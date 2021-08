Subingen Doppelte Premiere im Sommerhus in Subingen Die erste Veranstaltung des Subinger Kreises bestreitet ein von Urs Heri gegründetes Bläseroktett. Hans Blaser 25.08.2021, 05.00 Uhr

Urs Heri bringt Kulturanlässe nach Subingen. Hans Blaser

Wahrscheinlich wurde in Subingen während der vergangenen Monate kaum bemerkt, dass da ziemlich versteckt eine kulturelle Organisation am Entstehen ist. Die hätte eigentlich Anfang Jahr an die Öffentlichkeit treten sollen. Die Coronamassnahmen verhinderten aber generell Anlässe und damit den ersten Schritt an die Öffentlichkeit.

Sie bremsten jedoch das Projekt nicht. Sie kamen den beiden Initianten sogar entgegen. Man nahm sich Zeit, die passenden Köpfe zu finden und sich über die juristische Form des Ganzen klar zu werden. Dabei entschied man sich für einen Verein. Man legte mit Subinger Kreis den Namen fest. Mit juristischer Hilfe wurden Statuten erarbeitet. Ein anstehendes Problem war auch die Finanzierung.



Es war aber immer klar, dass man ein Kulturanlass und kein Eventbetrieb sein will. Man ist aber nicht unglücklich, dass man zu Eventveranstaltern über freundschaftliche und teils sogar familiäre Beziehungen verfügt. Es ist durchaus möglich, dass Künstler auf einer Schweizertour nebst Zürich, Basel, Bern und Luzern auch einen Anlass des Subinger Kreises bestreiten.

Dieser sieht sein Zentrum zwar beim Sommerhus in Subingen, ist aber mit seinen Anlässen nicht ausschliesslich darauf fixiert. Anlässe sieht man etwa drei bis vier pro Jahr. Exponenten des Subinger Kreises sind der Musiker Urs Heri und Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold, wobei sich Heri als Organisator bezeichnet. Dass ihm das liegt, hat er schon oft bewiesen. Ausserdem ist er in Sachen Musik enorm vernetzt und das nicht nur in der Blasmusik.



Ausgangspunkt war das Haus Heri



Zur gleichen Zeit wie die neue Organisation, aber völlig unabhängig entstand um Urs Heri ein noch namenloses Bläseroktett. Beides, Subinger Kreis und Oktett, haben den gleichen Ausgangspunkt. Es sind die regelmässigen Hauskonzerte in wechselnder Zusammensetzung. Weil Musikerinnen und Musiker gerne mit anderen Musikern auf ihrem Niveau spielen, passiert das auch im Hause Heri gelegentlich. Weil Kammermusik oft für acht Stimmen komponiert wurde, lud Heri spontan ein achtstimmiges Ensemble ein – das neue Bläseroktett war geboren.



Bläseroktett ist untypisch aber reizvoll



Nach der Lockerung der Coronarestriktionen wollte der Subinger Kreis sein verschobenes Début nachholen. Man fand einerseits mit dem Sommerhus schnell ein geeignetes Lokal. Zudem hatte man andererseits ein Bläseroktett mit professionellem Niveau schon an der Hand. Da lag es nahe beim ersten Anlass des Subinger Kreises am kommenden Sonntag mit diesem neuen Bläseroktett eine doppelte Premiere auf die Beine zu stellen.



Das Oktett ist zwar etwas untypisch, aber durchaus reizvoll besetzt. Mit einer Flöte, drei Klarinetten, zwei Waldhörnern, Bassklarinette und Kontrabassklarinette besetzt wird ein etwa einstündiges Konzert geboten. Eingebettet zwischen Rossinis Ouvertüre zu «Il barbiere di Siviglia» und Nino Rotas Filmmusik «La passerella di addio» stehen zwei Kammermusikwerke auf dem Programm.

Dem Komponisten Heri bereitet es natürlich keine Probleme, Georg Druschetzkys Partita auf die Besetzung des Oktetts anzupassen. Noch einfacher dürfte ihm die Anpassung seiner eigenen Kammersinfonie gefallen sein, die er selber für das Klarinetten-Ensemble Clarinamici geschrieben hat. Auch wenn man das aufgrund dieses kommenden Konzertes denken könnte, möchte man sich nicht auf Bläser festlegen.



Subinger Kreis will in erster Linie Konzerte organisieren



Beim Subinger Kreis ist man erfreut, dass bereits der nächste, schon fixierte Anlass das Gegenteil beweisen wird. Im Sommerhus wird am 28. November das 2009 gegründete und international erfolgreiche Kaleidoscope String Quartet gastieren. Seine vier Streicher sind alle klassisch aber auch in Jazz ausgebildet.



Zu Gast wird im Sommerhus aber auch der bekannte Schweizer Bandoneonist Michael Zisman sein. Nicht nur weil das Bandoneon – es ist eine Art Akkordeon – hervorragend zu Streichinstrumenten passt, arbeitet das Quartett oft mit ihm zusammen. Wie die vier Streicher hat auch Zisman eine Jazz-Ausbildung und ist international arriviert. Beide haben zudem ganz ähnliche Vorstellungen über Musik.



Heri freut sich nicht nur deshalb über diese gelungene Verpflichtung. Damit kann er schon einen weiteren Eckpunkt des angedachten Betätigungsfeldes abstecken. Das kann Kammermusik verschiedenster Arten und Besetzungen sein. Da wiederum ist vom Duett bis zur grössten Besetzung alles möglich. Es muss sich aber auch nicht auf Musik beschränken. Denkbar wären beispielsweise auch Lesungen. Man ist für vieles offen.

Hinweis

Musik für Bläseroktett, Sonntag, 29. August, 17 Uhr, Sommerhus Subingen. Eintritt frei, Kollekte. Eintritt mit Covid-Zertifikat.