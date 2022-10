Strompreise Erstaunte Kunden in der Region: Die BKW schafft den günstigeren Nachttarif ab – eine Preiserhöhung durch die Hintertüre? Bei der BKW steigen die Strompreise nicht, das wird dieser Tage gerne betont. Allerdings streicht der Stromkonzern nun den Nachttarif – und der neue Einheitstarif hat für manche Kunden doch teure Konsequenzen. Felix Ott Jetzt kommentieren 10.10.2022, 12.00 Uhr

Der Doppeltarif bei der Stromabrechnung ist ein Auslaufmodell. (Symbolbild) Michael Probst (Archiv)

Früher wurde der Strom vermehrt mit einem Doppeltarif verrechnet. Sprich: Der Strom war in der Nacht günstiger als am Tag. Doch das Modell wird von immer weniger Stromlieferanten angeboten.

Die BKW Energie AG beispielsweise schafft die Hoch- und Niedrigtarife auf 2023 ab. Obwohl der Einheitstarif gegenüber 2022 fast gleich hoch ist, könnte die Stromrechnung einiger Haushalte künftig teurer werden. Unverfänglich heisst es in einem BKW-Schreiben an Kunden in der Region, welches dieser Zeitung vorliegt:

«Gerne informieren wir Sie hiermit über die Änderungen an Ihrem Stromtarif für das Jahr 2023.»

Dann wird das Ende des Nachttarifs verkündet. Das hat Folgen - für alle, die Elektroheizungen oder Elektroboiler haben, die das Wasser in der Nacht aufwärmen. Tatsächlich: Beim Nachrechnen mit dem BKW-eigenen Preisrechner ergibt sich beispielsweise für ein Ehepaar aus dem Leberberg - mit eigenem Haus und Elektroheizung - eine um jährlich rund tausend Franken höhere Stromrechnung.

Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr, obwohl sich die BKW doch rühmt, die Strompreise für 2023 kaum anzupassen. Handelt es sich bei der Abschaffung des Doppeltarifs also um eine Preiserhöhung durch die Hintertür?

Die BKW Energie AG bietet künftig nur noch den Einheitstarif an. Urs Byland

Die BKW sagt: Nein – der Doppeltarif sei ein Auslaufmodell. Durch die flächendeckende Einführung des Einheitstarifs wolle man eine effiziente Netznutzung fördern und Lastspitzen verringern, schreibt BKW-Mediensprecher René Lenzin auf Anfrage.

Die Energieerzeugung und -nutzung im Wandel

Lenzin erklärt weiter: Der Doppeltarif wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren eingeführt. Damals sei die Menge an produziertem Strom aufgrund von Kohle- und Kernkraftwerken über den ganzen Tag mehr oder weniger gleichbleibend gewesen. Die Stromnutzung hingegen sei tagsüber höher ausgefallen.

Die Energieerzeugung befindet sich heute im Wandel. Durch den zunehmenden Ausstieg aus Kohle- und Kernenergie und dem Ausbau von erneuerbaren Energien verändert sich auch das Zusammenspiel zwischen Stromproduktion und -nutzung.

Mit immer mehr Fotovoltaikanlagen werde das Stromangebot künftig in den Sommerhalbjahren mittags am grössten sein, hält die BKW fest. Und gleichzeitig verändert sich die Stromnutzung ebenfalls zunehmend: Beispielsweise werde immer mehr Strom für die Elektromobilität und für Wärmepumpen benötigt.

Durch die Abschaffung des Doppeltarifs wolle die BKW Anreize schaffen, beispielsweise gleichzeitiges Laden der Elektroautos im Feierabend und dadurch entstehende Lastspitzen zu vermeiden. Die Änderungen in der Stromrechnung seien lediglich von dem Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden abhängig. Lenzin schreibt:

«Wer gleich viel Strom am Tag wie in der Nacht bezieht, zahlt mit dem Einheitstarif gleich viel. Wer mehr am Tag bezieht, zahlt künftig weniger. Wer mehr in der Nacht bezieht, zahlt mehr.»

Bei der BKW kommt es im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekanntlich nicht zu einer allgemeinen Tariferhöhung. Das liegt daran, dass die BKW ihren Strom hauptsächlich in eigenen Kraftwerken produziert und dadurch nicht von den steigenden Strompreisen abhängig ist.

Andere setzen weiterhin auf den Doppeltarif

Ganz anders als bei der BKW Energie AG sieht das Angebot bei den Städtischen Werken Grenchen (SWG) aus. Diese bieten nämlich ausschliesslich den Doppeltarif für Privatkunden an. Die SWG haben den Einheitstarif bereits 2017 vollständig abgeschafft.

Die SWG haben den Einheitstarif 2017 abgeschafft. Andreas Toggweiler

Einer der Gründe dafür: Grenchen sei eine Industriestadt, deren Höchstlast beim Strom am Tag anfalle. Eine Abschaffung des Doppeltarifs hätte noch mehr Last in den Tag verschoben. Dies würde die Preise weiter erhöhen, erklären die SWG.

Zudem sehen die SWG den Doppeltarif als Vorstufe für noch dynamischere Stromtarife. So könnten künftig mit dem Ausbau elektrischer Wärme und Mobilität sowie dezentraler Produktion wie Fotovoltaikanlagen Anreize geschaffen werden, den Strombezug netzdienlicher zu gestalten. Die SWG schreibt:

«Zukünftig wird die Verteilung der Last in erster Linie über tarifliche Anreize erfolgen müssen.»

Die Kundinnen und Kunden haben durch den Doppeltarif die Möglichkeit, grosse Strombezüge in den Niedertarif zu verschieben. Die fehlende Flexibilität, den Strom jederzeit zum gleichen Preis zu beziehen, könne aber auch als Nachteil gewertet werden, so die SWG.

Regio Energie: Altbewährtes weiterführen

Die Regio Energie Solothurn bietet weiterhin die Möglichkeit, zwischen Doppel- oder Einheitstarif zu wählen. Die Kundinnen und Kunden würden den Doppeltarif schätzen und möchten diesen weiterhin nutzen, schreibt die Regio Energie auf Anfrage. Rund die Hälfte der Kundinnen und Kunden beziehe aktuell ihren Strom in diesem Modell.

Die Regio Energie Solothurn bietet weiterhin beide Tarifmodelle an. Hanspeter Bärtschi

Es sei aber durchaus aufwendiger, die Stromkosten zu berechnen, die Verbrauchsmengen getrennt zu erfassen und die Preise zu kalkulieren, so die Regio Energie Solothurn.

Bestimmend für den Preisunterschied zwischen Hoch- und Niedertarif sei das sogenannte Vorliegernetz. Bei der Energielieferung durch die Regio Energie Solothurn unterscheiden sich die Tarife kaum, doch bei der Netznutzung wird der Preisunterschied zwischen Hoch- und Niedertarif sichtbar.

