Subingen: Circus Harlekin gastiert mit ukrainischen Musikern

Subingen Der Ukrainekrieg hatte auch Auswirkungen auf den Circus Harlekin – nun macht er einen Ausflug ins Solothurnische Subingen sei zwar als «hartes Pflaster» für Zirkusse bekannt. Dennoch beehrt ein Zirkus am kommenden Wochenende die Gemeinde. Mit dabei eine Ukrainerin und mehrere Ukrainer in verschiedenen Rollen. Urs Byland Jetzt kommentieren 19.05.2022, 14.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Direktion des Circus Harlekin: Monika Aegerter und Pedro Pichler. zvg

Seit dreissig Jahren gibt's den Circus Harlekin. Und seit über zwanzig Jahren ist der Zirkus mit einem Sechs-Mann-Liveorchester unterwegs. Ukrainer, die nicht nur live die Nummern musikalisch untermalen, sondern auch beim Auf- und Abbau des Circus Harlekin mithelfen. Zirkusdirektor Pedro Pichler erklärt:

«Für uns war der Überfall von Russland in die Ukraine deshalb ein Schock. Plötzlich durften Männer zwischen 20 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen.»

Im März wurde Pichler aber in Polen fündig. Er fand drei ukrainische Zirkusmusiker, die schon früher die Ukraine verlassen hatten. Und, nochmals Glück, er konnte vom deutschen Zirkus Krone nach Abschluss von dessen Winterprogramm drei ukrainische Musiker übernehmen.

Viele Verbindungen in die Ukraine

«Livemusik gehört beim Zirkus einfach dazu», findet Pichler. Daneben hat er noch eine ukrainische Zirkuskünstlerin mit einer Handstandnummer und einen geflüchteten ukrainischen Verrenkungs-Artisten im Programm mit zehn weiteren Nummern. Seine Verbindungen zur Ukraine gehen aber noch weiter, hat doch seine Tochter vor zwanzig Jahren einen Ukrainer geheiratet.

Die Lemon-Brothers. zvg

Der Zirkusdirektor und seine Mitgründerin Monika Aegerter bieten ein traditionelles Zirkuserlebnis. «Zirkus wie früher», sagt Pedro Pichler. Ein Zirkus mit Nummern, die man nicht überall sehe. So wie es eben vor über dreissig Jahren üblich war, und er es jedes Jahr als Anwohner des Stellplatzes von Zirkussen in Thun erlebt hatte. Dort ist der Verwaltungsbeamte der Faszination Zirkus erlegen.

Vom Verwaltungsbeamten zum Zirkusdirektor

«Mit 49 Jahren lernte ich arbeiten», erklärt er mit Ironie. Er sei kein Aussteiger, sondern Patriot. Aber damals sei er mit der «administrativen, kranken Gesellschaft» nicht mehr zu Schlage gekommen. Er fasste seinen Mut zusammen und gründete mit Aegerter den Circus Harlekin.

«Eigentlich entstand der Zirkus aus einer blöden Laune heraus.»

Sein Domizil hat der Zirkus in Thun. Das Herzstück ist aber in Wimmis im Winterquartier. Unterwegs ist der Circus Harlekin im Wallis, im Bernischen und im Kanton Luzern. Subingen ist einzige Destination im Kanton Solothurn.

Subingen ist der einzige Stop des Circus Harlekin im Kanton Solothurn. zvg

«Wir haben Glück mit unseren Tourneeorten. Der Publikumszuspruch stimmt.»

Noch 111 Mal wird der Zirkus sein Programm zeigen. Im September endet die Tournee. «In der Regel spielen wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Alle Jahre nehmen wir zwei, drei neue Ortschaften ins Tourneeprogramm auf.» In diesem Jahr versucht der Circus Harlekin sein Glück in Subingen, obwohl das Dorf im Wasseramt in der Branche als hartes Pflaster für Zirkusse bekannt ist. Aber Pedro Pichler liebt Herausforderungen.

Der Circus Harlekin gastiert am Samstag, 21. Mai, und Sonntag, 22. Mai, in Subingen beim Mehrzweckgebäude. Die drei Vorstellungen finden am 21. Mai um 19.30 Uhr sowie am 22. Mai um 11.00 und 15.00 Uhr statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen