Regio Energie löst AEK in Lüsslingen ab

Stromnetz Lüsslingen-Nennigkofen: Wechsel zur Regio Energie bringt günstigere Strompreise Die Gemeindeversammlung Lüsslingen-Nennigkofen beschliesst über die Pacht des Stromnetzes im Dorfteil Lüsslingen. Die Regio Energie löst künftig die AEK ab. Urs Byland 01.10.2021, 11.45 Uhr

Einladungsbroschüre zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung Lüsslingen-Nennigkofen. Urs Byland

Zwei Geschäfte wurden an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Lüsslingen-Nennigkofen in der Mehrzweckhalle entschieden. Einerseits die Pachtvergabe des Elektrizitätsversorgungsnetzes Ortsteil Lüsslingen andererseits die Spezialfinanzierung und das Reglement für den Wärmeverbund.