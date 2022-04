Subingen Die «Gwunderwelt» kommt nach Subingen: Im Mai wird die neue Kita eröffnet Die Kita Gwunderwelt wird einen zweiten Standort in Subingen eröffnen. Beim Schulpavillon laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren. Am 2. Mai 2022 soll es so weit sein. Enya Kopp Jetzt kommentieren 25.04.2022, 16.00 Uhr

Das Leitungsteam freut sich (v.l.): Laura Peternel, Stellvertretung Subingen; Gordana Rab, Leiterin, Jennifer Köbschall, Stellvertretung Aeschi. Oliver Menge

Lachende, tollende Kinder, viele Spiele und interessante Projekte, das soll es bald in Subingen geben. Im Schulpavillon wird ab Mai die Kindertagesstätte (Kita) Gwunderwelt ihre Türen öffnen. Bekannt ist sie vor allem in Aeschi, an ihrem ersten Standort. Gordana Rab, Kita-Leiterin und Gründerin meint dazu:

«Möglich gemacht wurde unser Projekt in Subingen durch die Unterstützung der Eltern und der Gemeinde.»

Für sie sei es ein Herzensprojekt, wie auch schon die erste Kita. Man versucht, so viel wie möglich vom Standort Aeschi zu übernehmen und beizubehalten. Das naturnah aufgebaute Konzept habe sich bewährt. «Die Projekte, die wir planen, kommen bei den Kindern und den Eltern gut an», so Rab weiter. Neben den Bedürfnissen der Kinder stehen auch die enge Zusammenarbeit und der tägliche Kontakt zu den Eltern im Vordergrund.

Multikulti-Erziehung? Die «Gwunderwelt» macht's vor

«Die grösser geplanten Projekte können unterschiedlichst aussehen», erzählt Rab. Vor Ostern hätte man beispielsweise zwei Wochen lang Küken zu Besuch gehabt. Dann gebe es sogenannte Länderwochen, in denen man die Kita mit länderbezogenen Objekten und Fahnen schmückt. Die Kinder so weltoffen wie möglich betreuen und miterziehen, lautet die Devise.

Bei den Projekten versuche man, möglichst viele Aspekte miteinzubringen. Neben der Kultur spiele auch die Natur eine grosse Rolle im Konzept der Kita. «Wir möchten den Kindern die Natur näherbringen», sagt Rab. Dazu gehöre auch das Draussenspielen.

Wo einst fleissig gelernt wurde, spielen nun die Kleinsten. Oliver Menge Die Kita-Leitung gibt gerne Auskunft. Oliver Menge Für kleine Handwerker... Oliver Menge ...oder kleine Prinzessinnen, für jeden hat es etwas dabei. Oliver Menge Auch für Ruheorte ist gesorgt. Oliver Menge Das Kita-Team wird kreativ gefordert beim bemalen der Kindergesichter. Oliver Menge

Neben dem Angebot für Kinder und der Zusammenarbeit mit den Eltern sei die Kita auch in engem Kontakt mit den Schulen in Aeschi und nun auch in Subingen.

«Die Zusammenarbeit in Subingen wird wohl etwas enger sein, alleine nur durch den Standort der Kita.»

Denn der Pavillon liegt direkt auf dem Schulareal. Dies ist einer der beiden Hauptunterschiede zwischen den Standorten. Der zweite Unterschied ist, dass es in Subingen doppelt so viel Platz im Innenbereich hat.

Auf die Anzahl Kinder hat der Platz nur bedingt Einfluss, denn diese hängt unter anderem auch von den betreuenden Personen ab.

Eine lange Planungsphase

Mit den ersten Vorbereitungen für den neuen Standort begann man bereits im November 2020. Im Februar 2021 veröffentlichte die Kita auf ihrer Internetseite das erste Infovideo. Darin hiess es, die Kita werde in Subingen eröffnet. Nähere Informationen konnten da noch nicht gegeben werden. Diese folgten erst im Dezember 2021. Im Januar 2022 konnte man bereits den ersten Blick auf die neue Kita werfen, zumindest von aussen.

Neben den Informationen wurde in den Videos auch darauf aufmerksam gemacht, dass Anmeldungen gerne entgegengenommen würden. Und diese kamen, ganz zur Freude von Gordana Rab.

«Wir hätten nicht damit gerechnet, dass sich gleich so viele melden würden.»

Sie seien froh darüber. Einzig der Plan, mit dem bestehenden Team weiterzufahren, wurde durch die grosse Anzahl Anmeldungen durchkreuzt. Darum wurden nun auf Anfang Mai, also direkt bei der Eröffnung, zwei neue Betreuungspersonen eingestellt. Eine Dritte folgt dann im Sommer. «Ob wir dann noch mehr Leute brauchen, wird sich im Laufe der Zeit zeigen», sagt sie.

Bevor die Kita jedoch ihre Türen im Mai definitiv öffnen wird, fand ein Tag der offenen Türen statt, an dem man die Räumlichkeiten besichtigen konnte.

