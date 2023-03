Subingen weiht Vereinspavillon ein

Subingen Endlich ein eigenes Zuhause für die Subinger Vereine Nach einer langen Anlaufzeit wurde der Vereinspavillon mit einem symbolischen Schlüssel aus der Backstube feierlich an die Vereine übergeben. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 19.03.2023, 13.46 Uhr

Ein Zuhause für die Vereine von Subingen: der einstöckige Vereinspavillon. Bild: José R. Martinez

Schlicht und einfach steht es da, das symmetrische Betongebäude. 40 Meter lang und 15 Meter breit, halb eingebettet in den Hang, nördlich der Mehrzweckhalle in Subingen. Feierlich wurde der Vereinspavillon am Samstag den Vereinen übergeben.

Doch so einfach, wie er von aussen erscheint, sei der Bau – vom Planungsteam liebevoll «Kistli» genannt – nicht, betonte Peter Glutz, der Präsident der Baukommission. Es steckt eine Menge Technik dahinter, die es ermöglicht, dass die Sportler und Sportlerinnen in den sechs Garderoben theoretisch alle gleichzeitig warm duschen könnten. Glutz erinnert sich daran, dass früher, als er im SC Derendingen aktiv war, ein Teil der Mannschaft kalt duschen musste. «Solche Zustände würden heute nicht mehr akzeptiert», schmunzelte er.

Blick in eine der Garderoben. Bild: José R. Martinez

Links und rechts sind die Garderoben und WC-Anlagen flankiert von zwei Sitzungszimmern, multimedial voll erschlossen. «Hier wurde genau das verwirklicht, was gebraucht wird», resümierte Glutz. Er lobte die Handwerker, die fast ausschliesslich aus der Umgebung stammen, für ihr gute Arbeit und dankte dem Stimmvolk, dass es die Einsicht für die Notwendigkeit eines solchen Baus hatte und den Kredit bewilligte.

Roger Blanc vom Architekturbüro Blanc Partner betonte die Vorzüge des eingeschossigen Einreihers: «Jeder Raum ist von aussen erschlossen. Es wird kein Platz für Zwischengänge verschwendet.» Der Bauleiter freut sich, dass das Bauwerk trotz Corona, Lieferengpässen und Teuerung fast termingerecht und im Rahmen der budgetierten Kosten fertiggestellt werden konnte.

Vereinsraum des Samaritervereins. Bild: José R. Martinez

Positiv für die Entwicklung des Dorfes

Für den Gemeindepräsidenten Hans Ruedi Ingold ist das Gebäude ein wichtiger Meilenstein für die Gemeinde und die Vereine. «Die Realisierung dieses Projekts fördert die Entwicklung des Dorfes und macht es zu einem attraktiven Standort», betonte er. Mit 32 Vereinen sei Subingen das Vereinsdorf schlechthin. Diese trügen zu einer positiven Dorfgemeinschaft bei, ist er überzeugt. Nicht genug hoch einschätzen könne man auch die Tatsache, dass hier 350 bis 450 Kinder wöchentlich trainieren.

Von links: Architekt Roger Blanc, Peter Glutz, Leiterin Bau und Planung Claudia Batschelet und Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold. Bild: José R. Martinez

Der Pavillon steht nicht nur dem FC zur Verfügung. Alle Kultur- und Sportvereine können dessen Infrastruktur nutzen. Besonders freut es Ingold, dass der Samariterverein nach 111-jährigem Bestehen endlich ein festes Zuhause in einem der Sitzungszimmer bekommt. Wird ein grosses Fest ausgerichtet, bleibt zwischen Mehrzweckhalle und Pavillon genügend Platz, um ein Festzelt aufzustellen.

«Dies ist ein Freudentag für die Vereine», frohlockte Michael Kummli, Präsident des Vereinskonvents. Da ein Restaurant nach dem anderen zugegangen ist und das verbleibende über mangelhafte Infrastruktur verfügt, hatten die Vereine nichts mehr, wo sie ihre Sitzungen und Zusammenkünfte abhalten konnten, bedauerte er.

Die Vereine mussten sich lange gedulden

Allerdings mussten die Vereine lange auf ein solches Lokal warten. An der Gemeindeversammlung im Juni 2018 genehmigte das Stimmvolk einen Kredit für ein Vereinsgebäude über 1,8 Millionen Franken, zusammen mit dem Kredit für die Dreifachturnhalle, die in der Zwischenzeit in Betrieb ist. Das erste Projekt überstieg das zwingend einzuhaltende Kostendach.

Michael Kummli, Präsident des Vereinskonvents, erhält den «Schlüssel» vom Gemeindepräsidenten Hans Ruedi Ingold. Bild: José R. Martinez

Daraufhin konnten sich die eingesetzte Arbeitsgruppe und der Architekt nicht einig werden, wie es weitergehen sollte. So gab es einen Neustart und das Projekt wurde als Wettbewerb ausgeschrieben. Von zwei eingereichten Entwürfen erhielt Blanc Partner Architekten AG den Zuschlag. Fast genau vor einem Jahr erfolgte der Spatenstich.

