Terrassenstreit: Auf dem Weissenstein ist Ruhe eingekehrt

Solothurner Hausberg Die Ruhe auf dem Weissenstein: Was sagen Ausflüglerinnen und Ausflügler zum gesperrten Terrassenzugang? Seit Frühling gehört die Aussichtsplattform auf dem Weissenstein zum bedienten Teil des Hotels Weissenstein. Dies führte zu Empörung auf den sozialen Medien und bei der Seilbahn. Doch was halten Besucherinnen und Besucher davon? Felix Ott Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Neu befindet sich die Aussichtsplattform für nicht konsumierende Gäste auf der Ostseite des Hotels Weissenstein. Felix Ott

Ein Blick über fast die ganze Schweiz, blühende Wiesen und kühle Wäldchen. Fast nichts kann die Ruhe auf dem Weissenstein stören. Doch kürzlich kam diese Idylle ins Wanken.

Auf den sozialen Medien war der Aufschrei gross, als die Aussichtsplattform des Hotels Weissenstein vergangenen Frühling plötzlich nicht mehr von der Bergstation her zugänglich war.

Der Zugang zur Panoramaterrasse ist seit Frühling geschlossen. Felix Ott

Die Aussichtsplattform gehört nun zum bedienten Teil der Terrasse mit Panoramablick. Neu sollten Besucherinnen und Besucher, die nichts konsumieren wollen, auf der Ostseite eine neue Panoramaplattform neben dem Selbstbedienungskiosk benutzen.

Bei unserem Besuch war die Aussichtsplattform leer. Felix Ott

Auch die Seilbahn Weissenstein AG war überrascht über den Entscheid. Geschäftsführer Konrad Stuber äusserte sich empört gegenüber dieser Zeitung. Heute zeigt er aber grosses Verständnis für das Hotel Weissenstein. Die Seilbahn und die Hotelleitung stehen aktuell in Kontakt. Mehr möchte er dazu nicht sagen.

Das Hotel Weissenstein schreibt auf Anfrage lediglich: «Aufgrund unserer Erfahrungen mit der ‹Solothurner Zeitung›, möchten wir auf eine Zusammenarbeit und die Beantwortung Ihrer Fragen verzichten.»

Seit rund 200 Jahren steht das ehemalige Kurhaus auf dem Weissenstein. Oliver Menge (Archiv)

Es scheint, als könne wirklich nichts die Ruhe auf dem Weissenstein stören. Nicht einmal ein Redakteur dieser Zeitung, der die Ausflüglerinnen und Ausflügler befragt. Viele geben gerne Auskunft und führen freundliche Gespräche, doch wenn sie ihren Namen nennen oder gar für ein Foto posieren sollen, werden sie misstrauisch. Man bleibt lieber unerkannt auf dem Solothurner Hausberg und geniesst die Stille.

Besucherinnen und Besucher sind verständnisvoll

Doch eins ist klar: Die meisten Besucherinnen und Besucher sind begeistert von der Aussicht, der Natur und der Ruhe auf dem Weissenstein.

Tatsächlich hört man kaum ein Geräusch auf dem Berg. Lediglich das Knirschen des Kieses unter den Wanderschuhen ertönt beim Gehen durch das kleine Wäldchen neben dem Berghotel.

Vom Weissenstein sieht man bei gutem Wetter bis in die Alpen. Felix Ott

Dass die Terrasse nur noch für Gäste geöffnet ist, scheint die meisten Besucherinnen und Besucher aber nicht zu stören. «Das ist ihr gutes Recht, ist ja schliesslich ihr Grundstück», sagt ein Mountainbiker. Ein älterer Mann auf der Terrasse sagt: «Ich möchte ja nicht, dass alle verschwitzt um mein Essen laufen.»

Einige Besucherinnen und Besucher erzählen, die Preise des gediegenen Hotels würden sie so oder so eher in das nur fünf Gehminuten entfernte Sennhaus führen. Denn eine Suppe beispielsweise kostet dort nur gerade die Hälfte.

Das Sennhaus liegt nur fünf Gehminuten von der Bergstation entfernt. Felix Ott

Zwar habe man keine Panorama-Aussicht, aber die Preise seien moderat und die Bedienung sehr zuvorkommend, so eine Wandergruppe. Die Ruhe auf dem Weissenstein liesse sich schliesslich auch dort geniessen.

Das sagen Ausflüglerinnen

Anita Nussbaumer aus Neuheim. Felix Ott

Anita Nussbaumer aus Neuheim kommt mindestens zwei Mal im Jahr auf den Weissenstein. Am Donnerstagnachmittag besucht sie den Solothurner Hausberg zusammen mit ihrer Enkelin. Sie schätzt die Natur, beispielsweise die Kerbelwiese, die Ruhe und das Essen im Sennhaus. Dass die Aussichtsterrasse nicht mehr direkt zugänglich ist, findet sie schade, kann aber gut damit leben.

Gina Roos aus Stäfa. Felix Ott

Gina Roos aus Stäfa ist erst das zweite Mal auf dem Weissenstein. Sie mag die Höhe und Weitsicht sowie Orte mit einer Geschichte. Dass viele den Weissenstein nicht kennen, findet sie schade. Die Schliessung der Terrasse findet sie gar nicht schlimm. Sie hat Verständnis dafür, dass die Gäste nicht wollen, dass ständig Leute um die Tische herumwuseln.

Luzia Hasler aus Gossau. Felix Ott

Luzia Hasler aus Gossau ist das erste, aber bestimmt nicht das letzte Mal hier. Zusammen mit ihrem Mann ist sie gerade das «Bundesratswägli» gelaufen. Die Aussicht auf die Aare findet sie super. Aber dass das Hotel durch die Teilung der Terrasse wohl zur Konsumation anregen wolle, findet sie weniger gut.

