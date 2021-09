Erneuter Rüffel für Zuchwiler Gemeinderat

Strombeschaffung Erneut rüffelt der Regierungsrat den Zuchwiler Gemeinderat Beschwerde des ehemaligen Gemeindepräsidenten Ulrich Bucher zu einem Gemeindeversammlungsbeschluss über die Strombeschaffung. Urs Byland Jetzt kommentieren 30.09.2021, 16.28 Uhr

Solange Zuchwil nicht zu Regio Energie wechseln kann, liefert die AEK Energie AG in Zuchwil den Strom.

Die Gemeindeversammlung stimmte im letzten Juni dem Wechsel der Stromanbieterin zur Regio Energie Solothurn per 1. Januar 2022 zu. Weiter wurde beschlossen, das Reglement über die Abgabe elektrischer Energie vom 7. Juli 1975 zu revidieren und der Gemeindeversammlung am 13. Dezember 2021 zur Genehmigung zu unterbreiten. Daraufhin reichte Ulrich Bucher Beschwerde gegen den Beschluss ein. Der Beschluss sei aufzuheben und das Geschäft sei an den Gemeinderat zur rechtskonformen Vorbereitung zurückzuweisen.

Als Begründung erklärte Bucher, er habe einen Rückweisungsantrag gestellt, nachdem die Versammlung stillschweigend auf das Geschäft eingetreten ist. Nach der Diskussion sei sein Rückweisungsantrag abgelehnt und dem gemeinderätlichen Antrag zugestimmt worden. Sein Hinweis auf andere Möglichkeiten im Zusammenhang mit den Zählern und Rundsteueranlagen sei nicht relevant, da die Genehmigung des Vertrages inklusive Ziffer 13 Teil des gemeinderätlichen Antrags sei. Im Weiteren ist Bucher überzeugt, dass Ziffer 2 des Antrags des Gemeinderates einen unmissverständlichen Hinweis im Regierungsratsbeschluss 2021/303 vom 9. März 2021 missachte. Daraufhin hat der Gemeinderat beschlossen, die Beschwerde zu akzeptieren und wie von Bucher gewünscht vorzugehen.

Das wiederum funktioniert so aber nicht. Der Gemeinderat könne nicht einen Gemeindeversammlungsbeschluss aufheben, auch nicht in Anerkennung eines Beschwerdeverfahrens. Trotz der Anerkennung müsse eine materielle Behandlung der Beschwerde erfolgen, so der Regierungsrat.

Zuerst das Reglement ändern, dann den Stromanbieter wechseln

Inhaltlich monierte Bucher, dass der Vertrag eine Klausel enthält, wonach die Zähler und Rundsteuerempfänger von der AEK zu erwerben und die Investition für den Einbau der Einspeisemessung ab Trafostation ins Gemeindenetz zu tragen seien. «Die Winter-Gemeindeversammlung 2019 hat jedoch Nichteintreten auf dieses Geschäft beschlossen. Folglich kann der Pachtvertrag von der Gemeinde gar nicht erfüllt werden», so Bucher. Das lässt der Regierungsrat aber nicht gelten. Die Sommerversammlung habe die gebundene Ausgabe beschlossen, der Pachtvertrag könne erfüllt werden.

Im anderen Punkt erhält Bucher aber vom Regierungsrat recht. Bucher schreibt in der Beschwerde, der Vertrag werde nur gültig, wenn das Reglement über die Abgabe elektrischer Energie vom 7. Juli 1975 angepasst sei. Der Gemeinderat stelle die Revision für die Gemeindeversammlung im Dezember in Aussicht. Wenn dieses Reglement abgewiesen werde, sei der Vertrag erneut nichtig. Zudem werde eben der Regierungsratsbeschluss 2021/303 missachtet. «Es kommt der Verdacht auf, dass der Gemeinderat den Vertrag als Reglementsgrundlage verwenden wolle. Das gehe so nicht», so Bucher in der Beschwerde.

Im Regierungsratsbeschluss 2021/303 wurde festgehalten: «Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich eine Veränderung der Faktenlage immer erst gestützt auf eine geänderte Rechtsgrundlage (und nicht umgekehrt) ergeben darf. Vorliegend würde es sich wohl anbieten, mindestens die Revision des (uralten) Reglements sowie den Pachtvertrag unter demselben Gemeindeversammlungstraktandum beschliessen zu lassen oder das Reglement durch die Gemeindeversammlung revidieren zu lassen und darin den Abschluss eines Pachtvertrages in rechtsgenüglicher Weise an den Gemeinderat zu delegieren.»

Der Gemeinderat hat anders entschieden und den Vertrag vor der Änderung des Reglements an die Gemeindeversammlung gebracht. Im Reglement steht im Paragraf 1, dass die AEK Strom liefert, Tarife festlegt etc. Nun hat der Gemeinderat einen Vertrag abgeschlossen, der dasselbe der Regio Energie zugesteht. Für den Regierungsrat ist das «rechtswidrig». Der Gemeindeversammlungsbeschluss sei aufzuheben.

Vorgeschichte Netz gehört der Gemeinde Die Einwohnergemeinde Zuchwil ist Eigentümerin des elektrischen Niederspannungsverteilnetzes auf ihrem Gemeindegebiet. Gemäss einem Vertrag aus dem Jahr 2007 verpachtet Zuchwil das Stromnetz an die AEK Energie AG. Auf Ende 2019 wurde der Vertrag gekündigt. Im September 2019 beschloss der Gemeinderat, die AEK durch die Regio Energie zu ersetzen. Aufgrund einer Beschwerde der AEK entschied der Regierungsrat (RRB 2021/303), dass die Gemeindeversammlung, und nicht der Gemeinderat für dieses Geschäft zuständig sei. Das Geschäft wurde an der Gemeindeversammlung am 21. Juni neu traktandiert. (uby)