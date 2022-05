Slow-up Solothurn-Buechibärg Nach zwei gescheiterten Anläufen: Jetzt kann Boris Graber endlich mit dem Slow-up durchstarten Lange musste der neue Geschäftsführer des Slow-up Solothurn-Buechibärg warten, bis der Event durchgeführt werden konnte. Nun findet der Volksanlass am 29. Mai zum 10. Mal statt. Auf eine grosse Feier wird aber verzichtet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 04.05.2022, 15.00 Uhr

Boris Graber, der neue Geschäftsführer des Slow-up Solothurn-Buechibärg, ist startklar für den Anlass am 29. Mai. Hanspeter Bärtschi

Für den Verein Slow-up Solothurn-Buechibärg und Geschäftsführer Boris Graber war klar: 2022 muss der Slow-up stattfinden, sonst stirbt der Anlass. Das wurde unter anderem auch in der Konferenz der Bucheggberger Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten kommuniziert. Noch im Dezember sass man mit dem Fachstab Pandemie des Kantons Solothurn zusammen und stellte ein Notfallszenario auf.

Gross war die Erleichterung bei allen Beteiligten, als Ende Februar der Grossteil der Pandemiemassnahmen aufgehoben wurde. Boris Graber:

«Auf einigen der Festplätze entlang der Strecke wären die Einschränkungen sehr einschneidend gewesen.»

Mit etwas Verzögerung begannen dann die Arbeiten im März richtig anzulaufen. Dass man jetzt wieder im Zeitplan ist und der Anlass in gewohnter Manier durchgeführt werden kann, ist auch den ehemaligen Geschäftsführern Monika und Benno Krämer zu verdanken.

Monika und Benno Krämer haben nochmals mitgeholfen

2020 übergaben Krämers die Geschäftsführung an Boris Graber. Den 10. Slow-up im Juni 2020 wollten Krämers gemeinsam mit Boris Graber organisieren. Dazu kam es aber aus den bekannten Gründen nicht. Graber ging deshalb diesen Frühling auf Monika und Benno Krämer zu, als er spürte, dass es knapp wird mit den Ressourcen, und meint dankbar:

«Krämers waren gut organisiert und haben mich gut dokumentiert. Trotzdem bin ich froh, dass sie uns jetzt nochmals aktiv und mit vielen Inputs unterstützt haben.»

Obwohl dieses Jahr mit der 10. Durchführung ein kleines Jubiläum gefeiert werden kann, wird auf Feierlichkeiten verzichtet. Der Slow-up wird wie gewohnt im Kreuzackerpark in Solothurn mit einer kurzen Ansprache von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold eröffnet.

Streckenführung bleibt gleich

Am Streckenrand werde es durchaus auch die eine oder andere spezielle Aktivität geben, meint Graber. Man habe sich aber mit den personellen Ressourcen voll auf die Durchführung des Anlasses konzentriert.

Die 46 Kilometer lange Strecke des Slow-up Solothurn-Buechibärg. Schweiz Mobil

Die Streckenführung sei gleich geblieben, erklärt Graber. Wer die ganzen 46 Kilometer fährt, startet in Solothurn, danach führt eine Schlaufe nach Zuchwil, bevor es via Biberist und Lohn-Ammannsegg in den Bucheggberg geht. Auch die Festplätze sind an den gewohnten Orten zu finden. Allerdings seien nicht mehr alle Vereine dabei, meint Graber. Trotzdem gebe es auch heuer genügend Aktivitäten, Beizli und Abwechslung entlang der Strecke.

«Es ist für alle schwieriger geworden, Helferinnen und Helfer zu mobilisieren. Dieses Phänomen zeigt sich auch bei anderen Anlässen.»

Allerdings sei es immer noch attraktiv, einen Slow-up zu fahren. Im Tessin sei ein Teilnehmerrekord verzeichnet worden und auch in Murten waren trotz schlechten Wetters viele Teilnehmende auf der Strecke. Graber meint:

«Der Veloboom ist spürbar. Noch nie standen so viele Velos in den Kellern wie nach der Coronapandemie.»

Ausserdem finde der Slow-up draussen statt und wer den Trubel nicht möge, könne an einen kleineren Festplatz ausweichen oder picknicken.

Zahlreiche Velofahrer am Slow-up Solothurn-Buechibärg 2018. Hansjörg Sahli

Erneut wird ein Solidaritätssticker verkauft

Und weil sich mit dem Slow-up nicht haufenweise Geld verdienen lässt, wird auch dieses Jahr ein Solidaritätssticker für fünf Franken verkauft. Damit versuche man das Fehlen von Sponsorengeldern etwas auszugleichen.

Verkehr wird eingeschränkt

Slow-up: Das heisst verkehrsfreie Strassen. Die Anreise mit dem Auto in den Bucheggberg ist am Sonntag, 29. Mai, zwischen 9 und 18.30 Uhr generell erschwert.

Es gelten zudem folgende Einschränkungen: Die Autobahnausfahrt A5 Solothurn-Süd (Halbanschluss Enge) ist in beiden Richtungen gesperrt.

Die Kantonsstrasse Bätterkinden – Lohn – Biberist – Zuchwil – Solothurn und umgekehrt ist für den motorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung via Utzenstorf – Wiler – Zielebach – Gerlafingen – Derendingen – Solothurn und umgekehrt ist signalisiert.

Die Kantonsstrasse zwischen Wengi/BE und Schnottwil ist komplett gesperrt. Eine Umleitung von Wengi/BE über Diessbach – Dotzigen – Büren a. Aare/Lyss ist signalisiert; die Kantonsstrasse Büren a. Aare – Schnottwil kann nur in Richtung Schnottwil befahren werden.

Sämtliche Zufahrten von Haupt- und Nebenstrassen auf die Slow-up-Fahrstrecke sind gesperrt.

Für Menschen mit einem Handicap wird es auch dieses Jahr einen Shuttlebus geben, der sie über den steilsten Teil der Strecke, den sogenannten Balmstutz, bringt. (mgt)

