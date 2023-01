Derendingen: Neues Schulprojekt "Fit für die Schule"

Schule In Derendingen gibt es zur Einschulung eine Starthilfe für Eltern mit Klein- und Kindergartenkindern Bald leistet das Schulprojekt «Fit für die Schule» in Derendingen wieder Starthilfe zur Einschulung. Das Angebot hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Schulhaus Steinmatt: In Derendingen wird das Angebot «Fit für die Schule» rege genutzt. ul

Wieder hängen Flyer an den Wänden und Türen in Derendingens Schulhäusern. Die Schule bietet ab Februar 2023 Integrationstreffen für Familien mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren an. «Fit für die Schule» wird als Projekt der gesamten Primarschule Derendingen in acht einzelnen Treffen durchgeführt - Schulleiterin Manuela Trachsel-Schär erklärt dessen Hintergründe und Inhalte.