Selzach Mutmassliche Diebe angehalten Die Polizei wurde am Samstagmorgen mehrfach informiert, dass zwei Unbekannte im Quartier herumschlichen und versucht hätten an Gegenstände in Autos zu gelangen. Mona Martin 23.07.2022, 13.51 Uhr

In Selzach schnappte die Polizei zwei mutmassliche Diebe. (Symbolbild) Philipp Baer

Zwei Personen wurden wohl von mehreren Zeuginnen und Zeugen beobachtet, als sie versucht haben in Autos einzusteigen und Dinge daraus zu stehlen, denn die Polizei Solothurn erhielt gleich mehrere Meldungen. In Selzach schlichen die zwei Verdächtigen herum und erweckten schon am frühen Samstagmorgen Aufmerksamkeit. Eine Patrouille nahm die beiden Männer, ein 26- und ein 35-jähriger Algerier, kurze Zeit später in der Region des Bahnhofs fest, da sie «mutmassliches Deliktsgut» bei sich hatten. (mma)