Stadt Solothurn: Röschtiessen im Kapuzinerkloster

Stadt Solothurn 1000 Essensgutscheine für die Gassenküche und 300 verkaufte Portionen: Das diesjährige Röschtiessen war heiss begehrt Bereits zum 14. Mal fand das Röschtiessen im Kapuzinerkloster statt, dessen Erlös der Gassenküche gutgeschrieben wird. Auch diesmal war der Ansturm gross. Innerhalb kürzester Zeit servierten Prominente aus der Region und freiwillige Mitarbeiter 300 Mittagessen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Röschtiessen im Kapuzinerkloster. Hans Peter Schläfli

Im Kapuzinerkloster werden einmal pro Jahr die Spiesse umgedreht: Beim traditionsreichen Röschtiessen darf man sich von seinem Chef so richtig schön bedienen lassen, oder man schickt einen prominenten Politiker, dem man seine Stimme vielleicht noch gar nie gegeben hat, mit einer Bestellung los.

Schon der Empfang war etwas besonderes und den Besuch im Kapuzinerkloster wert. «Lesami dü Schüra» – leichter lesbar als «Les Amis du Jura» – spielten mitten im bunten Herbstlaub für die Schlange vor dem Eingang des Kapuzinerklosters, bis ihre Finger klamm waren. Nach der Kontrolle des Zertifikats gings mit einem Augenschmaus weiter: Nicole Kleiner und Thomas Blank, Raumformer Toni Kaufmann, Aschi Rüfenacht, Cäsar David, Rosa Gasche und Ändu Müller stellen gerade gemeinsam in der Kirche, im Chor und im Kreuzgang ihre Werke vor.

«Les Amis du Jura» begrüssen musikalisch die Gäste am Röschtiessen im Kapuzinerkloster. Hans Peter Schläfli

So richtig gefragt war dann aber die Kochkunst: Der Ansturm war diesmal, beim bereits 14. Röschtiessen für einen guten Zweck, so gross, dass man ein paar Minuten warten musste, bis ein Platz frei wurde. Und wer mit einem grossen Röstiteller noch nicht genug hatte, kam am Ende noch an der Kaffeestube vorbei, wo hausgemachte Muffins und Kuchen den Tag versüssten.

Bald Stammgast beim Röschtiessen

«Die Bauernrösti ist wirklich sehr fein», lobte die Solothurnerin Anna Schreier das Mittagessen. Sie war zusammen mit drei Arbeitskolleginnen ins Kapuzinerkloster gekommen. «Wir sind zum ersten Mal dabei und haben durch unseren Arbeitgeber vom Anlass erfahren. Es gefällt uns sehr gut und wir sind überrascht, wie viele Leute es heute hat. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft zu den Stammgästen beim Röschtiessen gehören werden.»

Laura Gantenbein hilft servieren am Röschtiessen im Kapuzinerkloster. Hans Peter Schläfli

Seit den Anfängen immer wieder mit dabei beim Röschtiessen, dessen Erlös der Gassenküche gutgeschrieben wird, sind Adrian und Yvonne Kaiser aus Biberist. Er habe als Architekt mehrfach für die Perspektive und die Gassenküche gearbeitet, erklärt Adrian Kaiser seine Verbundenheit. «Es ist eine wirklich gute Sache, die wir sehr gerne unterstützen. Zudem ist die Rösti wirklich so fein, dass es sich lohnt.»

Prominente servieren und helfen gerne mit

Nicht nur die vielen zufriedenen Gäste, auch die Organisatorin Karin Stoop strahlte über den schönen Anlass. «Ich hatte ein wenig Angst, dass wegen der Zertifikatspflicht diesmal vielleicht weniger Gäste als sonst kommen würden, aber es waren sehr schnell alle Plätze besetzt und die Nachzügler mussten ein wenig warten», sagte die Geschäftsleiterin der Perspektive.

Rund 30 Prominente aus der Region und 40 freiwillige Mitarbeiter hinter den Kulissen standen im Einsatz.

«Das Team ist derart gut eingespielt, dass für mich selber das Röschtiessen gar nicht mehr so viel Arbeit gibt»,

zog Stoop eine erste, positive Bilanz. «Das Konzept hat sich bewährt, und wenn wir Prominente, wie zum Beispiel Ständerat Pirmin Bischof anfragen, dann übernehmen diese meistens wieder dieselbe Schicht wie vor einem Jahr und es läuft alles von alleine.»

«Ja, genau so ist es», ruft in diesem Moment Bischof aus dem Hintergrund, der das Gespräch gerade per Zufall mithören konnte.

Beim Röschtiessen im Kapuzinerkloster werden in kürzester Zeit hunderte Essen serviert. Hans Peter Schläfli

Über 300 Mittagessen wurden in weniger als drei Stunden serviert. Mit dem Erlös aus dem Röschtiessen können über 1000 Gutscheine für je ein Essen in der Gassenküche ausgestellt werden, welche dann an suchtkranke Menschen verteilt werden, die sich im Integrationsprojekt Perspektive engagieren.

