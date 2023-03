Gossliwil: Seit 77 Jahren verheiratet und 102 Jahre alt

Spezielle Geburtstage Sie sind beide 102 Jahre alt, seit 77 Jahren verheiratet und leben noch immer zu Hause: Das Bucheggberger Ehepaar Schneider ist zufrieden mit seinem Leben Wie lebt man zusammen ein erfülltes Leben, viele Jahrzehnte lang? Margrit und Willy Schneider (beide 102) aus Gossliwil wissen es. Kleine Reibereien im Alltag seien gut für eine lange Ehe, sagen sie. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 07.03.2023, 11.50 Uhr

Margrit und Willy Schneider werden beide 102-jährig. Sie sind seit 77 Jahren verheiratet und leben immer noch im eigenen Haushalt. Hanspeter Bärtschi

Tägliche kleine Reibereien seien gut für eine lange Ehe, sagt Willy Schneider und meint es nicht ganz ernst. «Viel Arbeit», meint Margrit Schneider. «Getrennte Wege gehen», doppelt er nach, «jeder hat seine Aufgabe.» Wenn man sich dann zum Essen trifft, spreche man über die Arbeit und würde «den eigenen Kram vergessen». Das Ehepaar Schneider aus Gossliwil weiss, wovon es spricht: Im Juni dieses Jahres sind sie 77 Jahre verheiratet. Er wird diese Woche 102 Jahre alt, sie Ende April.

Arbeit gab es in ihrer beider Leben genug. Nach Lehrabschluss und Ausbildungsjahren übernahm Willy Schneider den Gärtnereibetrieb in Grenchen von seinem Vater und erweiterte diesen zu einem Gartenbaugeschäft. Von Anfang an mit von der Partie war Margrit. Margrit absolvierte ihre Lehre als Floristin – damals hiess es Blumenbinderin – bei den Schneiders und lernte so Willy kennen und lieben.

Sie übernahm den Blumenladen von der Schwiegermutter, bildete Lernende aus und amtete als Expertin beim Schweizerischen Floristenverband, Sektion Solothurn. Heute wird das Gartenbaugeschäft Schneider in vierter Generation geführt.

Gossliwil, Gemeinde Buchegg: In diesem Dorf lebt das Ehepaar Schneider. Bild: Hanspeter Bärtschi

Willy Schneiders Berufung war das Anlegen von natürlich gestalteten Gärten. Er erinnert sich an zwei ihn prägende Erlebnisse: Bei einem Besuch im Goetheanum in Dornach beeindruckte ihn das Südtreppenhaus mit den ihm eigenen harmonischen Strukturen sehr. Und ein Künstlerfreund erklärte ihm den Goldenen Schnitt, der nun in allen seinen Gärten berücksichtigt wurde. «Die Besitzer spüren die Harmonie und fühlen sich in ihrem Garten sofort daheim», erklärt er.

Beide haben immer gerne gearbeitet

Beide erinnern sich gerne an die Gartenbauausstellungen und die Weltausstellungen, die sie besuchten. Und auch mitmachten: Zum Beispiel gestalteten sie an der Expo 1964 in Lausanne in der Floristenhalle den Stand für den Kanton Solothurn. Japan, Kanada, Spanien: Willy filmte und schnitt, bis ein richtiger Film entstand. Margrit fotografierte.

Was denken sie, warum Sie so alt geworden sind? «Wir haben immer gerne und viel gearbeitet», meint Willy Schneider. «Aber wir hatten auch immer eine Haushaltshilfe», ergänzt Margrit Schneider. Die letzte Haushaltshilfe ist noch immer bei ihnen – seit 67 Jahren.

«Und wir bemühten uns um eine positive Lebenseinstellung und versuchten, so natürlich wie möglich zu leben.»

So vermeidet das Paar nach Möglichkeit auch heute die Einnahme von Medikamenten. Dies, obwohl beide ihre Altersgebresten haben. Aber das Wichtigste im Leben sei, dass man das Schöne sieht und sich selber sein kann. Darin sind sich beide einig. So freuen sie sich auch über die kleinen Dinge: vorbeiziehende Wolken am Himmel, das Wildentenpärchen im Garten … Und: «Unstimmigkeiten soll man sofort klären und in Ordnung bringen», fügt Willy an.

Die Familie ist angewachsen

Die beiden haben drei Kinder, acht Enkel und vier Urgrosskinder. Ihre Enkel sind heute über dreissig Jahre alt. Hat es diese Generation – im Vergleich zu Margrit und Willy Schneider früher – heute einfacher oder schwerer? Da muss Willy nicht lange nachdenken: «Sie haben es eindeutig schwieriger. Wir hatten früher viel mehr Freiheiten. Es war nicht alles so reglementiert.» Ja, sie hätten sehr viel und länger gearbeitet, aber der Zeitdruck sei auch nicht so enorm gewesen wie heute.

Nein, Träume oder Wünsche haben sie heute keine mehr. Margrit Schneider: «Ich bin mit dem Auf und Ab des Lebens zufrieden. Und bin auch damit zufrieden, dass es einmal zu Ende sein wird.» Willy Schneider: «Unser Leben ist vorbei. Es ist schön gewesen. Und das Heute ist es noch. Ich kann sagen: Es war gut so.»