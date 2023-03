Lea Gerber, Daniel Geisser, Amtsgerichtspräsidium

Solothurn-Lebern Wahl einer Amtsgerichtspräsidentin oder eines Amtsgerichtspräsidenten: Offenes Rennen in Solothurn-Lebern Für die Wahl ins Amtsgerichtspräsidium kandidieren Lea Gerber und Daniel Geisser. Sie beantworten Fragen zu ihrer Kandidatur. Urs Byland Jetzt kommentieren 03.03.2023, 16.00 Uhr

Offenes Rennen: Daniel Geisser und Lea Gerber stellen sich zur Wahl. Bild: Hanspeter Bärtschi

Von der Gerichtsschreiberin zur Richterin oder vom Staatsanwalt zum Richter: Warum haben Sie sich zu diesem Schritt ­entschlossen?

Daniel Geisser: Für mich war es der nächste logische Schritt. Ich arbeite nun seit über neun Jahren in der Solothurner Justiz und ich habe immer noch sehr viel Freude daran. Ich denke, dass das Amt als Amtsgerichtspräsident eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Tätigkeiten in der Justiz ist. Diese Herausforderung sowie meine Freude an der Rechtsfindung haben mich schliesslich zu diesem Schritt bewogen.

Lea Gerber: Der Entscheid, Richterin werden zu wollen, ist über die Jahre in mir gereift. Ich habe meinen beruflichen Werdegang danach ausgerichtet, an verschiedenen Gerichten und Instanzen fundierte Erfahrungen zu sammeln. Nun bin ich bereit, einen Schritt weiterzugehen und meine beratende Stimme als Gerichtsschreiberin zur entscheidenden zu wechseln. Ich möchte mein Wissen und meine Fähigkeiten einsetzen, um als Richterin ausgewogene, überzeugende Urteile zu fällen.

Welche Eigenschaften bringen Sie mit, die sie für dieses Amt befähigen?

Geisser: Ich habe ein strukturiertes Herangehen an Fälle und ein gutes Fallmanagement. Das ist unerlässlich für die Bewältigung der hohen Arbeitslast. Als Staatsanwalt bin ich es gewohnt, schwierige Entscheidungen zu treffen und Fälle sowie Personen zu beurteilen. Ich hoffe, dass meine langjährige Erfahrung und meine effiziente Arbeitsweise dem Richteramt die erhoffte Entlastung bringen werden.

Gerber: Zum einen bringe ich fundierte rechtliche Kenntnisse im Straf- und Zivilrecht sowie die fachliche Qualifikation für das Amt als Richterin mit. Weiter kann ich rechtliche Entscheide in einer verständlichen Sprache erklären. Eine klare, transparente und konstruktive Kommunikation zählt zu meinen Fähigkeiten. Zum anderen bin ich bestimmt und fair im Denken und Handeln sowie Menschen gegenüber empathisch.

Sie arbeiten gemeinsam mit Laienrichtern. Finden Sie, dieses System sei heute noch zeitgerecht?

Daniel Geisser, 38, parteilos, wohnhaft in Oberdorf, Staatsanwalt Kanton Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Geisser: Ich persönlich habe bis anhin diesbezüglich nur gute Erfahrungen gemacht. Die Amtsrichter kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft und Berufen. Sie repräsentieren damit unsere Gesellschaft und sind förderlich für die Urteilsakzeptanz. Schliesslich agieren sie in der Regel zusammen mit einer entsprechend ausgebildeten Amtsgerichtspräsidentin oder Amtsgerichtspräsidenten. Derzeit sehe ich nicht, wie die amtierenden Amtsrichterinnen und Amtsrichter ersetzt werden könnten.

Gerber: Durchaus. Der Einsatz von Laienrichterinnen und Laienrichtern bindet die Bevölkerung in die Entscheidungsfindung des Gerichts mit ein. Das zu fällende Urteil wird dadurch einer ausgewogenen, perspektivenreicheren Prüfung unterzogen. Zudem kann durch ihre Mitwirkung bei der Urteilsfällung die gesellschaftliche Akzeptanz des Urteils erhöht werden.

Für das Amt brauchen Sie auch eine gute Portion Menschenkenntnis. Wie haben Sie sich diese angeeignet?

Geisser: Ich habe in meiner beruflichen und privaten Laufbahn schon einiges erlebt. Sei dies in der Advokatur, im Militär oder jetzt in der Strafverfolgung, wo ich sehr viel mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kreisen zu tun hatte und noch habe. Während des Studiums habe ich zudem in einer grossen Spedition in der Industrie mit den unterschiedlichsten Menschen zusammengearbeitet. Und schliesslich amte ich in meiner Freizeit zusätzlich seit rund 14 Jahren als Vereinspräsident eines Sportvereins.

Lea Gerber, 31, SP, wohnhaft in Solothurn, Gerichtsschreiberin Bucheggberg-Wasseramt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Gerber: Die täglichen Erfahrungen und Beobachtungen im Gerichtsalltag tragen wesentlich zu meiner Menschenkenntnis bei. Weiter sind meine Reisen in andere Länder und Kulturkreise bereichernd für mein Verständnis von Menschen. Darüber hinaus setze ich mich seit einigen Jahren mit menschlicher Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Ich kann mich, wo sinnvoll, in Situationen und Menschen hineinversetzen.

Welche Straftaten werden heute zu sehr geahndet und welche zu wenig? Und ­weshalb?

Geisser: Ich denke nicht, dass gewisse Straftaten «zu sehr» geahndet werden. Diejenigen Straftaten, welche aufgeklärt werden können, werden folglich dann auch entsprechend geahndet. Derzeit haben wir viele Fälle von Onlinebetrügen, bei welchen es schwierig ist, der Täterschaft habhaft zu werden, da diese oftmals von Ländern aus agiert, welche keine Rechtshilfe leisten. Diesbezüglich wäre sicher eine bessere Sensibilisierung der Gesellschaft hilfreich.

Gerber: Straftaten können dann angemessen geahndet werden, wenn das Gesetz der Richterin einen Ermessensspielraum einräumt und damit dem Einzelfall hinreichend Rechnung getragen werden kann. Anders gesagt; sieht das Gesetz für bestimmte Strafhandlungen starre Konsequenzen vor, kann dies dazu führen, dass Straftäter gleich behandelt werden müssen, obschon ihrem strafbaren Handeln nicht derselbe Unrechtsgehalt zukommt.

Welche Rolle übernehmen in Ihren Augen die Medien in Ihrer künftigen Arbeit?

Geisser: Das Öffentlichkeitsprinzip ist ein zentraler Grundsatz in unserer Gesellschaft und unserer Rechtsordnung. Ich denke, die Medien sind ein wichtiges Bindeglied zwischen der Justiz und der Gesellschaft. Für ein funktionierendes Justizsystem ist es unerlässlich, dass die Medien die Öffentlichkeit entsprechend informiert. Dies bedingt aber im Gegenzug auch eine seriöse und fundierte Gerichtsberichterstattung durch die Medien.

Gerber: Medien tragen zur allgemeinen Meinungsbildung unserer Gesellschaft bei. Mit Blick auf den Gerichtsalltag nehmen sie eine informationsvermittelnde Rolle zwischen Gericht und Öffentlichkeit ein. Sie tragen dazu bei, dass die Bevölkerung über rechtliche Entwicklungen und wegweisende Entscheide transparent und zeitnah informiert wird. Dies unterstützt die Akzeptanz der Urteile beziehungsweise richterlichen Arbeit und stärkt das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Justiz.

