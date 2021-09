Serie: Corona und Senioren «Ich habe ja mein Leben gelebt»: Zu Besuch im Alterssitz Chronehof in Schnottwil Zwei Bewohnerinnen des Alterssitzes Dépendance Chronehof Schnottwil sorgen sich in der Coronapandemie um die Jungen. Vanessa Simili 07.09.2021, 05.00 Uhr

Im Chronehof Schnottwil. Angela Rohrbach (links) und Erna Hert erzählen wie sie die Coronazeit im Alterssitz Dépendance Chronehof erlebt haben. Corinne Glanzmann

Erna Hert (93) hat bereits auf den Besuch gewartet. Das Haar frisch gekämmt, der Rollator griffbereit. Der Blick aus dem grossen Fenster in ihrem Zimmer ist an diesem sonnigen Spätsommermorgen ein freundlicher. Erna Hert, gebürtig aus Bätterkinden, weist mit der Hand auf einen der drei Stühle am Tisch. Kaffee wird gebracht. Sie habe es gut hier, beginnt sie das Gespräch, und kommt sogleich auf die kalte Lungenentzündung zu sprechen, die sie vor eineinhalb Jahren hatte. Das war der Grund, weshalb sie nach dem Spitalaufenthalt nicht wieder nach Hause zurückkehren konnte. Stattdessen folgte nach dem Ferienplatz ein regulärer Eintritt in den Alterssitz Dépendance Chronehof in Schnottwil.

Das war im Februar 2020. Keine einfache Zeit für sie, auch wenn sie sich hier, wie sie sagt, von «lieben Menschen umgeben» weiss. Keine neun Monate später: Erna Hert hat sich langsam eingelebt, wird sie positiv auf das Coronavirus getestet. Der Verlauf ist milde, leichte Grippesymptome mit nur wenig Fieber. Erna Hert wird in ihrem Zimmer im Chronehof gepflegt und betreut. Täglich wird sie eine Viertelstunde in den Garten begleitet, an die frische Luft, zwecks Stärkung der Abwehrkräfte. Ihre Wäsche wird separat gewaschen, jeweils nur eine Pflegende betritt in Schutzkleidung das Zimmer.

«Irgendwann kommt der Tod einfach»

Ob sie Angst hatte? «Nein, ich hatte keine Angst. Ich habe ja mein Leben gelebt», sagt Erna Hert heute. Irgendwann komme der Tod einfach. «Mein Mann war nicht einmal 67, als er vor 30 Jahren gehen musste.» Zudem sei sie hier gut aufgehoben. «Was mich schon ein bisschen komisch dünkte, waren die gelben Mäntel.» So ihre Erinnerung an die medizinischen Schutzanzüge. «Das Essen habe ich vor der Tür abgeholt», erzählt sie. Ihr Zimmer liegt gleich neben der Küche, dort hilft sie normalerweise gern ein bisschen beim Zubereiten der Mahlzeiten mit.

Dass es als Massnahme gegen die Verbreitung des Virus im Einweggeschirr serviert wurde, scheint für sie irrelevant. Sie sei sowieso eine «Stubenhockerin», fügt sie an. Vielleicht habe ihr deshalb die Isolation nicht ganz so viel ausgemacht. Sie habe mit sich zu tun gehabt. Langweilig sei ihr nie geworden. Nicht nur während der Isolation und während der Pandemie nicht, sondern ihr Leben lang nicht. Früher habe sie Zither gespielt und Teppiche geknüpft. Im Chronehof malt sie inzwischen Mandalas aus, nimmt wöchentlich am Vitaltraining in der Hofstube teil und liest viel; auf einem Tischchen liegt ein kleines rotes Buch: «Us eigetem Bode» von Ursula Schneider.

«Ich bin relativ gut durchgekommen»

Ein Stockwerk weiter oben wohnt Angela Rohrbach (89). Die beiden Frauen kennen sich aus Messen, wo sie bis vor dem Eintritt in den Chronehof gelebt haben. Wie sie die Pandemie erlebt? «Ich bin relativ gut durchgekommen», sagt sie. Während des Zweiten Weltkrieges in Österreich aufgewachsen, ist sie mit 23 Jahren in die Schweiz gekommen. Über 60 Jahre lang wohnte und arbeitete sie in Balm bei Messen, als Angestellte auf landwirtschaftlichen Betrieben. Auch Angela Rohrbach ist zu­-erst für einen Ferienplatz in den Chronehof gekommen. ­Anschliessend habe sie bleiben dürfen, weil ein Auge ihr das selbstständige Wohnen ver­unmöglicht. Das Virus? «Das bringen wir nicht mehr weg.» Ihr persönlich mache es nicht Angst, sagt sie, aber wenn sie an die Jungen denke, dann seien die Pandemie und die Folgen daraus durchaus besorgniserregend.

Aber auch die Si­tuation in Afghanistan sei es. «Das kann ich überhaupt nicht begreifen.» Angela Rohrbach ist eine belesene Frau, interessiert sich für das Weltgeschehen, für Politisches und Gesellschaftliches. Sie komme gut mit sich allein zurecht, Kreuzworträtsellösen sei ihr Laster, und sie schätze ihre Freiheit. Dennoch sei sie froh um die guten Kontakte innerhalb des Chronehofes. Dass sie ihre ausgewanderte Tochter in Australien, eines ihrer fünf Kinder, fast ausschliesslich am Telefon hört, ist für sie nichts Neues. Was sie aber bedauert: dass sie ihre einzige Urenkelin in Australien noch nie persönlich gesehen hat. Der Besuch in der Schweiz ist der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Pflegenden hätten ihr aber geholfen, damit sie die Familie wenigstens via Skype sehen kann. Was ihr in den Sinn komme, wenn sie in die Zukunft blicke?

«Wir wissen nicht, was alles noch kommt. Hoffen wir das Beste.»

Bisher insgesamt drei Coronafälle im Chronehof

Seit Beginn der Pandemie wurden im Chronehof insgesamt drei Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet. Auch während der Zeit der Positivtestung werde das Essen im Zimmer auf dem Tisch positioniert. «Da Frau Hert normalerweise in der Küche selbst mitarbeitet, hatte sie das Essen auf eigenen Wunsch an der Türe abgeholt», ist von Seiten der Chronehof-Leitung zu erfahren.

Serie: Was die Pandemie ­bedeutet

Wie haben Menschen über 80 das Virus und die Massnahmen zur Eindämmung der Ansteckungen erlebt? Welchen Einfluss hatte es auf ihren Alltag, welche Einschränkung bedeute es für sie und – nicht zuletzt: Machte ihnen das Virus Angst? Seniorinnen und Senioren erzählen, wie sie mit der Pandemie, dem Lockdown und den Massnahmen zurechtgekommen sind: eine Serie in loser Folge.