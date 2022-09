Reaktionen zur Kolumne von Walter Wirth

Strompreise Gemeinden wehren sich: «Der Vorwurf, nicht strategisch weitsichtig entschieden zu haben, ist haltlos» Ex-AEK-Direktor Walter Wirth hat mehrere Gemeinden in der Region in einer Kolumne hart attackiert und ihnen Inkompetenz beim Wechsel der Strompacht vorgeworfen. Die Reaktionen lassen nicht auf sich warten. Urs Byland Jetzt kommentieren 15.09.2022, 17.00 Uhr

Der Strompreis hat in der Region Solothurn zu Grabenkämpfen geführt. Rahel Meier

Mit seiner Kritik am Verhalten einzelner Gemeinden in Sachen Strompacht hat Ex-AEK-Direktor Walter Wirth für Aufregung gesorgt. Er kritisiert der Gemeinden mit eigenem Stromnetz, die sich von der AEK/BKW abwandten und zur Konkurrenz abwanderten, künftig aber mit massiv höheren Strompreisen leben müssen. Er attackiert Behörden und letztlich Einwohnerinnen und Einwohner, die an der Gemeindeversammlung dem Wechsel zustimmten.