Attisholz-Areal in Solothurn ist Location für viele Videodrehs

Schweizer Musikerszene «Das Attisholzareal ist schweizweit einzigartig»: Von Göla bis Müslüm nutzen Musikbands die Industriebrache als Videodrehort Die Industrieruinen im Attisholz fungieren für immer mehr Musiker als Hintergrund für ihre Videoclips. Anziehungskraft hat dabei vor allem die grosse Vielfalt, die das Areal bietet. Thaddäus Braun 06.02.2023, 12.00 Uhr

Gölä hat in den alten Industriehallen in Attisholz Nord einen Musikclip gedreht. Hier zusammen mit Harri Kunz, der das Gelände betreut. zvg

Dereinst sollen auf dem nördlichen Teil des Attisholzareals in Riedholz Wohnungen und Büros entstehen. Bis jedoch gewisse Elemente des alten Industrieareals abgerissen werden, werden sie rege genutzt. So finden regelmässig Konzerte oder Hochzeiten auf dem Areal statt.

Doch seit kurzem scheint sich eine neue Nutzung für das Areal zu etablieren. Und zwar benutzen immer mehr Musikerinnen und Musiker die Location für ihre Musikvideos. Jüngstes Beispiel ist der Schweizer Rockmusiker Gölä, der das Gelände für sein Lied «I gah ohni Di» benutzt hat. Aber auch bekannte Namen wie Müslüm oder Steff la Cheffe waren schon für einen Dreh in der Solothurner Gemeinde.

Vielfältigkeit macht das Attisholzareal beliebt

Doch was macht das Attisholz so interessant für die Schweizer Musikszene? «Das Attisholzareal bietet unglaublich viele unterschiedliche visuelle Eindrücke», erklärt Nico Breuninger, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Nick Mellow. Denn normalerweise würden Industriebrachen nur heruntergekommene Orte bieten, im Attisholz merke man aber, dass gewisse Orte auch wieder aufpoliert wurden.

Die sich so ergebende Vielfältigkeit eigne sich ideal, um die verschiedenen «Vibes» eines Liedes aufnehmen zu können. Die kurzen Distanzen zwischen den unterschiedlichen Orten des Areals würden es relativ einfach machen, die verschiedenen Elemente in kurzer Zeit abzubilden. Das sei eine perfekte Ausgangslage gewesen für seine letzte EP.

Auch Silas Hendrikx, Gründer von Silas Films und Produzent der Videoclips von Nick Mellow, zeigt sich begeistert von der Vielfältigkeit des Areals:

«Es ist wie ein Spielplatz, wo man durchlaufen kann, und jeder Ecken hat etwas Neues und ist auf seine eigene Art attraktiv.»

Und ergänzt: «In dieser Form ist das Attisholzareal auf jeden Fall einzigartig in der Schweiz.»

Gelände als «Zufallsfund»

«Neben den zahlreichen Hintergründen, die das Areal bietet, ist es auch sehr praktisch, dass es am Tag kaum Leute hat. Das ermöglicht einen ziemlich ungestörten Dreh», sagt Simon Lüthi von der Band Volxrox, die als eine der ersten auf dem Areal gedreht hat.

Auf diesen Ort seien sie per Zufall gestossen, als sie während der Coronapandemie an der Limited Edition gespielt haben und so die Kiesofenhalle entdeckt hätten.

Ähnlich hat Nico Breuninger das Areal als Drehort entdeckt:

«Ich hatte in der ‹1881 Kantine› auf der anderen Seite der Aare ein kleines Konzert und von dort aus ist mir die andere Seite mit dem hohen Kamin aufgefallen.»

Da er es an diesem Abend nicht mehr selber anschauen gehen konnte, habe er es im Internet gesucht und auf den ersten Blick gesehen, welches Potenzial es habe.

Kaum Einschränkungen auf dem Areal

Verantwortlich für jegliche Events und somit auch die Videodrehs der Musikbands ist Harri Kunz mit seinem Unternehmen Up! Event AG. «Wir sind von der Halter AG, der Eigentümerin dieses Teils des Areals, beauftragt alle Anlässe zu koordinieren», erzählt Kunz.

Werbung für das Areal mache er nicht, die Musikerinnen und Musiker würden jeweils auf ihn zukommen. Insgesamt seien sicherlich schon 50 Videos gedreht worden. Und: Je mehr Videos online sind, desto mehr Anfragen gebe es.

Auch Volxrox nutzte Attisholz Nord in Riedholz als Kulisse für einen Clip. zvg

Die Diversität sei dabei ziemlich gross, erklärt Kunz: «Es kommen etablierte Rockmusiker wie Gölä, aber auch junge und noch weniger bekannte Musiker haben schon ihre Videos gemacht.» Dabei seien sie ziemlich frei, wo sie drehen wollen. Wünsche seinerseits wären ein Eingriff in die künstlerische Freiheit und somit kein Thema.

«Allerdings tolerieren wir keine rassistischen oder andere rassenfeindlichen Inhalte. Falls so etwas vorkommt, unterbinden wir es», sagt Kunz. Zudem sei es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, auf dem Turm zu drehen.

«Es halten sich alle an die Regeln»

«Finanziell profitieren wir allerdings nicht wirklich vom Interesse der Bands. Grössere Gruppen müssen einen kleinen Betrag bezahlen. Die weniger bekannten dürfen gratis aufs Areal», erklärt Kunz. Zudem würden sie jeweils im Abspann erwähnt, das reiche ihnen.

Grosse Änderungen in der Handhabung werde es in absehbarer Zukunft nicht geben, denn:

«Es sind alle sehr anständig und halten sich an die Regeln, da lassen wir sie gerne machen.»

Änderungen dürfte es auch bezüglich Anzahl Anfragen nicht so schnell geben. «Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht viele kennen, doch die Bekanntheit dürfte steigen», so Breuninger.

«Wenn jetzt viele Videos gedreht werden, könnte es irgendwann zu einer Abflachung kommen, da es nicht mehr so ‹unique› ist», gibt Lüthi zu bedenken. Und natürlich sei auch entscheidend, was mit dem Areal geschieht. Denn wenn durch Wohnungen und Büros mehr Menschen unterwegs sind, wird es auch schwieriger, Videoclips zu drehen.

