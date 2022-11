In Deitingen wird erneut ein Schwing-Grossanlass auf die Beine gestellt – es werden 4500 Gäste erwartet

2017 hat der Verein Schwingerfreunde Deitingen das Solothurner Kantonale Schwingfest organisiert. Jetzt steht 2023 der nächste Grossanlass an: Das 115. Nordwestschweizerische Schwingfest findet am 13. August in Deitingen statt.