Langendorf: Offener Brief wegen beantragter Steuererhöhung

Steuerfuss von 119 auf 149 Prozent? Offener Brief an den Gemeinderat Langendorf: Gewerbe versucht hohe Steuererhöhung zu verhindern Der Antrag des Gemeinderats sieht vor, dass in Langendorf der Steuerfuss für juristische Personen von 119 auf 149 Prozent erhöht wird. Dagegen macht das Gewerbe mobil, fordert die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf, an der Gemeindeversammlung dagegen zu stimmen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Langendorf aus der Vogelperspektive. Oliver Menge (13. Juli 2020)

Die Zahl 149 steht im Raum und sorgt in Langendorf für Aufregung: Folgt heute Abend die Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderats, wird der Steuerfuss für juristische Personen um 30 Prozentpunkte erhöht. Jener der natürlichen Personen soll noch bei 119 Prozent verbleiben und somit würde die Differenz zwischen den beiden Steuerfüssen so hoch wie gesetzlich gerade noch erlaubt.

Wird der einstimmige Antrag des Gemeinderats angenommen, heisst dies für das kommende Jahr: Voraussichtlich in keiner anderen Gemeinde im Kanton Solothurn zahlt ein Unternehmen mehr Steuern als in Langendorf. Dieses Jahr weist die Gemeinde Zullwil mit 139 Prozent den höchsten Steuerfuss für juristische Personen aus.

Langendörfer Gewerbe wehrt sich mit offenem Brief

Der Vorschlag des Gemeinderats hat das Langendörfer Gewerbe etwas in Aufruhr versetzt. Mit einem offenen Brief hat man sich an den Gemeinderat gewandt, ihn und die Gemeindeversammlung gebeten, von einer solchen Erhöhung abzusehen.

Gut möglich, dass Langendorf an finanziellen Engpässen leide, schreibt der Verband Gewerbe Puls, der die Interessen von über 70 Vereinsmitgliedern aus Detailhandel und Dienstleistungsgewerbe vertritt. Weiter heisst es im Schreiben, das von Remo Meier, Präsident Gewerbe Puls, sowie dem Sekretär des Verbandes, Andreas Gasche, unterschrieben ist:

«Eine Steuererhöhung, die sich auf Unternehmen beschränkt, bringt diesbezüglich aber kaum eine Linderung, ist nicht nachhaltig und ist unter keinem Titel zu rechtfertigen.»

Die Coronakrise habe viele Firmen an die Grenzen ihrer Existenz gebracht, einige hätten ihr Geschäft aufgeben müssen, andere würden sich zurück in die schwarzen Zahlen kämpfen, ist zu lesen. «Daraus resultieren hoffentlich Gewinne, die dazu eingesetzt werden müssen, das Eigenkapital und damit die Robustheit für zukünftige Krisen zu stärken, vernachlässigte Investitionen zu tätigen, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und nicht zuletzt Steuern zu zahlen.»

Unpassender Zeitpunkt und ohnehin gestiegene Abgaben

Auf Anfrage spricht Andreas Gasche, der auch der Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnerischen Gewerbeverbandes ist, von einer «abartig hohen Steuererhöhung», die angesichts von Corona zudem noch zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt komme. Zudem wolle man mit dem Brief aufzeigen, dass ein Grossteil der Unternehmen in Langendorf von der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) nicht entlastet, «sondern im Gegenteil höher belastet worden ist». Dies wegen Zusatzbelastungen, die auch anfallen, wenn die Unternehmen keine Gewinne erzielen. Damit spricht «Gewerbe Puls» etwa auf die Erhöhung der FAK-Beiträge um 0,15 Prozent der Bruttolohnsumme an.

Andreas Gasche. Hanspeter Bärtschi / 2021

Der Staf ist der Grund, warum Langendorf überhaupt auf die Idee dieser Erhöhung gekommen ist, wie der Gemeindepräsident Hans-Peter Berger auf Anfrage ausführt. Zirka 180'000 Franken weniger Steuereinnahmen bei juristischen Personen erziele man seit der Reform. «Mit der Erhöhung würden wir zumindest beinahe die Hälfte davon wieder einnehmen, und zwar 80'000 Franken», sagt der Gemeindepräsident, der auf die finanziell angespannte Lage der Gemeinde verweist.

Mit einer Erhöhung stünde Langendorf übrigens nicht alleine da. Grenchen hat vergangene Woche ebenfalls mit Verweis auf die Reform den Steuerfuss der juristischen Personen von 92 auf 120 Prozent erhöht. Mit der Begründung, dass dank der Senkung des Kantons die Steuerbelastung für die Unternehmen gleich bleibt.

«Rigoroses Streichkonzert» vor Steuererhöhung

Bevor man diesen Schritt in Betracht gezogen habe, habe der Langendörfer Gemeinderat vorher sowohl die Nettoinvestitionen für das kommende Jahr massiv reduziert, fährt Berger fort. Von 930'000 Franken bei der ersten Lesung des Budgets auf 290'000 Franken. «Auch bei der Erfolgsrechnung hatten wir ein rigoroses Streichkonzert», so Berger, «Dinge, die wehtun.» Wie etwa der Wegfall der Vereinsbeiträge und der Seniorenfahrt. Und weiter sagt Hans-Peter Berger:

«Über kurz oder lang werden wir wohl auch bei den natürlichen Personen nicht um eine Steuererhöhung herumkommen.»

Hans-Peter Berger, Gemeindepräsident Langendorf. Tom Ulrich / 2021

Hier wolle man noch zuwarten, bis das Schulraumprojekt abgeschlossen ist. Das wird im kommenden Jahr so weit sein.

Hans-Peter Berger räumt aber ein, dass dem Langendörfer Gemeinderat nicht bewusst war, wie hoch der juristische Steuerfuss nach der Erhöhung im Vergleich mit den anderen Gemeinden ausfallen würde. Innerhalb des Gemeinderats gebe es derzeit Diskussionen. «Wir sind am Überlegen, ob wir an der Gemeindeversammlung proaktiv einen Gegenvorschlag machen, der eine tiefere Erhöhung vorsieht.»

