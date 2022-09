Sanierung Schwimmbad Region Messen startet

Schwimmbad Region Messen Nach einer Traumsaison wird mit der Sanierung der 50-jährigen Technik im Schwimmbad Messen begonnen Die Sanierung kostet 3,5 Millionen Franken und wird von den Verbandsgemeinden Buchegg, Fraubrunnen, Messen und Unterramsern getragen. Rahel Meier 05.09.2022, 17.04 Uhr

Vertreter der Verbandsgemeinden, des Vorstandes des Zweckverbandes, der Baukommission für die Sanierung und der beteiligten Firmen beim offiziellen Spatenstich und damit dem Startschuss für die Sanierung. Bruno Kissling

Am Sonntagabend verliessen die letzten Gäste das Schwimmbad Region Messen, das die Saison dieses Jahr ein wenig früher als normal beendet. Am Montag fuhr bereits der Bagger auf. Vorher aber stiessen die Verantwortlichen miteinander auf den Start der Schwimmbad-Sanierung an. Peter Gerber, Präsident Zweckverband Schwimmbad Region Messen, erklärte: