Energiekonzept 2022 fordert Solothurner Gemeinden

Solothurn-Lebern Wie der fossilen Energie in den Gemeinden Garaus gemacht werden soll Das Energiekonzept 2022 setzt auf Förderung und Anreize, wie Verfasser Martin Würsten an der Gemeindepräsidentenkonferenz erklärte. Urs Byland Jetzt kommentieren 10.05.2022, 14.12 Uhr

Solothurner Schülerinnen und Schüler demonstrierten im Januar 2019 für eine Klimapolitik, die die Umwelt schützt. Hanspeter Bärtschi

Im «Azeiger» hagelt es Baupublikationen, die den Ersatz von Öl- und Gasheizungen anzeigen. Die Klimapolitik ist bei vielen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern ins Bewusstsein gerückt – und die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas in Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine.

Geht es nach dem Kanton sollen jährlich mindestens 1500 Gas- und Ölheizungen auf Kantonsgebiet ersetzt werden. Dann wären bis 2050 die 45'000 Öl- und Gasheizungen im Solothurnischen Geschichte. Dabei setzt der Kanton auf Freiwilligkeit. Denn Vorschriften liebt das Solothurner Volk mehrheitlich nicht, wie das im Sommer 2018 wuchtig verworfene revidierte Energiegesetz zeigt. Damals erhielten die Muken (Mustervorschriften für die Kantone im Energiebereich) im Kanton eine Absage. Sie hätten den Verbrauch von fossiler Energie zum Heizen deutlich senken sollen.

Klimapolitik mit Förderung und Anreizen

Also statt Vorschriften soll mit Förderung und Anreizen dasselbe erreicht werden, wie Martin Würsten erklärt. Der ehemalige Chef des Umweltamtes und heute leitender Berater erhielt vom Regierungsrat den Auftrag, das Energiekonzept, das schon 2014 erarbeitet wurde, neu aufzubereiten. An der Gemeindepräsidentenkonferenz der Amtei Solothurn-Lebern stellte er das Konzept vor, mit dem Fokus auf die Aufgaben, die auf die Gemeinden zukommen werden.

Die Gemeinden könnten beispielsweise dabei helfen, dass jeder Hausbesitzer und jede Hausbesitzerin rasch Kenntnis erhalten, wie ihre Liegenschaft CO2 frei werden kann. Oder sie könnten beim Aufbau von Fernwärmenetzen helfen. Sie könnten die Baugesetzgebung ändern und für Neubauten verlangen, dass die Grundinstallation für Fotovoltaikanlagen gemacht werden müssen.

Die Gemeinden sollten wie der Kanton die Gebäudestrategie anpassen und dafür sorgen, dass die eigenen Gebäude dekarbonisiert werden, oder sie könnten die Ladeinfrastruktur für E-Mobile ausbauen. Kurz: die Gemeinden finden im Energiekonzept 2022, das vom Regierungsrat noch genehmigt werden muss, viele Möglichkeiten, sich klimapolitisch einzusetzen.

Neugewichtung des Konzepts wegen Versorgungssicherheit?

In der Diskussion zeigten sich aber einige Anwesende unzufrieden mit dem Konzept. Sie forderten eine Neugewichtung des Energiekonzeptes wegen dem Krieg von Russland. Die Versorgungssicherheit müsse viel mehr Gewicht erhalten. Würsten konterte, dass die Versorgungssicherheit Sache des Bundes ist, und dass die Gemeinden, fördern sie erneuerbare Energien, auch die Versorgungssicherheit fördern.

Laut Würsten will der Kanton mit dem Energiekonzept sein Engagement auch finanziell vergrössern. 8 bis 9 Millionen Franken sollen zur Förderung des Gebäudeprogramms eingesetzt werden, was eine Verdoppelung der bisherigen Bemühungen sei, und 20 Millionen Franken für Projekte. Sollte es aber nicht funktionieren mit der Freiwilligkeit, kann der Kanton auch anders, so Würsten. Eine mögliche Massnahme wäre das Verbot von Heizungen, die fossile Energien nutzen.

