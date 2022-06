Schulhausareal unter der Lupe Auf den Spuren von Tieren: Schulkinder erforschen in Kriegstetten den Schulgarten Eine erste Klasse des Schulkreises Hoek erforscht im Rahmen eines Kurses in Kriegstetten ihren Schulgarten. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Lebewesen in ihrem alltäglichen Umfeld kennen. Der Kurs ist ein Wettbewerbspreis. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 30.06.2022, 12.00 Uhr

Gemeinsam mit Corinne Rutschmann besprechen die Schülerinnen und Schüler ihre Funde. Carole Lauener

Mit einem Aufgabenblatt und einem leeren Eierkarton durchqueren die Erstklässler des Schulhauses in Kriegstetten den Schulgarten. Einige Kinder kriechen bei ihrer Suche tief in die Hecken, andere bevorzugen die offene Rasenfläche. Die Aufgabe: Sie müssen den Schulgarten nach Pflanzen und Tierspuren absuchen.

Nach der Suchaktion treffen sich die Schulkinder im Kreis und besprechen mit Corinne Rutschmann und Eva-Maria Waibel, beide Vertreterinnen von Pro Natura, ihre Funde. Rutschmann erklärt:

«Raupen essen Brennnesselblätter und Eichhörnchen Tannzapfen.»

Für all diese Tiere biete der Schulgarten ein Zuhause. Weiter erklärt sie den Kindern die Schutzfunktion der Lebensräume des Schulareals:

«Hecken bieten den Tieren einen Schutz vor Hitze und ihren natürlichen Fressfeinden.»

Schülerinnen und Schüler erforschen in Kriegstetten den Schulgarten. Carole Lauener

Danach dürfen sich die Schülerinnen und Schüler wieder selber in der Beobachtung der Tierwelt üben. Dafür werden sie mit Becherlupen und Pinseln ausgestattet. Zudem stand ein Mikroskop für kleine Funde bereit.

Artenvielfalt auf dem Pausenplatz kennen lernen

Die Kriegstetter Schulkinder nehmen am Kurs «Forschen & entdecken – das Schulhausareal unter der Lupe» von Pro Natura teil. Dieser ist ein Preis für zwei Bilderreihen, die im Rahmen eines Gestaltungswettbewerbs zum Thema Artenvielfalt der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz ausgezeichnet worden sind. In diesem Kurs lernen die Schülerinnen und Schüler die Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen auf dem Pausenplatz kennen.

Mit Becherlupen suchen die Schulkinder den Pausenplatz nach Tieren ab. Carole Lauener

Der Kurs «Forschen & entdecken – das Schulhausareal unter der Lupe» ist einer von sechs Kursen von Pro Natura, in denen sich Schulkinder mit der Natur in Siedlungsgebieten auseinandersetzen. Die Kurse, die auch von Familien besucht werden können, werden in verschiedenen Gemeinden im Kanton Solothurn angeboten.

Durch eine Variation der Aufgaben lassen sich die Kurse optimal auf den Wissenstand und das Alter der Kinder anpassen. «In Kriegstetten dehnen wir die Zeit zur selbstständigen Erforschung des Schulgartens aus», erklärt Rutschmann.

Lehrreicher Tag für die Kinder

Die Lehrerin, Monika Ryser, ist sehr zufrieden mit dem Kurs. «Die Schülerinnen und Schüler leisteten den Erklärungen der Experten Folge.» So können sie viel von ihnen lernen. «Dieser Kurs passt bestens in unser Unterrichtsprogramm», so Ryser. Die Schulklasse habe sich während des Schuljahrs mit dem Wald und seinen Bewohnern auseinandergesetzt.

Gestaltungswettbewerb zum Thema Artenvielfalt

180 Schülerinnen und Schüler aus der Region Solothurn beteiligten sich am Gestaltungswettbewerb der Beratungsstelle Umweltbildung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. 108 Arbeiten wurden eingereicht und juriert. Der Wettbewerb wurde anlässlich des internationalen Tages der Artenvielfalt und unter dem Motto «Vielfalt entdecken – Vielfalt darstellen» ausgeschrieben.

Für die Teilnahme am Wettbewerb wurden Bildreihen eingereicht, die bei Beobachtungen der Natur vor der Schulhaustüre entstanden. Die Solothurner Regierungsrätin Sandra Kolly war Teil einer Jury, die alle Werke begutachtete. Sechs teilnehmende Klassen gewannen einen Workshop mit einer Fachperson zum Thema Artenvielfalt.

Vielfältige Arbeiten eingereicht

Die Jury zeigte sich beeindruckt ob der Fülle und Vielfalt der Arbeiten. Der Wettbewerb bot den Lehrpersonen die Möglichkeit, ihre Klassen für die Vielfalt und Eigenart der Natur zu sensibilisieren und die Phänomene der belebten Natur wahrzunehmen – und sich davon zu bildnerischen Ideen inspirieren zu lassen. Zum Beispiel von der Vielfalt von Grashalmen und Pilzen oder von verschiedenen Oberflächenstrukturen von Blättern, Käfern und Knospen.

Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten der Bildgestaltung genutzt, auch künstlerische Methoden wie Vergrössern, Verkleinern, Drehen, Verfremden oder Abstrahieren und Kombinieren.

Die Jury prämierte folgende Werke und Klassen: Kindergarten bis 2. Klasse

«Ohren Welt», Enea und Marilou, 1. Klasse, Kriegstetten

«Blumenglitzer», Samija und Alina, 1. Klasse, Kriegstetten

«Gepflückte Blätter und ein Herz auf zwei Farben», Klasse 2m, Schule Halden Grenchen

«Die Blätter möchten ins Gras gehen», Klasse 2m/Kiga, Schule Halden Grenchen

3.– 6. Klasse

«Spannende Adern», Yoal Tecle, Klasse 3b, Gerlafingen

«Was alles entstehen kann», Valdesa Morina, Klasse 3b, Gerlafingen

«Samen des Waldes», Ariane Oester und Irmak Cil, Klasse 3d, Biberist

7.–9. Klasse:

«Farblosigkeit», Vera Solenthaler, Klasse E2a, Bellach

«Über alle Wiesen», Julia Morand, Klasse E2a, Bellach

«Käferreich», Anna und Julia, Klasse Schützenmatt, Solothurn

«Blumenreich», Noam und Uveys, Klasse Schützenmatt, Solothurn

