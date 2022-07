Veloweg entlang der Aare zwischen Solothurn und dem Attisholz

Selbstversuch Mit dem Velo unterwegs ins Attisholz-Areal: Eine Tour mit einigen Tücken und Umwegen Offiziell gibt es keinen Veloweg, der von Solothurn aus auf direktem Weg entlang der Aare ins Attisholz-Areal führt. Ortskundige finden aber genügend Schlupflöcher, um die Hauptstrassen zu umfahren. Rahel Meier Jetzt kommentieren 22.07.2022, 12.00 Uhr

Velowege en masse. Aber keiner führt ins Attisholz-Areal. Rahel Meier

Das Attisholz-Areal: So nah und doch so fern. Jedenfalls wenn man mit dem Velo bei der Kreuzackerbrücke in Solothurn steht. Denn auf dem schönsten Weg – entlang der Aare – ist das Areal nicht zu erreichen. Dabei wäre dies doch gerade im Sommer ideal. Die offiziellen Velorouten führen aber anderweitig durch – nach Olten, Oensingen oder Wangen an der Aare.

Ortskundige wissen natürlich genau, wie sie mit dem Velo bis ins Attisholz kommen. Allerdings sind die Wege nicht immer bequem und auch nicht immer ganz legal. Konfrontationen mit erbosten Wanderern oder Hundehalterinnen sind vorprogrammiert. Wir haben eine Testfahrt unternommen: Auf der Nordseite der Aare bis ins Attisholzareal und auf der Südseite zurück.

Es gibt kein offizielles Fahrverbot

Von der Kreuzackerbrücke aus geht es auf dem Ritterquai in Richtung Schützenmatt. Der Veloweg ist mehrfach markiert und nicht zu verfehlen. Bei der «roten Brücke», die über die Aare führt, gibt es dann aber bereits zwei Varianten, die gefahren werden können.

Weiter entlang der Aare nach Feldbrunnen oder über die rote Brücke nach Zuchwil? Rahel Meier

Aber wir wollen ja weiter auf der Nordseite bleiben, lassen uns nicht verwirren und fahren geradeaus. Auf dem Kiesweg geht es weiter entlang der Aare. Bis in die Sandmatt in Feldbrunnen-St.Niklaus, aber nur im Schneckentempo. Der Weg wird zum Joggen, für den Spaziergang, zum Gassigehen mit den Hunden, aber auch als Einstiegsplatz fürs Schwimmen in der Aare genutzt.

Viel begangener Spazierweg und Joggingstrecke. Rahel Meier

Und sind wir ehrlich – es ist zwar kein Verbot für Velos aufgestellt – aber wir befinden uns auf einem offiziell markierten Wanderweg. Wir nutzen den Weg deshalb in gemächlichem Tempo. Dann gibt es auch keine Konflikte.

Erneut gabelt sich der Weg. Rahel Meier

Bei der Ara in Feldbrunnen gabelt sich auch der Wanderweg. Ein Weg führt weiter der Aare entlang, der andere geht in Richtung Dorf und von dort aus zum Schloss Waldegg. Wir entscheiden uns dazu, weiter entlang der Aare zu fahren: Immer noch mit dem Endziel Attisholz-Areal vor Augen.

Zwischen Feldbrunnen und Riedholz hat es bedeutend weniger Fussgänger und Jogger. Rahel Meier

Der Weg hier wird eindeutig weniger begangen. Am ehesten sind Joggerinnen und Jogger anzutreffen, die die sogenannte Aarerunde laufen und über die Brücke kurz vor dem Emmenspitz rennen. Spätestens nach ebendieser Brücke wird es mit dem Velo schwierig.

Der Weg zum Brestenberg ist steil und mit den groben Steinen schwierig zu befahren. Rahel Meier

Selbst mit dem Mountainbike ist die Steigung hinauf zum Brestenberg ein «Knorz». Ein normales Fahrrad oder ein E-Bike muss hochgeschoben werden. Oben angekommen ist das Ziel dann aber nahe.

Vom Brestenberg aus ist das Ziel ganz nahe. Rahel Meier

Trotzdem: Wir probieren auch noch den Weg über den Weissensteinweg in Feldbrunnen-St.Niklaus aus. Er ist eindeutig bequemer zu fahren.

Von der Ara in Feldbrunnen den Weissensteinweg hoch und dann rechts ins Quartier. Rahel Meier

Aufwärts Richtung Hauptstrasse, rechts durch das Quartier, am heute verkehrsberuhigten Feldbrunner Dorfplatz vorbei landet man irgendwann auf dem Veloweg entlang der Kantonsstrasse. Immerhin ist der Veloweg abgetrennt und deshalb einigermassen angenehm zu befahren.

Der Veloweg ist abgetrennt von der Hauptstrasse. Rahel Meier

Wir folgen dem Veloweg einige hundert Meter. Bei der Abzweigung zum Vögelisholz geht es dann rechts weg.

Velos dürfen hier durch. Rahel Meier

Der offizielle Radweg führt auch hier geradeaus der Kantonsstrasse entlang. Das Abbiegeverbot ignorieren wir – denn mit dem Velo darf man die Vögelisholzstrasse passieren. Man sollte allerdings das Tempo etwas anpassen, weil die Strassen überall Schäden aufweist.

Vom Bad Attisholz geht es nochmals ein Stück der Hauptstrasse entlang. Rahel Meier

Kurz vor dem Bad Attisholz geht es nochmals für einige hundert Meter auf die Hauptstrasse und schon sind wir im Attisholz-Areal.

Ziel erreicht. Rahel Meier

Im Attisholz-Areal selbst ist Fahrverbot. Und der offizielle ausgeschilderte Veloweg ist durch ein Fahrverbot unterbrochen. Tatsächlich ist Kreuzen mit einem anderen Fahrrad oder einem Fussgänger auf der schmalen Brücke auch gar nicht möglich.

Verwirrlich: Zuerst ist Fahren erlaubt, wenig später verboten. Rahel Meier

Auf der anderen Seite des Areals angekommen führt der Weg retour nach Solothurn weiter entlang der Aare. Er ist schön breit und wir fahren in flotten Tempo weiter.

Sozusagen eine Veloautobahn. Rahel Meier

Allerdings wird die Fahrt urplötzlich unterbrochen. Der Veloweg zweigt links ab und geht durch die Gewerbezone bis zur Zuchwilstrasse in Luterbach.

Ab hier kommt der Auenwald – die Durchfahrt mit dem Velo ist nicht erwünscht. Rahel Meier

Hier könnten wir problemlos weiter entlang der Aare fahren, was viele auch tatsächlich machen. Der Weg führt aber durch den sensiblen Auenwald. Wir nehmen deshalb den offiziellen Veloweg und fahren auf der Hauptstrasse über die neu erstellte Brücke vorbei an der Kebag-Baustelle.

Mit der neuen Brücke über die Emme wurde auch der Veloweg Richtung Zuchwil neu gestaltet. Rahel Meier

Der Veloweg führt bis zum Aarmatt-Kreisel in Zuchwil der Kantonsstrasse entlang. Zu Beginn ist er zwar schön breit und neu erstellt: Das Fahren macht – wir sind im Freizeitmodus – trotzdem keinen Spass. Wer sich auskennt, könnte beim Amselweg rechts abbiegen und gelangt von dort aus an die Aare.

Velowegschild ignorieren, rechts abbiegen in Richtung Sportzentrum: Dann gelangt man wieder an die Aare. Rahel Meier

Wir kehren nochmals um und nehmen von der Brücke bei der Kebag aus die Alternativroute entlang der Aare. Auch hier ist nirgends ein Fahrverbot zu sehen. Trotzdem gibt es Konflikte: Denn offiziell befinden wir uns jetzt wieder auf einem Wanderweg.

Viel befahren mit dem Velo – offiziell aber ein Wanderweg. Rahel Meier

Das südseitige Aareufer ist definitiv stärker begangen und der Weg eher schmaler als auf der Nordseite.

Der Emmenspitz: ein beliebter Grillplatz. Rahel Meier

Spätestens beim Emmenspitz wird man sich sowohl mit dem Velo als auch zu Fuss bewusst, dass hier ein Übergang über die Emme fehlt. Um ins Attisholz zu gelangen, muss ein Umweg von fast einem Kilometer Länge in Kauf genommen werden.

Vorbei am Sportzentrum Zuchwil Rahel Meier

Trotzdem geht es nun relativ zügig weiter bis zum Sportzentrum Zuchwil und dann wieder zur «roten Brücke» in Solothurn. Wanderer und Spaziergänger sind sich die Velofahrer gewohnt, das Nebeneinander funktioniert erstaunlich gut.

Die letzten Meter führen wieder über Asphalt – aber auf wenig befahrenen Nebenstrassen. Rahel Meier

Die letzten Meter führen mit dem Velo dann wieder über asphaltierte Strassen – allerdings nahe der Aare und praktisch ohne Autos. Die Fussgänger benutzen derweil einen schmalen Kiesweg direkt entlang der Aare. Und schon sind wir wieder bei der Kreuzackerbrücke angelangt.

Wieder am Ausgangspunkt. Rahel Meier

Das Fazit: Wer mit dem Velo ins Attisholz-Areal will, kann nicht den vermeintlich schnellsten Weg entlang der Aare fahren. Auf der Nordseite empfiehlt sich der Umweg über das Vögelisholz. Auf der Südseite fehlt beim Emmenspitz ein Übergang über die Emme. Immerhin gelangt man auf beiden Seiten der Aare über Velo- und Wanderwege einigermassen geschützt und ohne viel Verkehr ans Ziel.

