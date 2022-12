Derendingen: Das sagt die Bevölkerung zur Strompreiserhöhung

Strom 43% teurer «Dass der Strompreis in Derendingen so hoch ist, ist ungerecht»: Unmut, aber auch Verständnis für Rekordaufschlag Die Strompreiserhöhung trifft nicht alle gleich hart. Unmut und Verständnis wechseln sich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern in einer Umfrage ab. Sie müssen nächstes Jahr durchschnittlich 43 Prozent für ihren Strom bezahlen. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Der lokale Energieversorger EWD Derendingen hat seine Reserven angezapft, um im nächsten Jahr die Strompreiserhöhung abzufedern. Hanspeter Bärtschi

Im Kanton Solothurn steigen die Strompreise Anfang 2023 unterschiedlich stark. Während einige Gemeinden kaum betroffen sind, gehen in anderen die Preise durch die Decke. Besonders betroffen sind unter anderem Lüterswil-Gächliwil mit 45 Rappen pro Kilowattstunde, aber auch Derendingen mit 44 Rappen.

Immerhin hat der Derendinger Stromanbieter EWD angekündigt, für ein Jahr mit einem Rabatt von 11 Rappen den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Gewerbe unter die Arme zu greifen. So bezahlen die Derendingerinnen und Derendinger nächstes Jahr 33 Rappen pro Kilowattstunde, was einer Jahresrechnung von rund 1495 Franken entspricht.

Zum Vergleich: In diesem Jahr lag die Jahresrechnung bei 1041 Franken, bei Kosten von 23 Rappen pro Kilowattstunde. Dies entspricht also einer Erhöhung von knapp 44 Prozent.

«Die Gemeinde hat den richtigen Moment verpasst»

Je nachdem, mit wem man in Derendingen auf der Strasse spricht, wird der Unmut gegenüber der Gemeinde deutlich. «Das mit dem Strompreis ist schlimm hier in Derendingen», sagt beispielsweise Hansueli Flückiger. «Jahrelang hatten wir günstigeren Strom als andere, doch jetzt steigt es massiv, während in benachbarten Gemeinden kaum ein Anstieg festzustellen ist. Wie kann das sein?»

Der 79-jährige gebürtige Derendinger macht seinem Ärger Luft: «Sie sagen, sie könnten nichts dafür. Aber Fakt ist, dass sie den richtigen Moment verpasst haben, Strom einzukaufen. Und sie hätten sich mit den anderen umliegenden Gemeinden absprechen sollen.» Er sei wegen der Energiekrise nicht an die Gemeindeversammlung gegangen. «Ich hätte mich zu sehr aufgeregt. Ich habe das Haus der jüngeren Generation übergeben, es ist nun an ihnen zu schauen.»

Sein Sohn Rolf Flückiger ist auch unzufrieden wegen des Strompreises. «Eigentlich sollten doch alle im Kanton gleich viel zahlen. Das wir so viel tiefer in die Tasche greifen müssen, ist unfair. Kommt dazu, dass wir einen der höchsten Steuerfüsse im Kanton haben.» Derendingen ist mit 128 Prozent bei den Privaten klar über dem Kantonsdurchschnitt von 117 Prozent.

Nicht alle gleich betroffen

Beat Meyer, der seit 30 Jahren die Gemeinde sein Zuhause nennt, findet die Entwicklung nicht gut. Dennoch wolle er die Gemeinde nicht kritisieren. Und für ihn würde es finanziell schon gehen: «Ich lebe allein und brauche nicht viel.»

Auch andere aus dem Dorf erklären, nicht so sehr betroffen zu sein. So beispielsweise André Gatschet. «Meine Freundin und ich wohnen in einer Überbauung. Dort machen wir selber Strom, mit Photovoltaik und einem Turbinenhaus. Entsprechend treffen uns die höheren Preise nicht. Einzig die Nutzungsgebühren werden vielleicht steigen.» Sie seien zudem in der glücklichen Lage, nicht jeden Rappen umdrehen zu müssen.

Es gibt auch solche, die einen versöhnlichen Ton gegenüber der Gemeinde anschlagen. So der Familienvater Stefan Eggenschwiler: «Es zeigt sich nun einfach, wer richtig gepokert hat und wer nicht. Böswillig war das sicher nicht.» Deshalb sei ein allfälliger Anbieterwechsel nicht unbedingt das Richtige.

Sparen ist angesagt

Meliha Karabasic will die Gemeinde nicht beschuldigen. «Wir waren verwöhnt und haben es verlernt, was es heisst, zu sparen. Das müssen wir wieder lernen. Unsere Grosseltern konnten es schliesslich auch.»

Viele der Befragten haben angegeben, dass sie besonders bei der Beleuchtung sparen würden. So liesse man nur an jenem Ort das Licht brennen, wo man sich gerade aufhalte. Das hätten ohnehin viele schon früher so gemacht. Teilweise werde die Heizung in gewissen Räumen reduziert oder ganz runtergedreht. Und auch bauliche Massnahmen wurden erwähnt. So bei Eggenschwilers: «Wir haben vollständig auf LED umgerüstet, und wir haben uns auch überlegt, das Warmwasser selber zu produzieren.»

Gemeinde würde einspringen Auch an der Gemeindeversammlung von Derendingen Anfang Dezember wurde deutlich, dass die Strompreise die Bevölkerung beschäftigen. Anwesend waren ganze 111 Stimmberechtigte. Dort wurde jedoch nur das kommuniziert, was man bereits weiss: Für diesen einmaligen Rabatt von 11 Rappen pro Kilowattstunde nutzt die Elektrizitäts- und Wasserversorgung Derendingen (EWD) ihre Reserven, und sollte sie wegen unvorhergesehener Kosten unter Zugzwang geraten, würde die Gemeinde einspringen und den Rabatt zahlen.

