Schulergänzende Betreuung Nach Kündigung: Der Schulverband Bucheggberg sucht eine neue Betriebsleitung für die Kinderbetreuung Wie es mit den schulergänzenden Tagesstrukturen im Bucheggberg weitergeht, ist zurzeit noch unklar. Weil die bisherige Stelleninhaberin gekündigt hat, muss der Schulverband nun aber die Betriebsleitung befristet bis Ende Juli 2024 neu ausschreiben. Rahel Meier Jetzt kommentieren 04.11.2022, 12.00 Uhr

Bis Ende des nächsten Schuljahres wird der Mittagstisch im Bucheggberg sicher weiterhin angeboten (Themenbild). Laura Koller

Der Schulverband Bucheggberg bietet zurzeit in Lüterkofen, Messen und Schnottwil einen Mittagstisch. Dazu kommt eine Nachmittagsbetreuung in Messen. All diese Angebote laufen zurzeit noch im Rahmen von Pilotversuchen. Der Schulverband möchte die Angebote in einen Normalbetrieb überführen.