten tun, damit das (Klein)-Gewerbe im Dorf bleibt? Dass Läden und die Post im Dorf bleiben?

Ich kämpfe seit Längerem für tiefere Steuern. Zudem sollten wir die Standortvorteile für das lokale Gewerbe ausspielen, wo immer das möglich ist. Selbstverständlich kann man das heimische Gewerbe nicht einfach so bevorteilen, aber im Rahmen des Möglichen muss man es stärken. Zudem sollte das Standortmarketing verstärkt werden. Wieso nicht wieder einmal eine Gewerbeausstellung organisieren und so einen Ort schaffen an dem man das eigene Gewerbe erleben kann? In Steffisburg gibt es die StiffisCard als Zahlungsmittel für die Bevölkerung, beim lokalen Gewerbe. Das könnte man hier auch einführen. Oder eine Spezialwährung wie den Subinger Taler beispielsweise. Ideen und Kreativität des Gewerbes sollten vonseiten der Gemeinde bestmöglich unterstützt werden.

Fünf Stichworte, fünf Antworten. Hanspeter Bärtschi

Fehlt Ihnen etwas in Subingen?

Nein, eigentlich nicht. Wir sind seinerzeit bewusst nach Subingen gezogen, weil wir fanden, dass es im Dorf alles hat, was wir brauchen. Und das ist auch jetzt noch so. Wir haben eine gute Schule, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und Läden. Und Subingen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Zwar sind die Drogerie und der Metzger verschwunden und auch die Restaurants sind weniger geworden. Aber wir haben hier alles was wir brauchen.

Wo oder wie kann sich Subingen räumlich noch entwickeln?

Ich denke man sollte sich wieder vermehrt auf das Regionale besinnen. Das heisst für mich, dass vor allem die Qualität beim Wachstum gefördert werden sollte. Es ist sicher nicht erstrebenswert dass 4000 Leute hier im Dorf wohnen. Die Entwicklung wird sich künftig vermehrt nach innen richten müssen. Qualität statt Quantität.

Der Ruf nach einer Steuersenkung wird lauter. Wie denken Sie über dieses Thema?

Das ist genau mein Thema! Dafür kämpfe ich jetzt schon länger. FDP und CVP haben dieses Thema im Gemeinderatswahlkampf auch aufgenommen und sie haben zugelegt. Ich bin überzeugt, dass es Zeit ist für eine Steuersenkung. Das haben mir auch andere Leute in Subingen bestätigt.

Denken, sie, dass die Gemeinde für die Zukunft gut aufgestellt ist?

Über alles gesehen ist die Gemeinde sicher gut aufgestellt. Man kann darauf aufbauen und sich noch weiter entwickeln. Denn man kann immer noch besser werden. Ich hatte selbst letzthin ein komisches Erlebnis, das mir das bestätigt. Mein Sohn brauchte eine Wohnsitzbescheinigung. Darin war ein wildfremder Vater eingetragen. Auf Nachfrage bei der Verwaltung gab es nur ein «da ist wohl der Computer schuld». Auch dass auf der Homepage falsche Telefonnummern standen erstaunt mich etwas. Darum: Verbesserungen sind sicher noch möglich. Aber grundsätzlich ist Subingen gut positioniert und hat sich in den letzten Jahren auch gut entwickelt.

Der Gemeindepräsident ist heute in einem 50-Prozent-Pensum angestellt. Haben Sie eine Ahnung, ob dieses Pensum ausreichend ist und wie würden Sie sich als Gemeindepräsident organisieren?

Ich habe, bevor ich meine Kandidatur eingereicht habe, nachgefragt, ob es einen Stellenbeschrieb oder ein Pflichtenheft für das Gemeindepräsidium gibt und war erstaunt, dass es so etwas nicht gibt. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das Pensum passend ist, sonst hätte der Gemeinderat es wohl geändert. Ich habe im Gespräch mit Gemeinderäten und mit Gemeindepräsidenten aus der Region versucht, mir ein Bild zu machen und das hat diesen Eindruck bestätigt. Werde ich gewählt, müsste ich zu Beginn aber sicher mehr Zeit aufwenden, um mich einzuarbeiten.

Sie waren bisher vor allem im Strombusiness tätig. Was befähigt Sie dazu Gemeindepräsident zu werden?

Ich hatte verschiedene Funktionen im Verlauf meines bisherigen Arbeitslebens. Ich kann führen und repräsentieren – was auch ein Teil der Arbeit eines Gemeindepräsidenten ist. Sitzungen zu leiten ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Als Politiker muss man die Interessen der Bevölkerung und der Gemeinde vertreten – auch das ist mir nicht fremd. Als Geschäftsführer und Direktor war ich zuständig für das Erarbeiten von Strategien und Visionen, aber auch für die Umsetzung. Vernetztes Denken liegt mir ebenfalls, wie auch belastbare Budgets zu erstellen. Ich denke, dass mich meine Erfahrungen für diesen Job befähigen.

Sie wohnen seit 27 Jahren in Subingen. Fühlen sie sich als Subinger? Was heisst «Subinger sein» für Sie?

Mittlerweile haben wir den grösseren Teil unseres Lebens in Subingen verbracht. Wir wollen hier alt werden. Es gibt keinen Grund wegzugehen, wir sind hier stark verwurzelt.