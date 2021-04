Solothurn Weder Geschäfts-, noch Wohnräume: RBS verzichtet auf Obergeschosse bei der geplanten Perronhalle Das damit verbundene Risiko, vor allem auch bezüglich Bauverzögerungen, ist der RBS zu gross. Fabio Vonarburg 22.04.2021, 05.00 Uhr

Beim Bau einer Perronhalle auf der Südseite des Bahnhofs wird auf Obergeschosse verzichtet. Fabio Vonarburg

Unaufhaltsam macht die Uhr «Tick-tack» und damit rückt auch das Grossprojekt am Solothurner Bahnhof immer näher. 2027 soll auf dem bis dahin verlängerten Perron der RBS bereits der erste Zug einrollen und somit wird die Zukunft der Südseite des Bahnhofs immer konkreter. Bereits bekannt ist etwa, dass der Indoorspielplatz Nilpfi und auch das Museum Enter wegen dem geplanten Bahnhofausbau weichen müssen. Das Nilpfi ist bereits seit Ende Dezember zu, das Museum Enter wird voraussichtlich im Herbst 2022 in Solothurn ihre Türen schliessen, um in ihre neue Bleibe in Derendingen umzuziehen.

Dabei war einst das Ziel, dass das Enter am Bahnhof bleiben kann. Im Zuge der Studienaufträge von 2017 wurde darum etwa die Idee aufgeworfen, dass das Museum in ein Obergeschoss, der entstehenden Perronhalle kommen könnte. So wie in den letzten Jahren auch viele andere Ideen kursierten, was direkt oberhalb des Perrons entstehen könnte. Denn gemäss der vorliegenden Ortsplanungsrevision wäre in diesem Areal ein bis zu 16 Meter hohes Gebäude möglich. Diese Höhe definiert sich aus der Perronhalle und drei darüber liegenden Vollgeschossen. Zuletzt stand zur Debatte, ob dort oberhalb der Gleise Büroräumlichkeiten für die Kantonsverwaltung entstehen sollen. Auch diese Idee ist vom Tisch, wie wir kürzlich berichteten. Und wie nun eine Anfrage beim Regionalverkehrsunternehmen Solothurn-Bern (RBS) zeigt, ebenso alle anderen Ideen.

Das Unternehmen stuft die Risiken als zu hoch ein

Man habe entschieden, von einer Drittnutzung über der neuen Perronhalle abzusehen, und habe keine Obergeschosse geplant, heisst es auf Anfrage bei der RBS. «Die Überprüfung von Vor- und Nachteilen und das Abwägen der notwendigen Kompromisse für die Bahnanlage bei einer möglichen Drittnutzung hat gezeigt, dass das Risiko zu hoch und für die RBS nicht tragbar wäre», führt Sprecherin Franziska Frey aus. Sie verweist auf den Auftrag, den die RBS vom Bundesamt für Verkehr erhalten hat. Dieser lautet: Eine Bahnhofsanlage für längere Züge vorzubereiten «und rechtzeitig eine qualitativ und hochwertige Infrastrukturanlage mit hoher Aufenthaltsqualität zur Verfügung zu stellen». Dies schliesse eine Gleisüberbauung nicht grundsätzlich aus, so die Sprecherin weiter, die auf die Vorteile, die städtebauliche Aufwertung, wie auch zusätzliche Büro- und Wohnqualitäten an zentraler Lage verweist.

Doch die Liste der RBS mit den Nachteilen fällt um einiges länger aus: Das Verkehrsunternehmen verweist etwa auf die längere Bauzeit, die erhöhte Komplexität, die Gefährdung einer rechtzeitigen Anmeldung als Projekt im Aggloprogramm 4. Generation bis im Juni 2021. «Insbesondere das Risiko eines zeitlichen Verzuges aufgrund der längeren Bauzeit oder möglichen Einsprachen gegen das Vorhaben kann der RBS nicht eingehen.» Das Projekt in Solothurn stehe in direkter Abhängigkeit zum geplanten Angebotsausbau zwischen Solothurn und Bern. «Ein zeitlicher Verzug in Solothurn würde nicht nur den geplanten Angebotsausbau gefährden, auch die zusätzlichen Kapazitäten des neuen RBS-Bahnhofs Bern könnten nicht ausgeschöpft werden», führt die RBS-Sprecherin aus.

Die Stadt hat Verständnis für den Entscheid

Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamts Solothurn, äussert sich wie folgt zu den veränderten Plänen von Seiten des Bahnbetreibers: «Die Stadt Solothurn hat die ursprüngliche Absicht der RBS, über den Bahnhofperrons eine Mantelnutzung anzubringen, stets unterstützt.» Denn die Stadt fördere grundsätzlich, «dass an zentralen, vom öffentlichen Verkehr hervorragend erschlossenen Standorten, Flächen für das Wohnen und Arbeiten geschaffen werden».

Die Stadt akzeptiere jedoch den Entscheid der RBS und habe auch Verständnis, dass die Wirtschaftlichkeit zur Realisierung einer Mantelnutzung nicht gegeben sei, schreibt die Leiterin des Stadtbauamts weiter und verweist auf jüngste Studien im Rahmen des Vorprojekts. Diese würden zeigen, dass die städtebauliche Qualität im Gebiet Hauptbahnhof Solothurn Süd RBS mit dem Wegfall der Mantelnutzung nicht leidet. Denn das wichtigste Ziel von Seiten der Stadt sei die räumliche Aufwertung und Adressbildung auf der Südseite des Hauptbahnhofs.