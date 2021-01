Subingen Auto fährt nach Streifkollision auf Gegenfahrbahn einfach weiter In Subingen ereignete sich am Mittwochmorgen eine Streifkollision zwischen zwei Autos. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Lenker bzw. die Lenkerin eines Autos nach der Kollision einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen. 27.01.2021, 15.08 Uhr

An diesem Auto bleibt ein Schaden von mehreren 1000 Franken zurück Kapo SO

Am Mittwochmorgen, um zirka 7.05 Uhr, war eine Automobilistin mit einem weissen Peugeot in Subingen auf der Deitingenstrasse in Richtung Deitingen unterwegs.