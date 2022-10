Stau in Zuchwil wegen Bauarbeiten am Tropfenkreisel

Stau beim Kreisel Der «Tropfen» bringt den Verkehr in Zuchwil zum Stillstand Die Bauarbeiten am neuen Tropfenkreisel beim Viadukt der Luzernstrasse lassen die Staus in Zuchwil anwachsen. Die Leute seien informiert, sagt der Gemeindepräsident, weshalb wenig Klagen eintreffen würden. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der tägliche Stau in Zuchwil wegen den Bauarbeiten am neuen Tropfenkreisel zerrt an den Nerven der Autolenkerinnen und Autolenker. Hans Peter Schläfli

Jeden Tag steht der Verkehr still. Der Stau zieht sich in Zuchwil vom Kreisel beim Martinshof einerseits durch das ganze Dorf hindurch bis zum Bahnübergang, andererseits über die Nord-Süd-Strasse über den Scintillakreisel und oft bis hinüber zur Vebo. Schuld daran ist der Bau des neuen Tropfenkreisels am Fuss des Viaduktes der Luzernstrasse. Oder liegen die Ursachen vielleicht doch tiefer?

Das Positive zu Beginn: Bald werden die Velos auf der Kantonsstrasse zwischen dem Kreisel Aarmatt unter dem Viadukt und dem Solothurner Hauptbahnhof in beide Richtungen ausserhalb der Fahrbahn eine separate Spur bekommen. Aber bis es so weit ist, herrscht ein Verkehrschaos. «Wir haben mit diesen Staus gerechnet», sagt Zuchwils Gemeindepräsident Patrick Marti zur ungemütlichen Verkehrssituation im Dorf.

«Der Tropfenkreisel ist schon lange ein Thema in Zuchwil und wir sehen ihn als eine Investition in unsere Zukunft.»

Gemeindepräsident von Zuchwil: Patrick Marti. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass es in Zuchwil heute rund 5600 Arbeitsplätze gibt und dass von den Arbeitnehmern rund 3500 im Dorf wohnen. Wegen des stark wachsenden Entwicklungszentrums Riverside sei mit noch mehr Verkehr zu rechnen, und dieser solle über die Luzernstrasse auf die Autobahn geleitet werden. «Das geht nur mit dem Tropfenkreisel. Nur so können wir den Martinshofkreisel und damit das ganze Dorf entlasten.»

Neue Beschilderung wird folgen

Die Staus seien unangenehm, sagt Marti. «Aber weil wir unsere Bevölkerung rechtzeitig und umfassend informiert hatten, beklagt sich fast niemand auf der Gemeinde.» Die Idee für den Tropfenkreisel sei von Zuchwil ausgegangen, bestätigt Peter Portmann, Projektmanager des kantonalen Amtes für Verkehr und Tiefbau.

«Wir haben in der Gegend bedeutende Entwicklungsgebiete, weshalb wir den Bau des U-Turns im Rahmen des dritten Agglomerationsprogrammes realisieren dürfen», sagt der Projektmanager. Deshalb übernehme der Bund auch rund 30 Prozent der Kosten.

Der tägliche Stau in Zuchwil wegen den Bauarbeiten am neuen Tropfenkreisel nervt die Autofahrenden. Hans Peter Schläfli Geschichte zum täglichen Stau in Zuchwil wegen den Bauarbeiten am neuen Tropfenkreisel. Hans Peter Schläfli / Solothurner Zeitung In die Verschalung aus Holz wird der Beton gegossen. Hans Peter Schläfli Arbeiten am neuen Tropfenkreisel Hans Peter Schläfli Arbeiten am neuen Tropfenkreisel Hans Peter Schläfli Die Fahrbahn aus Beton wird gegossen. Hans Peter Schläfli Die Fahrbahn des Kreisels wird geglättet und bekommt eine Schicht aus Silikat. Hans Peter Schläfli Mit einem Spezialbesen bekommt der Beton des Kreisels die raue Struktur. Hans Peter Schläfli

Ab November soll das Gröbste vorbei sein und der Verkehr wieder besser fliessen. «Ende Jahr, sobald die neue Lichtsignalanlage geliefert wird, kann der Tropfenkreisel komplett dem Verkehr übergeben werden», verspricht Peter Portmann. Um den Martinshofkreisel zu entlasten, wird auch die Beschilderung bis zur Autobahneinfahrt gewechselt.

So soll der Verkehr zum Sportzentrum neu nach Westen geführt werden, wo er eine 180-Gradwende machen soll, um wieder nach Osten zurückgeführt zu werden. Ob viele Automobilisten diesen Umweg auf sich nehmen werden, ist eine offene Frage.

Mehr Menschen, mehr Verkehr

Neubau der Brücke über die Emme, des Kreisels auf dem Derendinger Kreuzplatz, neue Verkehrsführung auf der Kreuzung Richtung Hubersdorf – die Leute der Region sind sich Verkehrsbehinderungen gewohnt. Bald wird in der Stadt die Baselstrasse neu gebaut und ein grosser Teil des Verkehrs in Richtung Riedholz wird sich dann zwangsläufig über Zuchwil und Luterbach bewegen.

«Das wird noch eine echte Knacknuss», sagt Peter Portmann zu den kommenden Umleitungen. Das sei auch der Hauptgrund, weshalb der Kanton den Bau des Tropfenkreisels vorgezogen habe. «Zwei solche Baustellen gleichzeitig wären unzumutbar gewesen», sagt Portmann.

Die Bauarbeiten am Tropfenkreisel in Zuchwil bleibt nicht die einzige Baustelle in der Region. Hans Peter Schläfli

Dass so viel gebaut wird, hat viele Gründe. Ein Grund ist das Wachstum der Bevölkerung. Der Kanton Solothurn wird laut Prognosen bis ins Jahr 2050 um 1,5 bis 2 Prozent wachsen. Viele wollen auch ein Auto fahren. Weitere Baustellen, um andere Schwachpunkte auszumerzen, sind zu erwarten.

So lästig die konstanten Staus in Zuchwil wegen des Baus des Tropfenkreisels sind, es dürfte nur Vorgeschmack dessen sein, was mit dem Sechsspurausbau der A1 zu erwarten ist. Die vielen auswärtigen Autos, die dann versuchen werden, mittels Navi die wahrscheinlichen Staus auf der Autobahn zu umfahren, könnten die Dörfer im ganzen Wasseramt verstopfen. Um zu klären, wie man dem zu erwartenden Fluchtverkehr begegnen will, hat der Kanton eine Arbeitsgruppe gebildet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen