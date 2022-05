Badisaison 2022: Was gibt es Neues?

Wasseramt/Bucheggberg Die «Badisaison» steht vor der Tür: Was gibts Neues in den Badis Zuchwil, Gerlafingen, Messen & Co? Im Mai eröffnen die meisten Freibäder im Bucheggberg und Wasseramt. Doch was planen die Badis? Wo Erneuerungen vorgenommen werden und wer auf Altbekanntes setzt. Eine Übersicht vom Aeschisee bis nach Mühledorf. Enya Kopp Jetzt kommentieren 05.05.2022, 12.00 Uhr

Der Sommer steht vor der Tür: Bald geht es wieder los mit dem wilden Wasserspass. (Symbolbild/Archiv) zvg

Mit den wärmeren Temperaturen zieht es viele wieder ins kühle Nass. In den Freibädern wird die neue Saison vorbereitet. Schon bald kann man wieder einen «Köpfler» vom fünf Meter Turm machen oder die Wasserrutschen hinab fegen. Aber, wird es auch noch Änderungen geben in der eigenen «Badi»?

Im Schwimmbad Mühledorf ist man dabei, die Saison vorzubereiten. «Änderungen, die in diesem Jahr neu wären, gibt es keine», sagt Ralf Wiedemann, Bademeister. Es seien verschiedene Anlässe, wie zum Beispiel ein Grillfest, geplant.

Die Badi Mühledorf. Hanspeter Bärtschi

Viele der Veranstaltungen hätten jedoch noch kein genaues Datum, erklärt Wiedemann weiter. Dies habe damit zu tun, dass sie bei schlechtem Wetter nicht durchgeführt werden könnten. Ein Datum steht jedoch bereits fest. Es ist der 7. Mai, an diesem Samstag startet die neue Badisaison in Mühledorf.

2019 beendete man die Renovationsarbeiten am Freibad in Zuchwil. Damals öffnete man erst im Juni statt schon im Mai. 2020 war dann alles anders, durch die Einschränkungen durch die Pandemie war ein normaler Betrieb nicht möglich. Marcel Siegenthaler, stellvertretender Direktor des Sportzentrums, sagt:

«In diesem Jahr freuen wir uns auf die erste richtige Saison im neuen Freibad.»

Ihrem Motto «nine to nine» bleiben sie treu. Die Zuchwiler Badegäste dürfen sich also auch in diesem Jahr von morgens um neun bis abends um neun Uhr im Freibad aufhalten und das Wasser geniessen.

Die 50-Meter-Bahn in der Badi Zuchwil. Michel Lüth

Und das bei jeder Witterung. Wenn das Wetter oder das Wasser jemandem zu kalt sei, könne jederzeit auf das Hallenbad ausgewichen werden, sagt Siegenthaler weiter.

Am 7. Mai startet die neue Saison in Gerlafingen. Viele Änderungen gebe es nicht, erzählt Roland Wälchli, Chefbademeister. «Nur die Preise haben wir nach vielen Jahren wieder einmal angepasst.» Der Unterschied zum vorigen Jahr sei gering. Wälchli erläutert:

«Wir haben unsere Preise denen anderer Bäder angepasst.»

Auch Veranstaltungen werde es in diesem Jahr wieder geben. Als Highlights sieht Wälchli den sogenannten Badi Sounds. «Diesen Anlass konnten wir glücklicherweise auch während der Pandemie weiterführen», sagt er.

Badi Sounds im Schwimmbad Eichholz Michel Lüthi

Neben dem Badi Sounds freue er sich auch auf die 80er-Party, die Kinderdisco und das Zelten im Schwimmbad. Alle Anlässe seien auch bei schlechtem Wetter durchführbar. Einzige Ausnahme das Zelten, dieses werde bei schlechtem Wetter abgesagt.

Am 14. Mai startet die Saison im Schwimmbad Messen. «Das Neueste in diesem Jahr ist wohl der neue Betriebsleiter», sagt Stephan Jäggi, Präsident der Betriebskommission. Seit dem 1. März ist Thomas Aeschbacher im Einsatz. Nun steht er kurz vor der diesjährigen Eröffnung des Schwimmbades.

Badi Messen mit Blick auf den Jura. Tom Ulrich

Der grösste Programmpunkt in diesem Jahr wird wohl die Sanierung sein. Diese soll am 5. September starten und umfasst grössere und kleinere Umbauarbeiten. «Die Technik machen wir neu, auch die Auskleidung der Becken und die Rutschbahn werden erneuert», sagt Jäggi. Auch neue Sprungbretter werde es geben. Er betont:

«Während der Saison läuft es aber in der Badi noch wie zuvor.»

Veranstaltungen wie das Beach-Volley-Turnier am 1. Juli oder das Schnuppertauchen an Pfingsten und dem 1. August werden dieses Jahr durchgeführt.

Im Strandbad Burgäschi erstrahlt dieses Jahr die Sprungbrettanlage in neuem Glanz. «Während des Hochwassers letztes Jahr wurde sie unterspült», erinnert sich Rolf Nützi, Manager Strandbad Burgäschi. Nach dem Hochwasser letzten Sommer musste die Anlage nun renoviert werden. Auch der Duschenbereich musste aufgrund des Hochwassers renoviert werden.

Strandbad am Burgäschisee Felix Gerber

Nun hat das Strandbad seit einem Monat geöffnet. Fixe Öffnungszeiten gebe es nicht, meint Nützi. Er sagt:

«Bei schönem Wetter lassen wir die Gäste gerne noch etwas länger im Bad verweilen.»

In diesem Jahr soll es vielleicht noch eine weitere Neuerung geben. Rolf Nützi plant einen Steg, der leicht ins Wasser kommt und für Nichtschwimmer geeignet ist. So soll die Möglichkeit geboten werden, dass auch diejenigen, die nicht gut schwimmen können, näher an den See gehen können.

