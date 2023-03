Start am Donnerstag Die Eigenheim im Attisholz-Areal ist bis auf den letzten Platz ausgebucht – warum ist das Interesse so gross? «Die Eigenheim» ist eine Fachmesse, an der sich vier Tage lang alles rund ums Bauen, Wohnen und Sanieren dreht. Der Grossteil der Aussteller im Attisholz-Areal kommt aus der Region. In der Sonderschau steht ein Kreislauf-Haus im Zentrum. Rahel Meier Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Messeleiter Jürg Moor. Bild: José R. Martinez

«Es hat extrem Spass gemacht, die diesjährige Messe zu organisieren.» Jürg Moor ist zufrieden: Die Eigenheim-Messe Solothurn, die am nächsten Donnerstagnachmittag startet, ist mit ziemlich genau 100 Ausstellerinnen und Ausstellern bis auf den letzten Platz ausgebucht. Die Messestände sind in der Kiesofenhalle und vor der Halle auf dem Platz in einer grossen Zelthalle in Richtung Arena zu finden.

Vor einem Jahr fand die Eigenheim Solothurn erstmals unter der Leitung von Jürg Moor und Petra Bieri statt. Neu war mit dem Attisholz-Areal auch der Ausstellungsort. Die Vorbereitungszeit für die Ausstellung war zudem wegen der diversen Massnahmen rund um die Coronapandemie sehr kurz.

Umso mehr freut sich Moor, dass ein Grossteil der Aussteller vom letzten Jahr wieder mit dabei ist. «Das zeigt, dass das Interesse da ist. Wir akquirieren nach wie vor aktiv Aussteller. Aber wir bekommen auch Anmeldungen von Interessenten, die bisher nicht ausgestellt haben, und wir haben auch kurzfristig noch weitere Stände dazugewonnen.»

Besonders freut sich Moor über die Mischung, die ein sehr breites Spektrum umfasse. «Die Eigenheim ist und bleibt eine Fachmesse», meint Moor klar. An den Ständen präsentieren sich deshalb vor allem Architekten, Planer und Handwerksbetriebe. Dieses Jahr sei mit Messer Wohnen (Bellach) auch ein Inneneinrichtungsgeschäft dabei, und die kantonale Gebäudeversicherung und der Svit (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft) seien wieder vertreten.

Zentrale Themen: Energie und Sanierung

Viele der Besucherinnen und Besucher würden sich von den anwesenden Fachleuten in den Bereichen Energie und Sanierung informieren lassen. Zentrale Themen für die Zukunft, wie auch Moor findet. Gerade wenn man bedenke, dass Bauland immer knapper werde und es Sinn mache, bestehende Liegenschaften nach den heutigen Standards zu sanieren und je nachdem auch technisch nachzurüsten.

Die Eigenheim Solothurn sei in erster Linie eine Plattform für das regionale Gewerbe und das solle sie auch künftig bleiben, betont Jürg Moor. «Es gibt aber auch grosse Anbieter, die Interesse an der Messe bekunden.» Als Beispiel nennt er den Haushaltsgerätehersteller V-Zug, der präsent ist.

Ein anderes Beispiel sei Murtronic, eine Spezialfirma aus dem Tessin, die sich unter anderem auf die Entfeuchtung von Kellern spezialisiert habe. Die Firma habe eine spezielle, nicht invasive und umweltfreundliche Technologie entwickelt. «Das gibt es so bei uns in der Region nicht.»

So präsentierte sich «die Eigenheim» letztes Jahr. Bild: José R. Martinez

An der Eigenheim werden zudem täglich Fachvorträge gehalten. Die Themen sind vielfältig. Sie gehen von Speziallösungen für W-LAN im Haus, zu Vorträgen der Energiefachstelle bis hin zu einem Referat von Wetterfrosch Thomas Bucheli zum Klimawandel und damit verbunden den Elementarschäden, die immer häufiger auftreten und die Gebäudeversicherungen fordern.

Die Fachvorträge werden übrigens im speziell errichteten Forum in der Kiesofenhalle gehalten. Eine Messelounge diene zudem den Ausstellern auch als Ort, an den sie sich mit Kundschaft zurückziehen und diese in Ruhe beraten können.

Nach der letzten Ausstellung gab es diverse Rückmeldungen von den Ausstellern und vom Publikum. «Wir haben deshalb auf dieses Jahr hin einiges verbessert.» So wurde der Ablauf für den Auf- und Abbau für die Aussteller optimiert. Die Gastronomie befindet sich dieses Jahr zusammengefasst direkt vor der Kiesofenhalle. War letztes Jahr ein einziger Gastronom verantwortlich, stehen dieses Jahr drei Food-Trucks zur Auswahl, dazu kommt ein Messebistro in der Halle.

Ausblick in die Zukunft

Jürg Moor denkt auch bereits in die Zukunft und organisiert im Geist schon die Messe im kommenden Jahr. «Ich hoffe sehr, dass wir den breiten Themen- und Ausstellermix behalten können.» Themenbereiche – auch für eine Sonderschau - gebe es genügend. Wohnen im Alter werde immer wichtiger, das Thema Elektromobilität und damit verbunden die bipolare Ladestation sei extrem spannend. Moor möchte zudem ausbauen mit «Eigenheimen auf Rädern» und ganz allgemein den Bereich multipler und neuer Wohnformen.

Das Kreislauf-Haus von Hugo Schumacher: Bis zur Eröffnung der Messe ist es fertig aufgebaut und kann besichtigt werden. Bild: Rahel Meier

Eine solche ist auch das Kreislauf-Haus von Hugo Schumacher, welches in diesem Jahr als Sonderschau auf dem Attisholz-Areal aufgebaut wird und besichtigt werden kann.

Hugo Schumacher im Haus auf dem Attisholz-Areal. Bild: Rahel Meier

Schumacher legt viel Herzblut in dieses Projekt. Die Grundidee ist bestechend. Alle Materialien, mit denen das Kreislauf-Haus aufgebaut wird, können wiederverwendet werden: Es entsteht kein Abfall. Die Einzelteile sollen geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und letztlich rezykliert werden. Hugo Schumacher:

«Die Ressourcen sind knapp, Rohstoffe nur begrenzt verfügbar. Es wird Zeit, dass die Bauindustrie neue Wege geht.»

Schumachers Häuser bestehen zu 95 Prozent aus vorfabrizierten Teilen und aus nachhaltigen Materialien. Diese können modulartig zu jeder beliebigen Grösse zusammengebaut werden. Ein Haus kann jederzeit rückgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.

Auch der Transport ist einfach, da das Haus als Ganzes zusammengefaltet werden kann. Das Haus biete viel Lebensqualität, da es an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden kann. Balkon oder Sitzplatz, Küche, Nasszellen, Heizung, Waschmaschine – alles ist vorhanden.

Öffnungszeiten Eigenheim Solothurn, Attisholz-Areal Riedholz: Donnerstag, 30. März, 17 bis 20 Uhr; Freitag, 31. März, 15 bis 19 Uhr; Samstag, 1. April, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 2. April, 10 bis 17 Uhr. Mehr Informationen

