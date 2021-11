Blumenhaus Buchegg: Politik verurteilt Submission

Sonderschule «Für Buchegg ist der Ausgang der Submission intolerabel»: Viele Politikerinnen und Politiker verstehen den Blumenhaus-Entscheid nicht Kann im Bereich der Sonderschulung von schwer- und schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen ein bestehendes Angebot vollständig neu verteilt werden? Die Meinungen sind klar: Da wird etwas zerstört, was lange aufgebaut wurde und funktioniert. Urs Byland Jetzt kommentieren 19.11.2021, 16.25 Uhr

Das Blumenhaus Buchegg. Oliver Menge

Der Ärger über die kantonale Ausschreibung der Sonderbeschulung von schwer- und schwerstbehinderten Kindern ist gross. Die Offerte vom Blumenhaus Buchegg, die die Sonderschulung in ihren Kernbereichen wie bisher weiterführen wollte, ist in der Submission unterlegen. Damit droht der Institution der Verlust der Sonderschule mit Internat.

Die in Kyburg-Buchegg aufgebaute Infrastruktur muss, wenn möglich, anderweitig genutzt werden oder könnte leer stehen. Während andernorts – nicht weit entfernt bei den Gewinnern der Submission in Grenchen und Solothurn – diese Infrastruktur aufgebaut werden müsste.

Für Ständerat Zanetti ist der Entscheid unverständlich

«Die Betreuung und Sonderbeschulung von schwer- und schwerstbehinderten Kindern ist eine der nobelsten und von niemandem bestrittenen staatlichen Aufgaben, die nicht auf den Markt gehört», sagt Roberto Zanetti.

Roberto Zanetti. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Eigentlich kommentiere er in der Regel Entscheide des Kantons nicht öffentlich, sagt der Solothurner Ständerat. Aber er sei dem Blumenhaus als ehemaliger Präsident des Trägervereins emotional sehr verbunden, weshalb er in dieser Sache auf Anfrage eine Ausnahme mache. Es sei für ihn völlig unverständlich, dass die Aufsichtsämter nicht mit den aktuellen Leistungserbringern in dieser Sache zusammensitzen, um allfällige Probleme «partizipativ» anzupacken. Zanetti sagt:

«Hier werden unter der Leerformel Effizienzgewinn bürokratische Purzelbäume geschlagen. Das schafft Unsicherheit in der Öffentlichkeit, bei der Trägerschaft, beim Personal, bei den Eltern und auch bei den Kindern und Jugendlichen.»

Es gebe mit Sicherheit Leistungen, für die eine Submission Sinn mache, «um die Effizienz und Effektivität der Leistungserbringung zu steigern, aber sicher nicht im Bereich Sonderbeschulung». Das Blumenhaus habe vor noch nicht langer Zeit einen Neubau realisiert mit viel Spendengeldern. «Das geschah unter anderem in Absprache mit dem Kanton. Es kommt doch niemandem in den Sinn, kaum steht das neue Spital in Solothurn, die Leistungen in der Spitallandschaft neu auszuschreiben.»

«Da wurde ein Scheinwettbewerb kreiert»

Auch Alt-Nationalrat und Alt-Regierungsrat Christian Wanner redet der Regierung nicht gerne in deren Geschäfte rein. Aber er sei als damaliger Patronats-Präsident des Neubaus Blumenhaus diesem sehr verbunden. «Ich finde schade, dass es soweit gekommen ist.» Es sollte ein Weg gefunden werden, «damit das Angebot im Blumenhaus nicht abgebaut werden muss».

Nicht als Biberists Gemeindepräsident, aber als Privatperson äussert sich Stefan Hug-Portmann, der ebenfalls der Institution als Mitglied des Vereins der Freunde des Blumenhauses eng verbunden ist.

Stefan Hug-Portmann. Hanspeter Bärtschi

Er findet es daneben, dass in dieser Sache «ein Scheinwettbewerb kreiert» worden ist. «Das Blumenhaus hat Investitionen getätigt und muss plötzlich feststellen, dass es die Plätze nicht füllen kann. Und andernorts werden genau diese Kapazitäten aufgebaut.» Für Hug-Portman ist klar:

«Doppelspurigkeit und Ineffizienz sind das Resultat.»

Dem aktiven Mitglied des Patronats-Komitee zum Neubau und langjährigen Vize-Präsident des Blumenhaus, Alt Kantonsratspräsident Hansruedi Wüthrich, fehlen die Worte. Vor fünf bis sechs Jahren hätten verschiedene Persönlichkeiten, Alt Bundesrat, Alt Regierungsrat, Regierungsrat und weitere ihren Namen dafür hergegeben, um Spenden für den Neubau zu sammeln. In einem überwältigenden Akt der Solidarität konnten dadurch 5 Millionen Franken an Spendengeldern organisiert werden.

«Ich persönliche fühle mich missbraucht und hintergangen und dies von meinem Kanton, welchem ich sogar mal als Präsident vorstehen durfte.»

Er habe unzählige Stiftungen, Organisationen oder Einzelpersonen im Blumenhaus zu Führungen begrüsst, um sie zu Spenden für den Neubau zu bewegen. «Ich bin schlichtweg fassungslos.»

Solothurns frühere CVP-Gemeinderätin Barbara Streit-Kofmel hat sich ebenfalls im Verein der Freunde engagiert. «Ich bin erstaunt, dass das Blumenhaus, das so beliebt ist und ein gutes Angebot hat, nicht berücksichtig wurde.» Sie kenne die Hintergründe nicht, aber es sei für sie nicht nachvollziehbar, dass etwas, das über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, nun nicht mehr gut genug sein soll.

«Grosser Handlungsbedarf»

Kantonsrat Mathias Stricker aus Bettlach ist Mitglied der kantonalen Bildungs- und Kulturkommission und ein Kenner des Projekts optiSO+, im Rahmen dessen die Submission im Bereich Sonderbeschulung durchgeführt wurde. Es seien bereits Projekt-Änderungsanträge auf dem Schlitten, die aber nicht mehr die aktuelle Submission betreffen, in der das Blumenhaus leer ausgegangen ist.

Mathias Stricker. Michel Lüthi

Dass überhaupt eine Submission in diesem Bereich durchgeführt wurde, sei auch für ihn mit Fragezeichen behaftet. Die Submission wiederum wirft für ihn mehrere Fragen auf. Was passiert mit dem Fachwissen, das in Institutionen aufgebaut, anderswo aber fehlt und dort nun neu aufgebaut werden muss? Was geschieht mit dem Fachpersonal? Es gelte den seinerzeitigen Auftrag zu optimieren. «Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich sehe grossen Handlungsbedarf.»

«Für Buchegg ist der Ausgang der Submission intolerabel»

Hart trifft der Entscheid die Gemeinde Buchegg. Gemeindepräsidentin Verena Meyer-Burkhard erklärt: «Für Buchegg ist der Ausgang der Submission intolerabel. Das Blumenhaus ist der grösste Arbeitgeber der Gemeinde.» Von den 291 Angestellten leben deren 33 in der Gemeinde. Meyer sagt, Buchegg habe quasi keine Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und:

«Bei zusätzlichen Einzonungen von Gewerbezonen schränkt der Kanton uns ein, und nun will man uns die bestehenden und hochqualifizierten Arbeitsplätze des Blumenhauses auch noch streitig machen.»

Es sei ein Trugschluss zu glauben, man könne die Sonderschule wegnehmen, ohne dass dies Auswirkungen für das Internat habe. «Diese Kombination ist gerade für die schwerstbehinderten Kinder wichtig. Der Transport spielt für diese Kinder eine geringe Rolle, da sie in der Regel nur einmal pro Woche anreisen und dann im Wochen- oder Jahresinternat leben.» Sie sei überzeugt, dass die Kriterien der Submission den Schweregrad von Beeinträchtigungen nicht wiedergeben könne.

Verena Meyer-Burkhard. Zvg

«Mich befremdet das sehr. Das Blumenhaus ist aus privater Initiative des sogenannten «Muetterli», der Elly Dora Geigenmüller, entstanden. Viele Buchegger identifizieren sich stark mit dieser Geschichte und mit dem Blumenhaus. Es kann doch nicht sein, dass man an einem Ort Infrastruktur nicht mehr nutzt und andernorts mit Steuergeldern wieder neu aufbaut.» Das Blumenhaus passe ideal in die ländliche Umgebung.