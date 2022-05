Spargelsaison Sie wachsen bis zu zu 20 Zentimeter am Tag: Die Spargeln halten die Familie Gasche in Bolken auf Trab Seit einem Vierteljahrhundert baut die Familie Gasche auf dem Moosmatthof in Bolken Spargeln an. Hinter der Produktion der grünen und weissen Stangen steckt viel Arbeit. Ein Besuch. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 12.05.2022, 11.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kathrin Gasche schneidet grüne Spargeln. Hanspeter Bärtschi

Ein Schild weist Spargelliebhabern den Weg: Die Lettern «Täglich frischer Spargel» führen zum Moosmatthof, mitten in die Idylle von Bolken. An diesem Morgen stehen Kathrin und Bernhard Gasche in einem Zelt auf dem Hausplatz. Seite an Seite schneiden und waschen sie weisse Spargeln, die dann fein säuberlich in Körbe gelegt werden.

Beide sind schon lange auf den Beinen. Während der Spargelsaison, die von Mitte April bis Mitte Juni dauert, beginnt für sie die Arbeit vor 6 Uhr morgens. Zuerst geht es aufs Feld, dann in die Waschstation im Zelt. Stück für Stück werden die Spargeln auf die Maschine gelegt, die sie reinigt und schneidet. Anschliessend sortiert Kathrin Gasche die Stangen von Hand nach Länge und Dicke.

Die Stangen werden einzeln geschnitten, gereinigt und sortiert. Hanspeter Bärtschi

Auch nebst dem Spargelanbau hat die Bauernfamilie alle Hände voll zu tun: Bernhard Gasche betreut die Kühe und Hühner auf dem Moosmatthof und Kathrin Gasche unterrichtet in einem 70-Prozent-Pensum Wirtschaft, Arbeit und Haushalt am Oberstufenzentrum Derendingen. Sie sagt:

«Es sind schon sechs, sieben intensive Wochen.»

Vor über 25 Jahren wurden auf dem Moosmatthof erstmals Spargeln angebaut. Die Anbauflächen wuchsen laufend, heute sind es rund 1,5 Hektaren. Das entspricht etwa einer Fläche von fast zwei Fussballfeldern.

Mit ihren Bolkner Spargeln beliefern Gasches Restaurants in der Region, und sie verkaufen das Eigengewächs direkt ab Hof. Wie viele Kilos oder Tonnen es pro Saison sind, kann das Ehepaar nicht sagen. «Wir zählen das nicht zusammen», sagt Kathrin Gasche.

Stark vom Wetter abhängig

Die strenge Arbeit wurde in den vergangenen Jahren weiter erschwert: Einerseits ist das Gemüse extrem wetterabhängig. Ist es kühl und nass, wachsen die Spargeln fast gar nicht. Die extremen Niederschläge im vergangenen Sommer haben den Kulturen zugesetzt. Die Ernte war schlechter, und auch heuer bekommen Gasches den nassen Sommer 2021 noch zu spüren: Die Spargeln sind teilweise kleiner und dünner als sonst.

Doch schiessen die Temperaturen in die Höhe, machen es ihnen die Stangen nach: Bis zu 20 Zentimeter pro Tag können die Spargeln wachsen. Für die Familie Gasche und ihre Helfer heisst das: Es muss schnell gehen. Die Spargeln dürfen nicht zu gross werden, sonst öffnet sich ihr Köpfchen.

Das Wachstum im Zeitraffer. Quelle: Youtube

Doch das bringt Bernhard Gasche gleich zur nächsten Herausforderung: «Man findet kaum noch Hilfskräfte», sagt er. Früher sind Saisonniers aus Polen auf den Moosmatthof gekommen, heute ist es noch eine Frau aus Rumänien, die im Wohnwagen auf dem Gelände lebt und Tag für Tag aufs Feld geht. Kathrin Gasche sagt:

«Wir können nur Arbeit für die sechs oder sieben Wochen bieten.»

Denn nebst Spargeln baut die Familie keine andere Gemüsekultur an. Da seien andere Gemüsebauern als Arbeitgeber interessanter.

So wird geschnitten und gestochen

Nebst der Saisonarbeiterin helfen an diesem Vormittag zwei Frauen aus der Umgebung auf dem Feld mit. Für heute sind sie gerade fertig geworden. Beladen mit Einkaufskörbchen und einem Veloanhänger voller Spargeln ziehen sie vom Feld zurück auf das Hofgelände.

Auf dem Moosmatthof ist man auf helfende Hände angewiesen. Hanspeter Bärtschi

Kathrin Gasche packt jeden Tag auch selber mit an. Sie demonstriert, wie die grünen Spargeln geschnitten werden: Dafür verwendet sie ein scharfes Küchenmesser. Mit dem Messer misst sie die Länge der Spargeln ab. Sind sie ein Stück länger, haben sie die richtige Grösse. Kathrin Gasche schneidet einen Spargel etwa einen Finger breit über der Erde ab und legt ihn in ein Einkaufskörbchen.

Die Arbeit hinter den Spargeln. Video: Béatrice Beyeler

Sie deutet auf Bahnen im Feld, die mit einer Plane abgedeckt sind. «Dort sind die weissen Spargeln», erklärt sie. Diese wachsen unter der Erde, in Dämmen. Deshalb werden sie auch nicht grün. «Die weissen Spargeln werden nicht geschnitten, sondern gestochen», erklärt die Landwirtin. Dafür streift sie sich über die dünnen Hygienehandschuhe richtige Gartenhandschuhe und greift zu einem grossen Stechmesser.

Viel Leidenschaft

Allem Aufwand zum Trotz: Kathrin und Bernhard Gasche sind nach wie vor Feuer und Flamme für die Stangen und die Arbeit, die hinter ihrer Produktion steckt. Er schwärmt von den Auslieferungen an die Restaurants und in Erinnerung an die Gespräche, die sich dabei mit den Wirtsleuten ergeben. «Dabei gibt es auch mal einen Kaffee, und man tauscht sich aus.»

Kathrin und Bernhard Gasche waschen und schneiden die Spargeln mit einer Maschine. Hanspeter Bärtschi Weisse... Hanspeter Bärtschi ...und grüne Spargeln en masse. Hanspeter Bärtschi Die unteren Enden werden abgeschnitten. Hanspeter Bärtschi Das Bündeln übernimmt das Betriebsleiterpaar selber. Hanspeter Bärtschi Auf zum Feld. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi So wird der grüne Spargel geschnitten. Hanspeter Bärtschi Die weissen Spargeln sind abgedeckt. Hanspeter Bärtschi Sie werden gestochen. Hanspeter Bärtschi Bei den weissen Spargeln ist grobes Werkzeug nötig. Hanspeter Bärtschi Selbstbedienung im Hofladen. Hanspeter Bärtschi Bolkner Grünspargeln. Hanspeter Bärtschi

Für sie ist das Gemüse an sich und die Arbeit in der Natur alle Mühe wert: «Ich liebe Spargeln», sagt Kathrin Gasche mit einem Lachen. Leider habe sie während der Saison aber kaum Zeit, selber welche zu geniessen. Ein Tipp der Landwirtin: Dünne grüne Spargeln kurz dampfgaren und mit einer Vinaigrette und Feta-Käse lauwarm geniessen: «Mmmh, ist das fein!»

Grüne Spargeln sind in der Schweiz nach wie vor beliebter. Doch dass die weisse Sorte auf dem Vormarsch ist, zeigt sich an diesem Morgen: Ein Mann steckt seinen Kopf durch die Zeltöffnung der Waschanlage und fragt nach weissen Spargeln. «Wir sind gerade ausverkauft», sagt Kathrin Gasche entschuldigend. Doch ab dem Mittag sollte es wieder welche haben.

Und bis zum Saisonende Mitte Juni kommen noch zig weitere Stangen dazu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen