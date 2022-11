Serie: Ein Jahr nach der Wahl - Markus Boss, Rüttenen

Rüttenen Der Rüttener Gemeindepräsident Markus Boss würde liebend gerne den Spielraum für die Gemeinden erweitern Die Legislatur 2021 bis 2025 ist schon mehr als ein Jahr alt. Wie geht es neu gewählten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten? Wir haben nachgefragt: heute bei Markus Boss aus Rüttenen. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.11.2022, 12.00 Uhr

Markus Boss vor dem Gemeindehaus in Rüttenen. Tom Ulrich

Sie sind nun seit einiger Zeit der «Gemeindepräsident». Was hat sich in Ihrem Leben geändert?

Markus Boss: Nach der Wahl kamen neue und interessante Aufgaben auf mich zu. Vieles war mir zwar bereits bekannt, und ich konnte von meiner beruflichen Erfahrung profitieren – vieles ist jedoch neu, vor allem die zahlreichen Infrastrukturthemen wie die Abwasserreinigungsanlage, Strassenbau oder Wasserversorgung.

Wichtig ist zudem die Vernetzung mit dem Kanton und mit anderen Gemeinden. Um alle Aufgaben meistern zu können, muss ich mich noch besser organisieren, als dies vorher der Fall war. Glücklicherweise kann ich auf einen engagierten Gemeinderat zählen.

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Massnahme, die Sie mit Ihrer Übernahme des Präsidiums eingeführt haben, und warum?

Erstens war mir wichtig, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates verbessert wird. Wir sind nun strukturierter unterwegs und sind informiert, welche Projekte und Aufgaben bearbeitet werden. Dies ist eine Führungsaufgabe, die ich gerne wahrnehme.

Zweitens haben wir wichtige personelle Entscheide getroffen: Das Team des technischen Dienstes ist gewählt und installiert. Zudem wurden die Nachfolge von Gemeindeverwalter Franz Lüthi und die zukünftige personelle Besetzung der Gemeindeverwaltung geregelt.

Sie haben viele Pflichten, haben Sie auch Spass und wie oder wann kommt der zum Vorschein?

Es gibt tatsächlich viele Pflichten und Arbeiten, die mit der nötigen Sorgfalt bearbeitet werden müssen – das heisst aber nicht, dass dies keine Freude macht, im Gegenteil: Ich übernehme gerne Verantwortung und Führung.

Am meisten Spass machen mir die Kontakte und die Zusammenarbeit mit Leuten, sei es mit dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung oder mit der Bevölkerung. Letzteres kam noch etwas zu kurz, das möchte ich im nächsten Jahr intensivieren.

Wenn Sie könnten, was würden Sie am liebsten in Ihrer Gemeinde tun?

Heute ist enorm viel gesetzlich geregelt, vor allem durch den Kanton. Hauptsächlich finanziell ist der Spielraum einer Gemeinde sehr klein – und wird laufend kleiner. Vieles wird innerhalb des Kantons nivelliert. Unsere Gestaltungsmöglichkeiten sind dadurch massiv eingeschränkt.

Wenn ich also könnte, würde ich den operativen und finanziellen Spielraum für die Gemeindebehörden wieder erweitern, um mehr Verantwortung und Führung in einzelnen Themen übernehmen zu können.

Welches sind die wichtigsten Projekte der Gemeinde Rüttenen in den nächsten Jahren?

Nebst vielen kleineren Vorhaben sind zwei Grossprojekte in Arbeit. Bei der Ortsplanungsrevision geht es zuerst darum, ein räumliches Leitbild für die Gemeinde Rüttenen zu erstellen und von der Bevölkerung genehmigen zu lassen. Anschliessend wird, basierend darauf, die Ortsplanung angepasst.

Das zweite Projekt ist die Erneuerung der ARA, da unsere heutige Anlage den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr genügt. Es ist vorgesehen, dass wir uns an die Zase anschliessen. Die diesbezüglichen Analysen und Planungsarbeiten laufen.

