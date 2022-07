Bettlerank wird abgezäunt für die Uferschwalbe

Selzach «Wir wollen nicht, dass ganze Touristenströme kommen» Damit die Uferschwalben wieder nisten können, wird der Bettlerank umgestaltet. Das Projekt soll auch der Naherholung dienen. Patric Schild Jetzt kommentieren 03.07.2022, 14.47 Uhr

Uferschwalbe und Brutwand. Zvg

Ein Teil des Bettleranks soll umgestaltet und mit einem Zaun abgetrennt werden, um dort die Grundlagen zu schaffen, den Uferschwalben Nistgelegenheiten zu bieten. Die Vogelart ist in der Schweiz selten geworden, weil es in Folge von Gewässerkorrekturen an den Ufern kaum noch Steilwände gibt, welche die Uferschwalben als Nistplätze nutzen. Das Vorhaben hat somit zum Zweck, den Naturschutz zu verbessern.

Ein weiteres Ziel des Projekts besteht darin, die Naherholung zu fördern. Nebst der Aufwertung von Feuerstellen und Bänken, sollen etwa sichere Zugänge zur Aare errichtet werden, damit auch Kinder und ältere Menschen vor Ort problemlos ein- und aussteigen können. Ein ursprünglich angedachter Holzsteg ist dagegen aus dem Plan verschwunden, da ein solcher in der Schutzzone nicht gestattet ist.

Beobachtungsturm als Präzendenzfall

Stattdessen werden aber zwei Beobachtungsstellen mit Infotafeln im geschützten Vogelbereich erstellt. Diese sind erlaubt, da sie eine Bildungsfunktion einnehmen. Möglich gemacht hat dies der bereits bestehende Selzacher Beobachtungsholzturm, der quasi einen Präzedenzfall für Installationen, die der Bildung dienen, geschaffen hat.

Bettlach stimmte dem Projekt bereits vor einem Jahr zu und übergab die Planungshoheit an die kantonalen Behörden. Nun möchte der Kanton den Perimeter ausdehnen. Konkret geht es um den Widigraben an der Gemeindegrenze Bettlach-Selzach und die aufgewertete Parzelle GB Selzach Nr. 3630 von Pro Natura Solothurn in der Schuldismatt, die in das Naturreservat Eichacker-Wannengraben integriert werden sollen.

Wildromantisch und improvisiert

Zudem soll bei Altreu neu das allgemeine Fahrverbot ab Eichackerweg gelten. Dies bedeutet ab Eingang des Naturreservats. Das Gelände soll wildromantisch und improvisiert daherkommen. Auf Einrichtungen wie WC-Anlagen oder Spielplätze wird verzichtet. «Wir wollen nicht, dass ganze Touristenströme kommen, deshalb auch das Fahrverbot, damit die Leute zu Fuss oder mit dem Velo kommen», erklärt Jonas Lüthy vom kantonalen Amt für Raumplanung.

Doch gerade dieser Aspekt gab dem Selzacher Gemeinderat zu denken. Bereits heute hat Altreu mit Besucherströmen und Parkplatzproblemen zu kämpfen. «Jetzt will man eine zusätzliche Attraktion schaffen, und der Verkehr wird weiter zunehmen», sagt Marco Blum. Kommt hinzu, dass der Bettlerank von Altreu aus schneller zu erreichen ist als etwa vom Bahnhof Bettlach, der nächst grösseren Parkierungsmöglichkeit. Dass die Besucher allesamt mit dem Fahrrad anreisen, wird zudem als illusorisch angesehen.

Noch fehlt eine Verkehrslösung

Lüthy bestätigt, dass es sich hierbei um ein noch offenes Problem handle, wofür er keine Lösung aus dem Ärmel schütteln könne. Daher wurden Stimmen laut, welche eine Abtretung der Planungshoheit verweigern wollten, bis eine klare Verkehrslösung vorliegt. Der Anteil von Selzach am Gesamtprojekt macht jedoch nur einen Bruchteil aus. Heisst: Das Projekt kommt ohnehin, da Bettlach bereits grünes Licht gegeben hat.

Bauverwalter Thomas Leimer machte derweil den Rat auf die späteren Einsprachemöglichkeiten aufmerksam. Selzach könne letztlich davon Gebrauch machen, um den Kanton darauf hinzuweisen, ein Verkehrskonzept mit Parkierungs- und Erschliessungsmöglichkeiten in die Umsetzung miteinzubeziehen. Dadurch stimmte der Gemeinderat letztlich mehrheitlich zu.

Selzach oder Schulkreis: wer übernimmt die Trägerschaft des geplanten Oberstufenzentrums Nach Bellach und Lommiswil konnte auch Selzach Inputs zum geplanten Oberstufenzentrum (OZ) des Schulkreises BeLoSe, welches dereinst auf Selzacher Boden im «Unter Leim» entstehen könnte, einbringen. Die Hauptdiskussion drehte sich darum, ob das neue Zentrum unter der Trägerschaft der Einwohnergemeinde Selzach oder dem Schulkreis laufen soll. Christoph Scholl war der Auffassung, bei ersterem werde es über kurz oder lang zu Unstimmigkeiten unter den Vertragsgemeinden kommen: «Entweder wird es uns treffen, wenn wir höhere Kosten haben, als wir an Lommiswil und Bellach abwälzen können, oder es trifft die beiden anderen, da sie mehr bezahlen müssen, als effektiver Aufwand da ist». Er plädiert dafür, die Trägerschaft über den Schulkreis laufen zu lassen, sodass alle drei Gemeinden Beiträge an BeLoSe entrichten, statt dass Selzach den anderen Gemeinden die Miete basierend auf Abschreibungen und Aufwänden verrechnet. Gegenstimmen wiederum vertraten etwa die Auffassung, das Ganze wäre bei einer Gemeindeverwaltung besser aufgehoben. Einig wurde sich der Rat an diesem Abend zwar nicht, Gesamtschulleiter Christian Meier nimmt die Inputs aber mit in die Arbeitsgruppe.

