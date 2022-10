Video: Politiker diskutieren über schärfere Stromsparmassnahmen

Strompreise Politiker diskutieren über schärfere Stromsparmassnahmen – Passanten in Derendingen sind nicht erfreut Um die Bevölkerung zum Stromsparen zu animieren, hat der Bund diverse Kampagnen lanciert. Allerdings lassen diese viele Bürgerinnen und Bürger kalt. Aus diesem Grund wird in der Politik nun bereits über schärfere Stromsparmassnahmen diskutiert. 04.10.2022, 08.08 Uhr

Im Vergleich zum September 2021 sei in Sachen Strom bis anhin noch kein Spareffekt spürbar, schreibt der «Tagesanzeiger». Die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth kritisiert jedoch, dass dieser Vergleich nicht möglich sei. «Gefühlt bin ich letztes Jahr im September an der HESO fast verschwitzt. Aber in diesem Jahr hatte ich einen Rollkragenpullover und eine Jacke mitgenommen», sagt sie gegenüber Tele M1.