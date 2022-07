Aufbau für das Weissenstein Schwinget

Schwingfest Aufbau von Tribüne und Festzelt für das Weissenstein Schwinget: 1200 Stunden Arbeit und 100 Tonnen Material Der Bauchef für das Weissenstein Schwinget investiert rund zehn Tage in den Auf- und Abbau der Infrastruktur für das Schwingfest auf dem Solothurner Hausberg. Unterstützt wird er von rund 70 Helferinnen und Helfern. Rahel Meier Jetzt kommentieren 20.07.2022, 17.00 Uhr

Gegen 60 Helfer waren am letzten Samstag auf dem Weissenstein und haben beim Aufbau des Festzeltes und der Tribünen geholfen. Corinne Glanzmann

Am Samstag um 8.30 Uhr wird mit dem Anschwinget auf dem Weissenstein begonnen. Dann dürften die Tribünen voll besetzt sein, denn die Sitzplätze sind restlos ausverkauft und an der Tageskasse werden nur noch Stehplätze verkauft. Thomas Lüthi darf dann durchatmen und ein paar Stunden Schwingsport geniessen. Lüthi ist seit Jahren Bauchef auf dem Weissenstein und hat in den letzen Tagen viel Arbeit geleistet, damit alles bereit ist für das grosse Fest.

Thomas Lüthi (stehend) mus jederzeit den Überblick behalten. Corinne Glanzmann

Dabei kam Thomas Lüthi zufällig zu diesem Job. Ursprünglich war sein Bruder Christian – ehemaliger Schwinger und Mitglied des Schwingklub Solothurn – Bauchef. Thomas Lüthi ist gelernter Zimmermann und arbeitet seit vielen Jahren im Magazin einer grossen Baufirma. Deshalb war es naheliegend, dass ihn sein Bruder anfragte, ob er beim Aufbau mithelfen würde.

Die Jahre nicht mitgezählt

Seither blieb er dem Weissenstein Schwinget treu. Wie viele Jahre lang er zuerst gemeinsam mit seinem Bruder und in der Zwischenzeit alleine für den Auf- und Abbau verantwortlich ist, weiss er selbst nicht mehr so genau.

Lüthi hat nach den vielen Jahren eine gewisse Routine entwickelt. Dieses Jahr ist aber alles ein bisschen anders. Die Roth Gerüste AG hat den Tribünenbau aufgegeben und so musste sich das Organisationskomitee des Weissenstein Schwinget auf die Suche nach einem neuen Partner machen. Fündig wurde man bei der Hofstetter Zelt+Event AG. Die Firma hat Erfahrung: Seit 33 Jahren liefert sie Tribünen und Zelte für Schwingefeste.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden nicht bemerken, dass die Tribüne von einem anderen Lieferanten stammt. Der Bauchef meint aber:

«Tribüne ist nicht gleich Tribüne.»

Die Grundelemente der Tribüne sind jeweils zwei Meter breit. Corinne Glanzmann

Und versucht es für die Laien zu erklären: Bisher bestanden die Tribünen aus Elementen mit einer Breite von 1,40 Meter. Die neuen Tribünen sind mit Grundelementen mit zwei Metern Breite aufgebaut. Auch in der Tiefe sind die Masse anders als gewohnt. Insgesamt bleibt die Zahl der Sitzplätze aber annähernd gleich wie in den letzten Jahren; 3008 Tickets wurden verkauft.

Rund 5000 Personen Die Infrastruktur auf dem Weissenstein muss für rund 5000 Leute reichen. Neben den 3008 Sitzplätzen kommen am Samstag 1500 Stehplätze an der Tageskasse in den Verkauf. Am Samstag sind zudem gegen 250 Helfer im Einsatz. Ein grosser Teil davon im Bereich Gastronomie, sprich im Festzelt, an den Aussenständen und beim Tribünenverkauf. Dazu kommen die Bereiche Verkehrsdienst, Security, Sanität, Ticketverkauf, Nachschub, Abfallentsorgung, Finanzen und Personal. Dann braucht es Helfer, die das Sägemehl rechen und Jungschwinger werden für die Bedienung der Anzeigetafeln und den Ranglistenverkauf eingesetzt. Weiter sind zwischen 40 und 50 akkreditierte Medienvertreter – inklusive Fotografen – vor Ort. Dazu 15 Personen des Schweizer Fernsehens. Auch sie müssen von Helfern betreut werden. Nicht zu vergessen: Eine ganze Reihe von Funktionären im Zusammenhang mit dem Schwingbetrieb (Kampfrichter, Rechnungsbüro, medizinische Betreuung). Insgesamt werden voraussichtlich über 5000 Personen auf den Berg kommen.

Bevor mit dem Aufbau begonnen wird, vermisst Thomas Lüthi gemeinsam mit einem Fachmann das Areal mit GPS. So werden die Eckpunkte der Bauten bestimmt und abgesteckt. Denn der Platz für das Schwingfest ist begrenzt und die Bauten können nicht beliebig ins Gelände gestellt werden.

Vom Schwingfest im Diemtigtal auf den Berg

Das Material für die Tribünen wurde mit sechs Lastwagen mit Anhänger teilweise direkt aus dem Diemtigtal angeliefert. Dort fand Anfang Juli ebenfalls ein Schwingfest statt. Jeder der Lastwagen brachte rund 17 Tonnen mit. Lüthi sortiert das Material jeweils so weit als möglich vor. Dieses Jahr dauerte aber alles ein wenig länger, weil er das neue System zuerst kennen lernen musste.

Das Festzelt steht bereits. Corinne Glanzmann

Am letzten Freitag wurden erste Vorarbeiten geleistet, rund zehn Helfer waren auf Platz. Am Samstag waren dann 55 Mann aufgeboten und halfen mit, das Festzelt und die Tribünen aufzustellen. In der Zwischenzeit sind auch die Sitze montiert worden. Gegen 1200 Stunden Arbeit kommen so mit dem Auf- und später dem Abbau zusammen.

Thomas Lüthi ist rund zehn Tage beschäftigt und setzt Ferientage dafür ein:

«Als ich das erste Mal mitgeholfen habe, reichten zwei Tage. Damals gab es hier nur 1100 Sitzplätze.»

Am Donnerstag werden 60 Kubikmeter Sägemehl für die drei Ringe geliefert. Das sind nochmals zwei Fuhren. Das Sägemehl wurde in Günsberg zwischengelagert. Dort fand der Jungschwingertag statt und ein Teil kann nun auch für die Kämpfe am Bergkranzfest genutzt werden.

Bereits am Samstagabend – rund eine Stunde nach dem Schlussgang – wird mit dem Abbau begonnen und Thomas Lüthi hofft, dass am Sonntagabend bereits alles weggeräumt ist. Das Festzelt bleibt allerdings noch stehen – denn schon kurz nach dem Schwingfest beginnt das Uhuru-Festival.

