Das erste Streetfoodfestival im Attisholz-Areal war ein Erfolg

Streetfood Was das Herz und der Magen begehrt: Ein Rundgang durch das erste Streetfoodfestival im Attisholz-Areal Knapp 50 Stände mit Essen aus allen Herren Länder wurden in der alten Zellulosefabrik aufgestellt. Ein Publikumsmagnet trotz durchzogenem Wetter. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 08.05.2022, 15.31 Uhr

Das erste Streetfoodfestival auf dem Attisholz-Areal. Carole Lauener

Ruido Ruiz’ ruhige Klänge erfreuen das Publikum am Eingang des ersten Streetfoodfestivals auf dem Attisholz-Areal. Die melodische Stimme des jungen Sängers schwingt über die Aare, immer mehr Besucherinnen und Besucher strömen auf das Gelände der ehemaligen Zellulosefabrik und einige bleiben lange auf der Terrasse der Ciquitabar beim kleinen Konzert stehen.

Bald ist die Bärengasse, die den hinteren und den vorderen Teil des Areals verbindet, proppevoll von Hungrigen, Familien mit Kinderwagen, Gruppen von jungen Leuten und älteren Semestern. Bald ist fast kein Durchkommen mehr; vor beliebten Ständen staut sich das esslustige Publikum.

Trotz Regen kamen viele in das Areal. Carole Lauener

Immer wieder strömt ein Regenguss vom bedeckten Himmel, es ist eher kühl für einen Maiabend, doch die Leute lassen sich die gute Laune nicht verderben. Plötzlich ein heller Schrei und lautes Lachen, als sich ein Plastikdach unter der Wasserlast dreht und einer direkt darunter stehenden jungen Frau eine kalte Dusche verpasst.

45 Stände bieten über das ganze Gelände verteilt Spezialitäten aus 30 verschiedenen Ländern an. Girlanden mit den Flaggen vieler Länder, farbige Lämpchen und Hintergrundmusik schaffen zusätzlich zu den kunstvollen Graffitos Stimmung.

Das Areal war liebevoll dekoriert. Carole Lauener

«Streetfood by Kantine» bietet «Meat- and Veggiball-Schnouserli» für 5 Franken, «Probiererli» für 10 und «Ässe» für 15 Franken an. Am CO 2 -neutralen «Tour de Salz»-Stand kann man sich gratis ein Kräutersalz, je nach Wahl scharf, mild oder orientalisch, mischen und ein süss-salziges Schoggiguetzli degustieren.

«Don’t waste it. Taste it.» – Werfe es nicht weg. Probiere es.

«Nur Meersalz kriegen wir noch nicht hin in der Schweiz», meint der Standbetreiber und lacht. Schön gestaltete Streetfoodwagen wie der hellblau-weisse von «le schnautz» locken mit Crêpes für jeden Geschmack, süss oder salzig.

Auch Umweltschutz ist öfters ein Thema: «Yummi frozen Yogurt» bietet statt Plastiklöffelchen ein essbares aus feinst gemahlenen Kakaoschalen an: «Don’t waste it. Taste it» – Werfe es nicht weg. Probiere es, – lautet das Motto. Biotonnen stehen nebst anderen Abfalleimern bereit für Kompostierbares. Trotzdem überquellen die Abfalleimer bald.

Die Abfallberge geben Aufschluss darüber, wie viele Besucherinnen und Besucher nach Riedholz kamen. Carole Lauener

Sushi, frisch frittierte Kartoffelchips, Currywurst, indisches Essen, tibetisches Essen, Tacos: Was das Herz und der Magen begehren, wird hier angeboten.

Wer es noch nicht kann, kriegt am italienischen Panzerotto-Stand gleich noch die Anleitung zum Essen mit: «How to eat a Panzerotto»: Erstens: Geniesse den Duft, zweitens: Achtung, heiß!, drittens: «Iss mit Genuss». Auch dieser Wagen ist liebevoll mit farbigen Lämpchen dekoriert und grün gestrichen, im Retrolook und mit der italienischen Flagge gekrönt.

«Softeis dreams» will mit hellblauem Eis verführen, «Tibet food» mit Frühlingsrollen und frittierten Teigtaschen, genannt «Sha Bhakle». Nur schon zum Anschauen sind die Sushis von «Kongpo» ein Augenschmaus.

Das erste Streetfoodfestival im Attisholz kann, wenn man sich beim Publikum und den Standbetreibern umhört, als Erfolg gewertet werden. «Für jeden Geschmack etwas», fasst es ein Besucher zusammen und beisst in sein gefülltes Brot.

Streetfoodfestival auf dem Attisholz-Areal. Carole Lauener

