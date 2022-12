Serie: Ein Jahr nach der Wahl, Thomas Frey, Hüniken

Serie Thomas Frey, Hüniken: «Am liebsten hätte ich mehr Finanzhoheit für unsere Gemeinde» Die Legislatur 2021 bis 2025 ist schon mehr als ein Jahr alt. Wie geht es neu gewählten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten? Wir haben nachgefragt: Heute bei Thomas Frey aus Hüniken. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Thomas Frey, Gemeindepräsident von Hüniken. José R. Martinez

Sie sind nun seit einiger Zeit der Gemeindepräsident. Was hat sich in Ihrem Leben geändert?

In erster Linie hat sich der Arbeitsaufwand deutlich erhöht. Wichtiger ist jedoch, dass sich die eigene Wahrnehmung zu unserem Dorf deutlich verändert hat. Man kommt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern ins Gespräch und hört dadurch auch, was sie beschäftigt.

Wir sind ein kleines Dorf und daher ist die Dorfgemeinschaft sehr wichtig. Es ist für mich persönlich eine grosse Verantwortung, dass wir als Gemeindebehörde die richtigen Entscheidungen im Sinn unserer Gemeinde und der Bevölkerung treffen.

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Massnahme, die Sie mit Ihrer Übernahme des Präsidiums eingeführt haben und warum?

Mit dem Start der neuen Legislatur haben wir die Vorbereitung und Durchführung der Gemeinderatssitzungen angepasst. Die einzelnen Traktanden müssen bis zu einem bestimmten Stichtag durch die verantwortlichen Gemeinderäte vorbereitet werden, inklusive aller Unterlagen und den entsprechenden Anträgen. Zudem sind alle Unterlagen elektronisch abgelegt und für die Mitglieder des Gemeinderats jederzeit einsehbar.

Da wir als Kleinstgemeinde keine professionelle Verwaltungsstruktur haben, sind der Austausch und die Transparenz unter den Behördenmitgliedern sehr wichtig.

Sie haben viele Pflichten, haben Sie auch Spass und wie oder wann kommt der zum Vorschein?

Das Amt als Gemeindepräsident macht viel Freude. Das überwiegt eindeutig. Da sind die Begegnungen im Dorf, jedoch auch der Austausch mit den benachbarten Behördenmitgliedern. Es sind viele neue Beziehungen entstanden und diese erachte ich als sehr wertvoll und horizonterweiternd. Als Gemeindepräsident kann man auch gestalterisch im Sinn der Dorfentwicklung wirken. Das ist verantwortungsvoll, doch vor allem eine sehr positive Arbeit.

Wenn Sie könnten, was würden Sie am liebsten in Ihrer Gemeinde tun?

Am liebsten hätte ich mehr Finanzhoheit für unsere Gemeinde. Der Spielraum ist in diesem Bereich sehr gering, gerade für uns als Kleinstgemeinde. Die Lasten und Auflagen durch den «Kanton» nehmen zu und die Gemeindesouveränität schwindet.

Ganz klar entsteht dadurch der gewollte Druck, dass kleine Gemeinden fusionieren sollen. Aus meiner persönlichen Sicht ist das eine schlechte Entwicklung. Zusammenarbeit in verschiedensten Bereichen ist wichtig, doch sie soll bedürfnisorientiert entstehen.

Wie sieht Hüniken in fünf Jahren aus?

In fünf Jahren verfügt Hüniken über ein schönes Dorfzentrum mit einem eigenen Gemeindesaal, der für viele Aktivitäten genutzt werden kann. Es besteht eine direkte Verbindung zur St.-Michaels-Kapelle und daher wird diese rege für Hochzeiten und Taufen gebucht. Hüniken verfügt über nach wie vor gesunde Gemeindefinanzen und die notwendigen Behörden können rekrutiert werden. Die Dorfgemeinschaft ist auch in fünf Jahren noch sehr aktiv. Hüniken bleibt der Ort, «wo die Welt noch in Ordnung ist».

Thomas Frey Thomas Frey ist 2019 zusammen mit seiner Familie aus dem Aargau nach Hüniken, der zweitkleinsten Gemeinde (155 Einwohner) im Kanton, gezogen. Im Frühling 2021 wurde der 54-Jährige still in den Gemeinderat gewählt. Bereits im Sommer 2021 wurde der Geschäftsführer einer Firma im Bereich Unfallverhütung und Arbeitssicherheit ebenfalls still zum Gemeindepräsidenten von Hüniken gewählt. (uby)

