Zuchwil: Pfarrerin Marie Speiser mit Platznamen geehrt

Späte Würdigung Ihre Wahl war 1933 eine Sensation – nun wird in Zuchwil ein Platz nach Pfarrerin Marie Speiser benannt Marie Speisers Name wird im Zuchwiler Riverside einen Platz zieren. Sie arbeitete als eine der ersten Pfarrerinnen in der Schweiz. Alfons Vitelli* Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Marie Speiser. Zvg

Ihr Topolino wurde zur Legende und sie selbst unsterblich. Für viele Zuchwilerinnen und Zuchler ist sie in bester Erinnerung geblieben, Fräulein Pfarrer Marie Speiser. Nun wird ein Platz nach ihr benannt. Höchste Zeit, ihrer ehrend zu gedenken. Sie wäre in diesen Tagen 120 Jahre alt geworden.



Es war schweizweit eine Sensation, als 1933 eine Frau in ein Pfarramt gewählt wurde, Fräulein Marie Speiser. Es gab der Lästerer und Skeptiker genug, und Marie Speiser musste zuerst beweisen, dass der Kirchgemeinderat mit ihrer Wahl keinen Fehler gemacht hatte. Das tat sie mit Bravour und die Wogen der Entrüstung glätteten sich bald. Wer aber war eigentlich dieses Fräulein Pfarrer?



Die erste Frau mit einem selbstständigen Pfarramt

Im geliebten Seemättli, dem Ferienhaus in Vitznau der Basler Familie, kam Marie Speiser am 9. August 1901 zur Welt und wuchs in grossem Geschwisterkreis als Jüngste auf. Das kulturell, politisch und wissenschaftlich verpflichtete Elternhaus von Professor Doktor Paul und der Elisabeth Speiser-Sarasin prägte sie wesentlich. So war es wenig erstaunlich, dass es auch das jüngste Kind zu einem Studium drängte. Zaghaft wandten sich zu jener Zeit einige wenige Studentinnen der Theologie zu, bisher eine Männerdomäne. Eine unter ihnen war Marie Speiser.



Lebensnah, mit eiserner Kraft Als Marie Speiser 1934 die Pfarrstelle im neu geschaffenen Kirchenkreis Zuchwil antrat, waren die verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine Pfarrerin noch nicht geschaffen. In den ersten Jahren durfte sie keine Taufen durchführen und weder das Abendmahl noch Konfirmationen leiten. Zudem musste sie sich mit dem Lohn einer bernischen Pfarrhelferin begnügen. Mangels einer reformierten Kirche predigte sie in der Turnhalle. Kirchliche Veranstaltungen fanden in den Wirtschaften «Bierhalle», «zum Schnepfen» oder im «Alpenrösli» statt.

Auch als Mitbegründerin des Schweizerischen Theologinnenverbandes kämpfte sie zunächst nicht für Gleichberechtigung. Mit grosser Bescheidenheit und Demut stellte sie ihr Leben in den Dienst der Gemeinde. Zeitgenossinnen und Zeitgenossen bezeichnen sie als «hochintelligent», «lebensnah» und ihr Wirken geprägt von «eiserner Kraft» und «nimmermüdem Arbeitswillen». Ihr wurde die Fürsorge für arbeitslose Gemeindeglieder übertragen. Obwohl sie gemäss Kirchenordnung von 1918 nur für die weiblichen Gemeindeglieder seelsorglich zuständig war, betreute sie selbstverständlich alle.

Sie stand Christus nicht im Wege

Sie verstand es, Gemeindeglieder zu befähigen und in die Verantwortung zu ziehen. Dazu stellte sie ihr breites Wissen zur Verfügung. So entstanden viele Gruppen, welche Dienste für Gemeindeglieder übernahmen. Dabei war ihr stets bewusst, dass Christus die Gemeinde baut, und sie stand ihm dabei nicht im Wege. Ihre Predigten bereitete sie äusserst sorgfältig vor und setzte sich dazu mit dem hebräischen oder griechischen Urtext auseinander. Sie vermochte die Zuhörenden zum Weiterdenken anzuregen. So besuchten auch etliche Solothurnerinnen und Solothurner ihre Gottesdienste.

Nach mehreren Anläufen seitens von Marie Speiser und dem Kirchgemeinderat konnte sich der Synodalrat rechtzeitig zur Einweihung der reformierten Kirche Zuchwil im August 1942 durchringen, Marie Speiser sämtliche pfarramtliche Aufgaben zu übertragen. So wie sie den Kirchenbau mitinitiierte, setzte sie sich zusammen mit dem Verband Reformierter Frauenvereine des Kantons Solothurn für die Gründung evangelisch reformierter Kinderheime im Kanton ein. Der Schokoladenverkauf trug wesentlich zum Stiftungskapital bei. Schliesslich fand Marie Speiser, dass Frauen nicht nur dazu da sind, «Vorhänge zu nähen» und ermunterte die Frauen des Verbandes, sich für das kirchliche Frauenstimmrecht einzusetzen.

Mit ihrem ganzen Wirken bewies die anerkannte «Fräulein Pfarrer», dass auch Frauen ein Pfarramt führen können

und ebnete damit den Frauen in der Umgebung den Weg ins Pfarramt.

Elsbeth Hirschi Glanzmann

Pfarrerin in Solothurn-Rüttenen-Feldbrunnen

Sie wurde also nicht die erste Theologin im Lande, war aber die erste Frau, welcher ein selbstständiges Pfarramt anvertraut wurde. Marie Speiser wurde von der Kirchgemeinde Zuchwil am 30. September 1933 gewählt und trat 1934 die Pfarrstelle an. Das war damals eine Sensation und schlug weit über die Dorfgrenzen hinaus hohe Wellen.



Mit viel Einsatz, auch für die Anliegen der Frauen



Eine Frau im Pfarramt war noch etwas Befremdliches. Es entstand heftige Opposition. Bald aber mussten auch die grössten Skeptikerinnen und Gegner sehen, mit welch eiserner Kraft Marie Speiser ihre Aufgabe meisterte. Sie war bald die anerkannte Fräulein Pfarrer. Von hoher Ethik getragene Pflichtauffassung, nimmermüder Arbeitswille, Offenheit und Freude am Wagnis zeichneten die Jahre ihrer Dienstzeit aus. Wesentlich war ihr, dass in der Christlichen Gemeinde anteilnehmende Gemeinschaft zustande kam, als Antwort dieser Gemeinde auf den Ruf Gottes.



Mit vielen Initiativen von ihrer Seite war auch der Kirchenbau 1942 verbunden. Marie Speiser entwickelte sich zur subtilen geistigen Führerin und war über die Gemeindegrenzen hinaus in theologisch-wissenschaftlichen Kreisen anerkannte Vordenkerin. Überzeugend brachte sie den Öffentlichkeitsanspruch der Frau zur Geltung. Sie gehört zu den Gründerinnen des Schweizerischen Theologinnenverbandes. Sie selbst sagte von sich:

«Es ist mir vergönnt worden im Pfarrkreis Zuchwil von 1934 bis 1958 zu bleiben und da von der Realität ‹Gemeinde› überrascht und getragen zu sein: da war ringsum lebendiges Wachsen, Blühen und Fruchtbringen aus dem Samen der das Wort ist.»

Körperlich klein und nie ganz gesund, zog sie sich nach 24 Jahren erfolgreichem Wirken, in den Ruhestand zurück. Marie Speiser starb am 6. Februar 1986 in ihrer Vaterstadt Basel.



Wer weiss etwas über Pius Jeger? In Zuchwils Nordwesten entsteht das neue Quartier Riverside. Das Areal, das in Etappen in den nächsten Jahrzehnten überbaut wird, hat Strassen und Plätze, die inzwischen Namen erhalten haben. Wie in den anderen Quartieren Zuchwils hat auch in Riverside die Hauptachse ihren Namen vom Flurnamen erhalten: Niedermattstrasse. Die restlichen Strassen sind abgeleitet von industriellen Geschichte des Ortes mit der ehemaligen Firma Sulzer. Bei den Namen der fünf Plätze wird auch mit der Geschichte des Ortes gespielt, aber zusätzlich erhalten zwei Plätze die Namen von berühmten Dorfpersönlichkeiten: Marie Speiser Platz und Pius Jeger Platz. Speiser wird hier vorgestellt. Ein Artikel über Pius Jeger soll folgen. Er war Arbeiter in der ehemaligen Waffenfabrik Zuchwil und widersetzte sich in den dreissiger Jahren mehr und mehr den nationalsozialistischen Umtrieben im Betrieb, bis er dann 1939 das verhasste Hitlerbild im Büro des Direktors von der Wand riss. Gibt es Nachkommen von Pius Jeger in der Region? Wer etwas weiss, kann mit Alfons Vitelli Kontakt aufnehmen, alfons.vitelli@bluewin.ch oder 032 685 22 80.

* Alfons Vitelli beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte von Zuchwil. Den Bericht über Marie Speiser hat Vitelli für den «Zuchler Kurier» verfasst.