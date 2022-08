750 Jahre Subingen: Pavel Schmidt Skulpturen

Subingen Der Gemeinderat tut sich schwer mit einem Kunstkauf im Rahmen der nicht stattgefundenen 750-Jahr-Jubiläumsfeier Der Künstler Pavel Schmidt aus Derendingen soll den Rolf Sauser Platz in Subingen mit seinen Skulpturen gestalten. Das findet der Gemeinderat gut, aber gekauft ist das Kunstobjekt damit noch nicht. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.08.2022, 06.40 Uhr

Subingen ist um ein grosses Fest betrogen worden. Corona war der Übeltäter. Die Gemeinde verschob ihr 750-Jahr-Jubiläum deswegen um ein Jahr und sagte es letztes Jahr dann definitiv ab. Aber das Nicht-Fest hinterlässt trotzdem Spuren, die man vielleicht später in den Annalen noch ausführlicher als heute möglich loben wird.

Offensichtlich ist der Geschichtenweg, der letztes Jahr als Puzzleteil des Jubiläums eingeweiht wurde. Der Weg führt an historisch bedeutsame Orte im Dorf, wo mit Tafeln oder modern mit einer App informiert wird.

Spuren in Form von seelischen Narben hinterlässt ein anderes Projekt, das zum abgesagten Jubiläum hätte realisiert werden sollen. Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold wollte die Biodiversität der Gemeinde steigern.

Das Projekt «Subingen blüht auf» stiess allerdings 2019 bei den Gemeinderäten auf Widerstand. Grund waren die Kosten von rund 47'000 Franken. Das fuchste damals Ingold, was wiederum reichlich Staub aufwirbelte. Heute spricht Ingold ironisch von einem «Gemeindepräsidenten, der in struben Zeiten» kurz den Überblick verloren habe.

Kunst braucht Mut

In alter Frische und etwas weiser setzt er sich nun für ein weiteres Puzzleteil des Nicht-Jubiläums ein. Dazu hatte er den Künstler Pavel Schmidt aus dem nahen Derendingen in die Gemeinderatssitzung eingeladen. Dieser soll den 2017 eingeweihten Rolf Sauser Platz beim stillgelegten Bahnhof mit seinen Kunstobjekten gestalten. Das wäre dann das Projekt «Kunst» im Rahmen der 750-Jahr Feier, die ja wie erwähnt nicht stattgefunden hat.

Rolf Sauser Platz in Subingen. Hier will Pavel Schmidt mit vier seiner Skulpturen den Platz künstlerisch gestalten. Urs Byland

Kunst braucht Mut. Der fehlte etwas im Gemeinderat. War man sich doch nicht ganz sicher, ob die Skulpturen mit Waggonpuffern der Bevölkerung auch gefallen würden. Pavel Schmidt konnte mit seinen Ausführungen, etwa dass er bereits vor beinahe 30 Jahren auf der Bahnstrecke Inkwil Subingen eine Pufferskulptur platzierte, etwas punkten. Der Rolf Sauser Platz eigne sich zudem sehr für seine Skulpturen mit historischen Puffern, korrespondieren diese doch mit dem stillgelegten Bahnhof.

Der Gemeinderat sagt dann aber Ja – zum Budget über 12'000 Franken für den Einweihungsanlass, der am 24. September durchgeführt werden soll. Wenn Peter Bichsel und eventuell ein Regierungsrat erscheinen, will Subingen sich nicht lumpen lassen.

«Nicht halbpatzig reingehen»

Wie man sich aber in Bezug auf die Skulpturen von Pavel Schmidt verhalten will, da gingen die Meinungen auseinander. Eine Stimme wollte einen Kauf der Skulpturen von der Resonanz aus der Bevölkerung abhängig machen. Der Gemeindepräsident meinte dazu: «Das ist so nicht mit ihm abgemacht. Aber wenn die Skulpturen nicht erwünscht sind, würde er sie wieder abbauen.»

Cool fand das Projekt hingegen Stephanie Béguelin. Vizegemeindepräsident Michael Kummli strebt einen Erwerb über Konten im ordentlichen Budget an: «Wenn es Platz hat im Kulturbudget, finde ich es recht und gut.» Und Remo Kissling sprach sich für eine klare Lösung aus:

«Wenn wir heute Ja sagen, dann wollen wir das Projekt auch tragen und nicht halbpatzig reingehen. Wir sollten sagen können, dass Kultur uns etwas wert ist.»

Das war aber an der Sitzung noch nicht möglich. Der Entschluss über einen möglichen Kauf oder eine mögliche Leihe wurde vertagt.

