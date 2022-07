Seilhängebrücke auf dem Balmberg: Arbeiten sind im Gang

Gesperrter Wanderweg Wegen Steinschlaggefahr: Auf dem Balmberg sind die Arbeiten für die Seilbrücke im Gang Ende Oktober soll das Hofbergli vom Balmberg aus wieder direkt erreichbar sein. Dank der Seilbrücke kann der Wanderweg dann nach fünf Jahren wieder geöffnet werden. Dass es so lange dauerte, hat auch damit zu tun, dass diese bis vor Bundesgericht bekämpft wurde. Rahel Meier Jetzt kommentieren 28.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterhalb des «Gschliff» werden zurzeit die Widerlager für die Seilbrücke betoniert. Bild: José R. Martinez

Seit fünf Jahren ist der Wanderweg der vom Balmberg zum Stierenberg und von dort aus weiter zum Hofbergli führt, gesperrt. Beim sogenannten «Gschliff» kommt es immer wieder zu Steinschlägen, weil tiefe Risse das Gestein durchziehen. Mit der Seilbrücke soll das gefährliche Wegstück künftig umgangen werden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Seit Juni laufen die Arbeiten an der Seilbrücke. Zuerst waren Spezialisten am Werk, die die Felsen gereinigt und Netze, die die Baustelle vor Steinschlag schützen sollen, angebracht haben. Danach wurde der Baustellenplatz vorbereitet. Einige Bäume mussten gefällt werden und mehrere Plattformen wurden in den Hang gebaut.

Vor Beginn der Bauarbeiten beim «Gschliff» präsentierte sich der Weg so. Bild: Luftaufnahmen Röthlisberger/ Peterbudi.ch

Das Baustellenmaterial wurde teilweise mit dem Helikopter direkt zum Bauplatz geflogen. Ein Teil des Materials wurde aber auch mit einem Dumper vom Installationsplatz her – der beim Stierenberg liegt – über den Weg bis zur Baustelle gebracht.

Arbeiten starten im Westen

Zurzeit wird das Brückenwiderlager auf der Westseite erstellt. Die Seilbrücke wird dann später an den beiden Widerlagern befestigt. Aufgrund der schwierigen geologischen Situation müssen die Widerlager tief im Felsen verankert werden. Zwischen 10 bis 15 Meter weit werden die Anker in den Fels getrieben. Anschliessend wird das Widerlager auf der Ostseite, näher beim Hofbergli, erstellt.

Von den Plattformen aus können die Spezialisten der Firma Gasser ihre Arbeiten erledigen. Hier wird am Widerlager auf der Westseite gearbeitet. Bild: José R. Martinez

Die Arbeiten werden von der Innerschweizer Firma Gasser Felstechnik AG ausgeführt. Die Firma wurde vor 100 Jahren gegründet und ist die grösste Felstechnikfirma der Schweiz. Ab September kommt dann eine zweite Spezialfirma zum Einsatz: die Jakob AG aus Trubschachen. Ihr obliegt es, die eigentliche Seilbrücke ins Gelände zu bauen.

Beschwerden blockierten das Bauvorhaben

Vonseiten des Kantons ist Stephan Margreth aus dem Amt für Umwelt als Projektleiter für den Bau der Seilbrücke verantwortlich. Die Arbeiten an der Brücke konnten erst mit einem Jahr Verspätung begonnen werden, weil die erteilte Baubewilligung bis vor Bundesgericht angefochten wurde. Nun meint Margreth:

«Zurzeit sind wir im Zeitplan. Läuft alles so weiter, ist die Brücke Ende Oktober fertig.»

Erstellt wird eine Spannbandbrücke an vier Tragseilen aus Edelstahl mit einer Spannweite von rund 50 Metern. Die Gehfläche der Brücke wird 90 Zentimeter breit sein, die Di­stanz zwischen den Geländern 110 und die Höhe der Seitenwände 120 Zentimeter betragen. Die Brücke soll sich möglichst optimal in die sensible Landschaft eingliedern.

Hofbergli wieder direkt erreichbar

Mit der Seilbrücke kann der nationale Wanderweg, der seit fünf Jahren gesperrt ist, wieder geöffnet werden. Damit geht auch die direkte Verbindung vom Balmberg zum Hofbergli wieder auf. Was für das Bergrestaurant von existenzieller Bedeutung ist.

Auch die Gämsen die in dieser Region zahlreich sind, dürften profitieren, weil die Wanderer und Biker künftig wohl wieder den direkten Weg nehmen und nicht mehr quer durch das Gelände gehen.

Der Weg zwischen dem Hofbergli und dem Stierenberg ist seit fünf Jahren gesperrt. Bild: José R. Martinez

Der Weg wurde allerdings trotz der Sperrung auch in den letzten fünf Jahren immer wieder begangen und befahren. Sogar jetzt laufen Wanderer und fahren Biker über die Baustelle, wie Margreth weiss:

«Die Abschrankungen werden weggerissen, oder weggeworfen. Auch die Netze, die vor dem Steinschlag schützen, werden regelmässig zerschnitten.»

Margreth hofft, dass sich keiner der Freizeitsportler auf der Baustelle verletzt. Denn das würde wohl den Zeitplan durcheinanderbringen und könnte die Eröffnung der Brücke im schlimmsten Fall um ein weiteres Jahr verzögern.

Der Wanderweg ist seit 2017 gesperrt

Im April 2017 wurde der Weg zwischen dem «Niederwiler Stierenberg» und dem «Hinteren Hofbergli» wegen Felssturz- und Steinschlaggefahr «im Gschliff» für Wanderer und Mountainbiker gesperrt. Das Wegstück ist Teil der nationalen Wanderroute Nummer 5: «Jura-Höhenweg». Es wurde eine Umleitung signalisiert, die jedoch teilweise durch steiles Gelände und zu einer um rund 30 Minuten längeren Wanderzeit führt. Als Ausweichroute wurde zudem auch der Wanderweg über den «Chamben» empfohlen.

So wird sich die Seilhängebrücke nach Abschluss der Bauarbeiten präsentieren. Bild: zvg

Im April 2018 begann man mit Sanierungsarbeiten am Fels, musste diese aber wieder abbrechen. Zu gefährlich. Denn bei den Arbeiten wurde bemerkt, dass es Hohlräume im Gestein hat und die Risse bis 10 Meter tief in den Felsen hineingehen. Signalisation und Unterhalt der Wanderwege ist Sache der Kantone. Deshalb wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese zeigte auf, dass die Gefahrenzone am besten durch eine 50 Meter lange Seilbrücke umgangen werden kann.

Normalerweise wendet der Kanton jährlich rund 80'000 Franken für den Unterhalt der Wanderwege auf. Die Kosten für die Seilbrücke liegen mit 683'000 Franken weit darüber, weshalb der Kantonsrat schon letztes Jahr einen Verpflichtungskredit für den Bau gesprochen hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen